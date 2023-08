Email it

Retrata los detalles de un robo al banco del Estado colombiano en 1994. Es una recreación dramática de lo que sucedió y no un relato históricamente preciso. Protagonizada por Andrés Parra (quien interpretó a Pablo Escobar en otra serie). Es una especie de thriller de ganster en tono de tragicomedia. Asistimos a la historia de Robert Lozano, alias Chayo, un individuo típico fullero que suele realizar auto asaltos a su negocio de joyería, hasta que se le descubre el ardid, no sabe qué hacer para subsistir y mantener a su familia, le debe al narco, su situación se agrava -en esos momentos la economía de Colombia tenía un déficit fiscal y crisis económica fuertes-. Cierto día un colega delincuente le cuenta una historia sobre millones de pesos equivalentes a cerca de 40 millones de dólares, depositados brevemente en una sucursal del banco del Estado. Con tal desesperación se aferra a la idea de apropiarse como sea, diseña la trama y recluta a colegas delincuentes profesionales, entre ellos a Molina, alias El Abogado, un artista del engaño, y se hacen pasar como miembros del Ejército de Liberación Nacional –ELN–, organización guerrillera de izquierda a quien se le pegó en principio dicho atraco. Así nos presentan a estos seis personajes estupendos, cada uno muy bien delineado en la narrativa que se va construyendo. De diseño clásico, la serie está pensada con tal simplicidad que es asimilada rápidamente. Uno de sus encantos es mostrar la lógica del esfuerzo, subyacente en las motivaciones y las adversidades que van siendo vencidas con viveza. Los personajes toman decisiones arriesgadas, es tener éxito o morir. Pues bien, hasta el tercer episodio, que es la preparación, la historia anda en un ritmo acompasado. Y ya en el robo, surgen varios vértices emocionales vibrantes que mantienen la atención hasta el último instante de cómo terminó todo. Puntos para la banda sonora que sorprende lo bien que hilvana ciertos subtramas. Desde un bolero de Beny Moré, pasando por recordadas salsas, sones, cumbias y apreciable rock latino en fusión con elementos autóctonos de percusión. En general, es un thriller criminal entretenido para ver de un tirón. Sí, la serie es abundante ofreciendo detalles de los esquemas que corrompen al Estado colombiano y sus autoridades, dándole un matiz leve, pero sin comprometerse de un lado o de otro. Miniserie de seis episodios en Netflix como THE GREAT HEIST.



HHHH Género: Thriller-tragicomedia-historia Duración: 6 episodios de 45 minutos cada uno.