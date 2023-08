Email it

La noche más oscura, parte de una historia real protagonizada por dos mujeres cuarentonas, ambas reunidas en un solo personaje de una chica más joven y bella por cuestiones de visión de mercado. El término “Zero dark thirty” es usado por el Ejército de USA para referirse a la medianoche, y en la que suelen realizar el tipo de operaciones como la que cuenta la historia sobre cómo ellos llevaron a cabo el asesinato de Osama Bin Laden. Previamente, durante dos horas el filme navega en la búsqueda de un elemento moral de la guerra. Es una indagación cínica, porque estrictamente la guerra es la continuación de la política, cuando toda confrontación o negociación no beligerante fracasa, y entonces viene la fase del exterminio y/o presión del contrario mediante procesos violentos. Sin embargo, el filme ilustra un hecho interesante en toda guerra imperial y es la de su propio antagonismo, el uso del terror contra el terror, lo que muy a pesar de ciertos maniqueísmos aporta material para el debate sobre contextos geopolíticos de la dictadura imperial norteamericana y su confrontación con el mundo en el control de fuentes energéticas estratégicas. Y el mensaje está muy claro: están dispuestos a lograrlo cueste lo que cueste, incluso a costa de sí mismos. El personaje principal de la agente especial no cambia su expresión hasta el último momento del filme, lo que evidentemente fue una estrategia de la dirección, y esa “deshumanización” es, por tanto, el arco principal del filme. Todos los elementos narrativos están en su justo lugar. Lejos de usar al enemigo como guía narrativo, se enfoca en la obcecación de represalia, así es como consigue deconstruir y colocar en evidencia la sinrazón y ausencia de caridad de la guerra. Una buena táctica fue separar la trama por subcapítulos dirigidos a orientar al público en la línea del tiempo en que ocurren los hechos. Es interesante la creación de visuales específicos para cada uno de los ambientes o países (Pakistán, Kuwait, USA, Inglaterra, Afganistán), con secuencias y escenas en claroscuros, y muy en especial la última parte donde se usan efectos de visión nocturna. El guión es fiel en la exposición de cómo es la CIA real, no como la pintan en filmes hollywoodenses. En Netflix con ese título. Tuvo 5 nominaciones al Oscar 2012 y ganó uno en mejor montaje de sonido. El guión es excelente con personajes bien delineados para la narrativa del filme. En Netflix.

HHHH

Género: Thriller, basado en hechos reales .

Duración: 157 minutos.