Email it

República Dominicana ensaya esquemas de seguridad ciudadana. Es un tema espinoso, complejo, ininteligible de las sociedades latinoamericanas. El común denominador es una realidad de cuerpos sociales desiguales donde unos comen y tienen todo y el resto que se la averigüe como pueda. Nada ni nadie le pone el cascabel al gato. El cine ha sido prolijo con el tratamiento del tema como en este filme.



Sinopsis: Un oficial de la Policía de Río de Janeiro enfrenta al sistema que controla el Estado, el equilibrio entre el reto de pacificar la ciudad y rescatar su vida familiar. Su lucha es quimérica pero noble y auténtica; las fuerzas que mueven los hilos del poder también lo moverán a él o tendrá que desaparecer.



Presenta las dimensiones de la violencia y la inseguridad social que genera que lleva a un callejón sin salida. Al verla se tiene la sensación de que miramos por una ventana y presenciamos todo en tiempo real, como si la frontera entre la realidad y la ficción fuera un pelo de ángel. Allí están planteadas visiones y perspectivas de un Brasil que se nos refleja como un espejo en el que nos confirmamos expectantes ante la doble moral, no de un individuo, sino de una tropa donde se es víctima y verdugo mitad y mitad.



A diferencia del cine de acción gringo este filme no nos conduce a un plano donde sepamos ignorar lecciones porque vemos descarnadamente planteado lo que trae la insensatez de una clase gobernante que usa y abusa del caos y ríos revueltos para luego vivir en bunkers atrapados en sí mismos; y es que la violencia se retroalimenta con energía prismal para luego no reconocer a quien la prohija -y el día menos pensado te agrede física o emocionalmente-. Vemos cómo se origina la inseguridad pública: con la brutalidad gubernamental apadrinada por la justicia alterada, policía delictiva y desvío de dinero público.



En sí, el filme expone sin determinismo que la situación de inseguridad pública existe porque están creadas las condiciones técnicas y sociales para su subsistencia. Valiéndose de las teorías de Foucoult, el filme retrata las relaciones de poder y los aparatos institucionales donde los cuerpos represivos del Estado controlan derechos y castigan a quien se aparte del statu quo. En recompensa, la sociedad confía en este aparato su esperanza de orden. Esta instancia narrada lleva a colocar en jaque al espectador y a preguntarse ¿será un mal necesario? En YouTube con ese título y doblado al español latino.

HHHH Género: drama policíaco.

Duración: 116 minutos.