Efemérides del 04 de abril: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 4 de abril? El 4 de abril es el 94.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 271 días para finalizar el año.

Hoy se con celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas.

Las Naciones Unidas aplica sus conocimientos especializados en materia de minas a una cada vez más amplia gama de artefactos explosivos, que van desde los misiles, los proyectiles de artillería sin explotar, los cohetes, las granadas y morteros, hasta las armas y las municiones no protegidas y peligrosas, los artefactos explosivos improvisados y las bombas de racimo.

Las actividades relativas a las minas crean espacio para permitir el acceso humanitario, la estabilización y el desarrollo.

1768: en Londres, Philip Astley inaugura el primer circo moderno. Astley, buen jinete (perteneció a los Dragones del decimoquinto regimiento de caballería) descubrió que al galopar en un círculo cerrado, la fuerza centrífuga le permitía realizar ejercicios inauditos sobre la grupa de su caballo.

Astley comenzó a ganar dinero y tuvo que contratar a otros jinetes, payasos, malabaristas, funambulistas y músicos, sentando así las bases del circo moderno, tal y como es conocido hoy. Nunca utilizó animales salvajes en su circo de arena.

Será más tarde cuando un competidor suyo acuñe el término «circo» para describir esta nueva forma de entretenimiento, tomando el nombre que los romanos daban a los teatros circulares donde disputaban sus conocidas carreras de cuadrigas.

1849: Austria incorpora Hungría a su imperio, lo que daría lugar en 1867 al Imperio austrohúngaro.

1917: en Rusia (Petrogrado) Lenin expone sus Tesis de Abril. Consistía una serie de puntos expuestos por el líder comunista Vladímir Ilich Uliánov Lenin, tras su regreso a la capital de Rusia, Petrogrado, el 4 de abril de 1917. Las tesis trataron diferentes áreas, como la actitud bolchevique hacia la Primera Guerra Mundial, hacia el Gobierno Provisional, y cómo Rusia debía ser gobernada en su futuro, además del destino de los bolcheviques.

Las medidas propuestas por Lenin incluían la no-cooperación con el Gobierno provisional (el cual tachó de «burgués»), oposición a la guerra mundial librada por intereses burgueses entre los gobiernos de estos, y la abolición de la policía, ejército y burocracia estatal, la cual, él argumentó, que privilegiaban los objetivos para el dominio de la burguesía rusa.

Lenin también argumentó en contra de las democracias parlamentarias y convocó al control del Estado por parte de los trabajadores a través de los soviéticos.

1922: nace Elmer Bernstein, reconocido compositor estadounidense.

1929: muere Karl Benz, ingeniero alemán, considerado como uno de los inventores del automóvil.

1931: muere Andre Michelin, industrial francés, coinventor del neumático (n. 1853).

1932: nace Anthony Perkins, actor estadounidense conocido por participar en Psycho, Le procès, The Black Hole, entre otras.

1960: nace el actor nigeriano de origen inglés Hugo Weaving, conocido por interpretar al Agente Smith en la trilogía de Matrix, además de participar en V for Vendetta, Captain America, Cloud Atlas, entre otras.

1965: nace Robert Downey Jr, actor estadounidense conocido por interpretar a Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de participar en Sherlock Holmes, Due Date, The Judge, entre otras.

1969: en la clínica San Lucas, de Houston (Texas), se realiza el primer implante de un corazón artificial.

1973: nace David Blaine, reconocido ilusionista estadounidense.

1973: se inaugura el complejo World Trade Center.

1975: en California (Estados Unidos) Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. Rápidamente conseguió dominar el mercado de ordenadores personales. La empresa es una de las principales del sector informático y tiene sede en Redmond, Washington, Estados Unidos.

Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software para equipos electrónicos. Siendo sus productos más usados el Sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office. Estos productos tienen una importante posición entre los ordenadores personales, con una cuota de mercado cercana al 90% para Office en 2003 y para Windows en el 2006.

La compañía también suele ser nombrada como MS, por sus iniciales en el NASDAQ: MSFT o simplemente como Redmond, debido a la gran influencia que tiene sobre la localidad de su centro de operaciones. Tiene 80.000 empleados en 102 países diferentes y tuvo beneficios de 51,12 billones de dólares durante el año 2007.

1979: nace Heath Ledger, actor australiano, conocido por participar en 10 Things I Hate About You, Brokeback Mountain, The Dark Knight. Falleció en el año 2008 luego de una intoxicación con varios fármacos.

1997: 21 países europeos suscriben convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye prohibición de clonar humanos.

1998: fue inaugurado El Puente Vasco da Gama, es el más reciente sobre el río Tajo, en el área de la Grande Lisboa (capital de Portugal) que conecta Montijo y Sacavém, muy próximo al Parque das Nações.

Es el puente más largo de Europa, con sus 17,2 km de longitud, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del Tajo. La anchura de la pista es de 30 metros, y la longitud de la mayor luz es de 420 metros. El nombre del puente conmemora los 500 años de la llegada de Vasco da Gama célebre navegante portugués) a la India, en 1498.

Se diseñó a fin de construir una alternativa al puente 25 de Abril para el tráfico que circula entre el norte y el sur del país, por la zona de la capital portuguesa- Pero a pesar de haber desviado una parte significativa del tráfico que no necesitaba pasar por el centro de Lisboa, rápidamente se hizo clara la necesidad de una tercera travesía del río Tajo, más hacia el oeste.

2002: el gobierno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) firman la paz en Angola. Este acuerdo da fin a un cruento conflicto bélico, que había durado por casi 35 años.

2010: en la ciudad de Mexicali (México), se da un terremoto de magnitud 7,2 en la escala sismológica de Richter.

2011: Fallece el músico estadounidense Scott Columbus, baterista de la banda Manowar (n. 1956).

2012: Fallece Claude Miller, cineasta y escritor francés (n. 1942).