Efemérides del 23 de marzo: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 23 de marzo? El 23 de marzo es el 82.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 283 días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 23 de marzo.

Efemérides de hoy 23 de marzo

1887: nace el pintor español Juan Gris, considerado uno de los maestros del cubismo junto a Picasso y Braque.

1900: en Frankfurt (Alemania), nace Erich Fromm, destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán, uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica de mediados del siglo XX.

1919: en Milán, Benito Mussolini funda el Fasci di Combattimento, antecedente del Partido Nacional Fascista.

1925: el estado de Tennessee prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución.

1927: el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española.

1933: el Reichstag aprueba una ley por la que se conceden plenos y excepcionales poderes al gobierno de Hitler.

1942: los nazis llevaron a cabo lo que se denominó La Masacre de Judíos de Lublin, en la que asesinaron a más de 30 mil personas.

1957: nace Amanda Plummer, actriz estadounidense. Es reconocida por su participación en películas como The Hunger Games, Pulp Fiction, Ken Park, My Life Without Me, entre otras.

1959: Günter Grass publica la novela El tambor de hojalata. sus páginas relatan la vida de Oscar Matzerath, un niño que vive durante la época de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), en una narración con tintes macabros e infantiles.

1968: nace Damon Albarn, reconocido cantante británico que ha pasado por varios grupos, tales como: Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen, entre otras.

1976: entran en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Este incorpora casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948.

1976: nace Keri Russell, actriz estadounidense conocida por participar en producciones como Felicity, Mission: Impossible III, August Rush, Waitress, entre otras.

1983: el presidente estadounidense Ronald Reagan desvela planes para combatir una eventual guerra nuclear desde el espacio. Su plan, la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), propone usar un escudo defensivo que, de tecnología láser, con el que se «interceptará y destruirá» los misiles enemigos. Este plan es conocido popularmente como Guerra de las Galaxias (por la película Star Wars).

1989: se legaliza el derecho a la huelga en Hungría, segundo país de la Europa del Este que lo reconoce, tras Polonia.

1998: en Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 premios Oscar.

2005: científicos españoles describen, por primera vez, la estructura del virus de la viruela.

2005: por primera vez los astrónomos ven luz de planetas extrasolares.

2011: muere Elizabeth Taylor, actriz británica reconocida por clásicos del cine como Cleopatra, National Velvet, A Place in the Sun, Who’s Afraid of Virgina Woolf? Entre otras.

2018: Martín Vizcarra asume la presidencia en Perú, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.