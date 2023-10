Son mujeres todas las que logran avanzar la historia debido a que estuvieron involucradas en primera línea para descubrir al asesino y lograr que confesara en estrado, por eso el título del documental. Pero veamos otros aspectos. Una base de datos de ADN es para un país cualquiera, una herramienta poderosa en los escenarios. En cuanto a crímenes arroja pruebas forenses para la administración de justicia, tanto para identificar culpables como para descartar inocentes. Esto fue determinante para atrapar a un asesino serial que cada año mataba a una mujer, eran jóvenes y bonitas, sin problemas insolubles, dinámicas. El documental analiza el incansable esfuerzo de una jefa de policía y la madre de una víctima por encontrar y arrestar a este asesino en el París de los años 90. Fue dirigido por dos cineastas mujeres lo que destaca indudablemente una narrativa y una perspectiva decididamente alejada del morbo y las fórmulas habituales requeté manoseadas en películas y series meramente comerciales. De ahí que la protagonista sea la madre de una de las chicas asesinadas quien da el tono de determinación e indignación para nortear las investigaciones y el devenir del comportamiento social en cada hallazgo, pero también es la némesis (moral), dejando para la justicia la determinación de castigo ejemplar. Al conocer al asesino, nuestro interés se centra en descubrir el origen de su conducta. Pues bien, un aspecto que se deja sentir es la obvia actitud de odio hacia la mujer, su misoginia es tan latente que se mueve en su conducta como un status normalizado. Él iba atrás de las chicas de aire independiente, que expresaban vigor, resueltas. Es innegable que en su condición de macho veía una fuerza transgresora en cada una. Tenía que humillarlas, violarlas y arrancarles la vida a cuchilladas. Ejercía su poder de macho desafiado. Es una gran muestra del conflicto hombre-mujer, de lo femenino y lo masculino. Un asesino así chequea la vida de su víctima, y acciona no porque nació asesino sino porque aprendió que el hombre está por encima de la mujer, aunque fuera definido como “psicópata narcisista”. Si, la mujer se hace más visible y a la vez más vulnerable –víctimas de violencia machista– al pensamiento patriarcal. Pasa en Francia de los 90, pasa en cualquier sociedad que albergue feminismo, por ejemplo, pero que va más allá porque es la combatividad de la mujer al empoderarse. En Netflix como The Women and the Murderer.



HHHHH Género: documental de asesino en serie. Duración: 92 minutos