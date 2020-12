La Tercera Feria de San Pedro, el modelo a seguir

Quienes siguieron desde sus hogares las actividades de la Tercera Feria del Libro de San Pedro de Macorís podrían tomarla de modelo en su modalidad virtual, debido a la pandemia. Con recursos que jamás podrían compararse con los invertidos en la Feria Internacional del Libro que celebró este año el Ministerio de Cultura, la que se desarrolló en la Sultana del Este entre los días 25 y 30 de noviembre registró un mayor respaldo del público, a juzgar por el dinamismo observado en las plataformas virtuales y todas las redes sociales, lo que debe llenar de satisfacción a sus organizadores, agrupados en la Coalición Cultural y Literaria, encabezada por la escritora Aurelia Castillo.

La noche del cierre se destacó una representación de todas las regiones del país, con el recital poético interpretado por Olga Lara y Carlos Tomás Sención Noboa, de Azua; Nitín Troncoso, de La Romana; Camelia Michel, oriunda de Moca, junto a Diógenes Díaz Torres, quien nos sorprendió con su verso: “A veces veo a Jesús, donde otros ven a Judas”. Las explicaciones de Doña Grisel sirvieron para contextualizar el programa, parte importante de la Feria dedicada al fenecido poeta Víctor Villegas.

La décima, con su versificación tan popular entre los dominicanos, fue reivindicada por las poetas Lara y Troncoso. La primera, acorde con la temporada, inicia su texto: “Escucho una discusión/ entre mamá y confesora/ la buena trabajadora/ que queremos un montón./ Argumenta con pasión/ y mucha efusividad/ que no ve necesidad/ de llegar tan tempranito/ que hay que darse su traguito/ porque llegó navidad…”.

La décima de Troncoso comienza: “Al despuntar la mañana/ saqué de dentro el yo niña/ me dirigí a la campiña/ al rancho de doña Juana/ me interné por la sabana/ y tras el canto de grillos/ y el trinar de pajarillos/ me encaminé hasta el bohío/ donde sonriéndome el río/libró mi pies de cadillos”. Mientras la profesora Nitín describe el paisaje, la cantante Olga muestra la psicología del personaje. Merecido homenaje al poeta Villegas.