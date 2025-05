Efemérides del 14 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 14 de mayo? El 14 de mayo es el 134.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 231 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 14 de mayo.

1796: Edward Jenner afamado investigador, médico y poeta, descubrió la vacuna antivariólica, para combatir la viruela, enfermedad que se había convertido en una terrible epidemia.

En 1795, Jenner empezó un minucioso estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de humanos. Después de experimentar con animales descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se la inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela.

Así pues, tal día como hoy pero en 1796, inoculó a su primer paciente humano (James Phipps, un niño de 8 años). Esto lo hizo con materia tomada de la mano de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes, quien había sido contagiada con viruela bovina por su vaca Blossom.

Como Jenner anticipó, el niño no se enfermó de la versión humana de viruela. La inoculación con el virus de viruela bovina había producido un grado de protección definitivo contra la viruela. Así, en 1797 presentó el estudio ante la Royal Society describiendo su experimento.

Sin embargo, Jenner no podía explicar la razón por la que el método era efectivo, pues aún no se podía ver el virus con los microscopios de la época. La respuesta de los científicos fue que sus ideas eran demasiado revolucionarias y que necesitaba presentar más pruebas.

Jenner experimentó con otros niños, incluyendo su propio hijo de 11 meses. Finalmente, en 1798 publicó la investigación en la que acuñó el término «vacuna», del latín «vacca» (vaca).

1811: estalla la llamada Revolución de Mayo. Se trató de una incruenta acción cívicomilitar que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, los días 14 y 15 de mayo de 1811. Por medio de esta se le incorporaron al gobernador español Bernardo de Velasco dos consocios, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano de Zeballos.

El principal objetivo de esta medida fue asegurar la autonomía soberana de la provincia del Paraguay, frente a todo poder extranjero y convocar rápidamente a un congreso que debía determinar una nueva forma del gobierno.

A pesar de que no existe un consenso entre los historiadores acerca de las fechas que definen los límites del proceso independentista del país suramericano, se cree que a raíz de esta revolución, el Paraguay se administró a sí mismo sin subordinación a gobiernos exteriores.

1833: el Parlamento británico aprueba la abolición de la esclavitud de los negros.

1897: Guglielmo Marconi realizó la primera transmisión de radio. Guglielmo Marconi fue un ingeniero electrotécnico italiano, y conocido como el inventor del primer sistema práctico de señales de radio.

Nació en Bolonia y estudió en la universidad de esta ciudad. En 1890 se interesó por la telegrafía sin hilos y el 14 de mayo de 1897 inventó un aparato con el que consiguió enviar señales a varios kilómetros de distancia mediante una antena direccional.

Después de patentar este sistema en Gran Bretaña, formó en Londres la Compañía de Telegrafía sin Hilos Marconi (1897).

En 1899 estableció la comunicación, a través del canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia.

En 1901 transmitió señales a través del océano Atlántico entre Poldhu, en Cornualles, y Saint John s en Terranova, Canadá.

Su sistema alcanzó tal perfeccionamiento hacia 1907 que se estableció un servicio trasatlántico de telegrafía sin hilos para uso público.

En 1909 Marconi recibió, junto con el físico alemán Karl Ferdinand Braun, el Premio Nóbel de Física por su trabajo.

Durante la I Guerra Mundial estuvo encargado del servicio telegráfico italiano e inventó la transmisión de onda corta como medio de comunicación secreta.

1915: nace César Rengifo, pintor y dramaturgo venezolano. Fue representante de las tendencias realistas en la pintura venezolana inspiradas por la pintura mexicana.

Su trabajó lo llevó a cabo al mismo tiempo que Héctor Poleo, Pedro León Castro y Gabriel Bracho. Todos ellos, después de haber iniciado estudios en Caracas, fueron a México en la mejor época del muralismo mexicano.

1940: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos se rinden ante Alemania.

1944: nace George Lucas, productor y cineasta estadounidense.

Lucas es mundialmente conocido por ser el creador de las sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones.

Además, es el expresidente de Lucasfilm Limited, LucasArts Entertainment Company, Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd.

Fue considerado, dos años consecutivos, la cuarta persona más poderosa de la industria del entretenimiento, detrás de los dueños de Time Warner, Turner y Steven Spielberg.

«Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine». George Lucas

1969: nace Cate Blanchett, actriz británica de origen australiano. Blanchett es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine: dos Oscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores de Cine.

Comenzó su carrera a principios de la década de los noventa y debutó en el cine en Parklands en el año 1994. Llamó la atención de la crítica internacional en 1998 con su destacada encarnación de Isabel I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distinciones y reconocimientos.

Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en El Señor de los Anillos, del autor británico J. R. R. Tolkien, como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo papel en las tres películas basadas en El hobbit.

En 2004, participó en la cinta de Martin Scorsese, El aviador, interpretando a Katharine Hepburn; por dicho papel, se hizo con el aplauso de la crítica y con el Oscar a la Mejor actriz de reparto.

Otros títulos como Babel (2006); Diario de un escándalo (2006); Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008); El curioso caso de Benjamin Button (2008). Por ganó el Oscar por la película Blue Jasmine (2013).

1971: nace Sofia Coppola, actriz y directora de cine estadounidense reconocida por largometrajes como The Virgins Suicide, Lost In Translation, The Bling Ring, entre otras.

1976: muere Keith Relf, cantante y músico británico del grupo The Yardbirds.

1984: nace Mark Zuckerberg, empresario estadounidense, fundador de Facebook, la red social con más usuarios en todo el mundo.

Para desarrollar la red, Zuckerberg contó con el apoyo de sus compañeros de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, y Chris Hughes.

A la fecha de hoy es la figura más joven que aparece en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna valorada en $ 62,3 millones de dólares, clasificándose como la octava persona más rica del mundo.

«La pregunta no es ¿qué queremos saber de la gente?, sino ¿qué quieren saber las personas de ellas mismas?» Mark Zuckerberg

1986: en Alemania, el Instituto de Documentos de Guerra publica completo el Diario de Ana Frank. En él se relata la forma en que ella y su familia vivieron huyendo de los nazis, desde el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944.

1998: 76 millones de personas ven el capítulo final de la serie Seinfeld en la NBC, tras su novena temporada. El último episodio de la serie se tituló «The Finale» y se dividió en dos partes que causaron bastante polémica y al día de hoy siguen generando opiniones encontradas.

En él los cuatro amigos protagonistas Jerry Seinfeld, George Costanza, Elaine Benes y Cosmo Kramer son sentenciados a cárcel por su forma de ser, que no resulta muy diferente al comportamiento de la mayoría de personas.

Un final sarcástico donde todos somos culpables de ser nosotros mismos.

1998: muere Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. Sinatra, quien en su época era apodado como »La voz», dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un gran y reconocido trabajo tanto en la música como en la actuación.

Debido a su inmensa popularidad, la cual estuvo presente en prácticamente toda su vida, Sinatra es conocido como uno de los personajes más triunfales y trascendentes -artísticamente- del mundo y una de las principales figuras de la música popular del siglo XX.

Los años cuarenta y cincuenta, son las dos décadas consideradas como las mejores en cuanto a su etapa como cantante. Entre sus grandes éxitos musicales se destacan «My Way», «Can’t Take My Eyes Off You» y «Fly Me to the Moon».

También célebre en su faceta cinematográfica se le recuerda en grandes películas como ‘De aquí a la eternidad’ o ‘Cuatro gángsters de Chicago’.

«Solo se vive una vez, y de la manera que vivo, con una basta». Frank Sinatra

2015: muere B.B. King, reconocido músico, cantante y compositor estadounidense. Es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos.

Por este mérido ha recibido el apodo de «Rey del Blues» y el sobrenombre de «uno de los tres reyes (kings) de la guitarra blues» junto a Albert King y Freddie King.

«Lo bonito de aprender es que nadie te lo puede quitar». B.B. King

2018: fallece Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense, uno de los padres del «nuevo periodismo».

La obra de Tom Wolfe pasó por varias etapas, marcada en los años sesenta por una defensa de la llamada cultura pop, y en las décadas siguientes por radicales polémicas en contra del narcisismo de los años 1980, atacando la política de los liberales.

Wolfe también cuestionó al “mainstream” intelectual estadounidense, en temas como arquitectura, arte moderno y la literatura.