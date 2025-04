Efemérides del 26 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 26 de abril? El 26 de abril es el 116.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 249 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 26 de abril.

Efemérides de hoy 26 de abril

Se celebra el Día Mundial De La Propiedad Intelectual. Esta fecha se celebra desde el 26 de abril de 1970. Fue creada por las Naciones Unidas con la finalidad de que se reconozca la creatividad de los inventores, autores y artistas.

Para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero, existe un organismo internacional, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), miembro de las Naciones Unidas.

Este organismo es el encargado de fomentar el uso y resguardo de las obras de la propiedad intelectual, y proteger los derechos de los creadores y titulares de toda invención intelectual

121: nace en Roma, Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y emperador de Roma en el año 161. Es considerado como uno de los pensadores de la antigüedad más importantes. Su obra Meditaciones, aún en la actualidad es celebrada, por sus notables reflexiones en torno a la idea de cómo lograr el gobierno perfecto.

Cabe decir que el gobierno de Marco Aurelio estuvo marcado por las constantes guerras que el Imperio romano tuvo que entablar en el extremo oriental, contra el pueblo parto, y en la Galia septentrional, en contra de los germanos.

570: nace Mahoma, profeta árabe, fundador del Islam. La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos datos seguros, nos ha llegado envuelta en la leyenda.

Conoció las dos grandes religiones monoteístas de su época a través de las pequeñas comunidades cristiana y judía que habitaban en La Meca y quizá también por sus viajes de negocios. A partir de estas experiencia se permitió crear una religión que serviría de base para toda una cultura de difusión universal.

A los cuarenta años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios -Alá-, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe.

Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán. Este libro es una colección de sentencias que se suponen inspiradas por Alá y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el 650.

En los dos últimos años de la vida de Mahoma el Islam se extendió al resto de Arabia, unificando a las diversas tribus paganas que habitaban aquel territorio. Eran un conjunto de tribus semíticas politeístas, cuyo continuo estado de guerra entre clanes les había impedido hasta entonces tener protagonismo alguno en la historia.

A pesar de haber nacido en una región atrasada y marginal del planeta, y de proceder él mismo de un ambiente modesto, Mahoma convirtió a las belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una expansión sin precedentes.

Al morir Mahoma sin heredero varón, estallaron las disputas por la sucesión, que recayó en el suegro del profeta, Abú Bakr, convertido así en el primer califa o sucesor.

1731: muere en Londres, Daniel Defoe, poeta y escritor británico, creador de Robinson Crusoe. Esta obra, publicada en 1719, está basada en parte de la vida del marino Alexander Selkirk.

1798: nace Eugène Delacroix, pintor francés. Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas.

1860: se firma la paz en Tetuán que pone fin a la Guerra de África entre España y Marruecos.

1900: nace Charles Richter, sismólogo y físico estadounidense, creador de la Escala de Magnitud de Richter, utilizada hoy en día para medir la intensidad de los movimientos telúricos.

1924: se publica El proceso, de Franz Kafka. El Proceso es una novela inacabada de Franz Kafka, publicada de manera póstuma en 1925 por Max Brod, basándose en el manuscrito inconcluso de Kafka. De la novela procede un famoso relato kafkiano, «Ante la ley», devenida en la esencia de la ‘pesadilla kafkiana’.

1931: Se publica la novela Las olas, de Virginia Woolf.

1937: a las cuatro y media de la tarde, en el pueblo de Guernica, España fue bombardeado por aviones pertenecientes a la ‘Legión Cóndor’ alemana y a la ‘Savoia’ italiana. La ciudad entera ardió. El 70 % de los edificios resultaron destruidos y un número indeterminado de muertos, entre 800 y 1.600.

Guernica contaba con unos 5.000 habitantes, más un gran número de soldados que se retiraron para preparar la defensa de Bilbao, además de refugiados que huyeron del avance de las tropas franquistas.

Este bombardeo indiscriminado fue una ensayo para la guerra y convertió a esta ciudad en un símbolo. El nombre clave de este raid es Operación Rügen.

1962: la sonda lunar americana, Ranger IV, impacta en la cara oculta de la Luna, pero no puede enviar imágenes por un fallo técnico.

Fue la primera vez que una nave espacial estadounidense llegó a otro cuerpo celeste, los soviéticos lo habían logrado ya en 1959 con la Lunik 2, aunque el objetivo principal de la misión, tomar imágenes de televisión de la superficie lunar, no se logró.

El Ranger IV había despegado en un cohete Atlas-Agena de Cabo Cañaveral el pasado día 23.

1965: nace Kevin James, humorista y actor estadounidense, conocido por participar en producciones como The King of Queens, Hitch, Here Comes the Boom, Grown Ups, entre muchas otras.

1977: nace Tom Welling, actor, director y productor conocido por su participación en producciones como Smallville, The Fog, Cheaper by the Dozen, Draft Day, The Choice, entre otras.

1980: nace Channing Tatum, actor, productor y modelo estadounidense. Es conocido por participar en films como The Vow, White House Down, 21 Jump Street, Step Up, entre muchas otras.

A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986, estalló uno de los cuatro reactores de la central nuclear de Chernóbil, a 110 kilómetros al norte de la capital ucraniana, Kiev.

La radiación fue detectada en Suecia el siguiente lunes por la mañana, pero durante todo ese día, las autoridades soviéticas se negaron a aceptar que había ocurrido algo fuera de lo común.

Solo a las 9 de la noche, luego de que los diplomáticos suecos anunciaran que se disponían a presentar una alerta oficial ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Moscú finalmente emitió un corto comunicado de cinco frases:

«Un accidente ha ocurrido en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores atómicos ha resultado dañado. Se han tomado medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está otorgando ayuda a las víctimas. Una comisión gubernamental ha sido conformada».

La explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobil (Unión Soviética), es considerada la peor catástrofe nuclear de la historia. 135.000 personas fueron evacuadas y 215.000 reubicadas con posterioridad. Además 30.000 personas murieron en los diez años siguientes.

Se registró una gran contaminación ambiental tras haberse liberado a la atmósfera 200 veces más radiactividad que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas.

1989: muere Lucille Ball, actriz estadounidense reconocida por su participación producciones icónicas como I Love Lucy, The Lucy Show, Here’s Lucy, The Lucy–Desi Comedy Hour, entre otras.

1989: se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball, el cual revolucionó la manera en que se realizaban animaciones en Japón.

2009: el Polo Norte geográfico fue alcanzado por primera vez por la expedición rusa MLAE-2009 de Vasili Yelagin.

2019: en Estados Unidos y varios países, se estrena Avengers: Endgame del Universo Cinematográfico de Marvel, la película de mayor recaudación de la historia del cine.