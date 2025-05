Efemérides del 06 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurió el 6 de mayo? El 6 de mayo es el 126.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 239 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 6 de mayo.

Efemérides de hoy 06 de mayo

Se celebra el Día Internacional Sin Dietas (en inglés International No Diet Day, o INDD originariamente) es una celebración anual de la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas.

También está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. El símbolo de este día es una cinta de color azul claro, similar al que se usa, en rojo, en el día contra el sida.

El concepto surgió en 1992, cuando la feminista británica Mary Evans Young decidió luchar contra la industria de productos dietéticos y alertar al mundo sobre los peligros de la anorexia nerviosa y otros desórdenes alimenticios.

Para ello, M. Evans Young llamó la atención de los medios de comunicación locales con el eslogan «La gorda devuelve el mordisco» («Fat Woman Bites Back«).

Las principales metas de este días son:

1. Poner en duda la idea de una forma corporal ‘correcta’ (canon de belleza)

2. Crear conciencia de la discriminación en razón del peso y erradicar la gordofobia (obesophobia)

3. Declarar un día libre de dietas y obsesiones por el peso corporal

4. Resaltar hechos acerca de la industria de los productos de adelgazamiento, llamando la atención de la ineficacia de muchas de las dietas comerciales (sin consultar a un médico)

5. Recordar a las víctimas de los desórdenes alimenticios

1432: se expone por primera vez en la iglesia de San Bavon (Gante, Bélgica) el políptico La adoración del cordero místico de los hermanos Van Eyck, obra clave de la pintura europea, por la representación del espacio y la perspectiva.

1758: nace Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, mejor conocido como Maximilien Robespierre, fue un abogado, escritor, orador y político francés apodado «el Incorruptible».

Fue una de las principales figuras de la Revolución Francesa y el dirigente más importante de la llamada «época del terror», hasta su ejecución en 1794. Abogaba por reformas radicales que pusieran fin al Antiguo Régimen y acabasen con los privilegios de la Iglesia y la aristocracia.

Fue además el líder de la corriente de los jacobinos y admirador de la filosofía de Rousseau.

1835: en Estados Unidos aparece el primer número del The New York Herald.

1840: el Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo.

1856: en Pribor, Imperio austríaco y actual República Checa, nace Sigmund Freud, médico neurólogo y librepensador austríaco, creador del psicoanálisis. Freud nació en Freiberg, en la antigua Moravia (Checoslovaquia), el 6 de mayo de 1856. Fue un médico neurólogo, creador del psicoanálisis.

Comenzó su carrera interesándose por la hipnosis y su uso para tratar a enfermos mentales. Más tarde, aunque mantuvo en la terapia varios aspectos de esta técnica, reemplazó la hipnosis por la asociación libre y el análisis de los sueños, para desarrollar lo que, actualmente, se conoce como «la cura del habla».

Aunque a excepción del psicoanálisis tradicional las psicoterapias contemporáneas descartaron las teorías de Freud, este modo básico de tratamiento proviene en gran parte de su trabajo.

Todo esto se convirtió en punto de partida del psicoanálisis. Las hipótesis y métodos introducidos por este médico fueron polémicos durante su vida y lo siguen siendo en la actualidad.

1856: nace en Cresson (Estados Unidos) Robert E. Peary, explorador estadounidense y primer hombre que llegó al Polo Norte, el 6 de abril de 1909, aunque hoy en día esta afirmación es cuestionada por un amplio sector de investigadores.

1859: fallece en Berlín (Alemania) Alexander Von Humboldt, naturalista, padre de la geografía meteorológica, de la física marítima, de la vulcanología y de la fitogeografía (relación de la vegetación con el medio terrestre).

1862: fallece en Concord (EE UU) Henry Thoreau, escritor y filósofo norteamericano partidario de simplificar las vidas de las personas volviendo a sus orígenes, a la misma naturaleza. Thoreau se negó a pagar impuestos, como protesta contra la esclavitud en América, motivo por el cual fue encarcelado.

Escribió Desobediencia civil (1849), donde establecía la doctrina de la resistencia pasiva que influyó más tarde en líderes como Gandhi y Martin Luther King. Cercano a los postulados del trascendentalismo, su reformismo partía del individuo antes que de la colectividad, y defendía una forma de vida que privilegiara el contacto con la naturaleza.

Con gran conciencia medioambiental fue uno de los primeros ecologistas y preconizó que, para mejorar el destino humano, habría que dejar de comer animales.

1873: muere José Antonio Páez, prócer y político venezolano, presidente entre 1830-1835, 1839-1843, y 1861-1863.

1890: en Estados Unidos, los mormones renuncian a la poligamia.

1895: nace Rodolfo Valentino, actor italiano nacionalizado estadounidense, reconocido por clásicos del cine como The Sheik, The Son of The Sheik, Blood and Sand, The Four Horsemen of the Apocalypse, entre muchas otras.

1915: nace Orson Welles, actor y director de cine estadounidense. Es considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine, en los que tuvo excelentes resultados.

Alcanzó el éxito a los veintitrés años gracias a la obra radiofónica The War of the Worlds, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre.

Este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz: Citizen Kane (1941), su película más exitosa.

1916: la Marina de EE.UU establece conversación oral entre un buque y la costa mediante radioteléfono.

1940: en Polonia, el ejército nazi derrota a los aliados.

1952: muere en Noordwijk, Países Bajos, una figura extraordinaria: Maria Montessori. Médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa, Montessori no solo destacó en múltiples disciplinas, sino que también fue una humanista comprometida, activista feminista, sufragista italiana y una católica devota. Su vida y trabajo han dejado un legado perdurable en la educación y en la lucha por la igualdad de género.

1961: nace George Clooney, actor y director de cine estadounidense. Conocido por su participar en películas como Syriana, Up in the Air, Ocean’s Eleven, Gravity, entre muchas otras.

1983: nace Dani Alves, futbolista brasileño, en la actualidad juega en la Juventus F.C. de la Serie A italiana.

2004: se estrena el último episodio de la serie Friends, que tuvo diez temporadas.

2006: muere Lillian Asplund (99 años), última superviviente con recuerdos de la tragedia del Titanic.

2012: en Francia, el candidato socialista François Hollande gana las elecciones presidenciales de Francia, venciendo a su contendiente inmediato, Nicolás Sarkozy.

2020: Alfonso Rangel Guerra, abogado, humanista, escritor, pensador, académico y catedrático mexicano (n. 1928).