En 1888 la República Dominicana tenía una población de 610,000 habitantes, repartida entre sus seis provincias (Santo Domingo, Santiago, La Vega, Azua, El Seibo y Espaillat) y sus cinco distritos marítimos (Puerto Plata, Montecristi, Barahona, San Pedro de Macorís y Samaná). Por su condición de isla y configuración geográfica, en ese momento la vía de comunicación más importante era la marítima y fluvial, y para ello había ocho puertos ubicados en Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Sánchez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Azua y Barahona.



Era un momento importante para el país, el servicio costero estaba modernizado y adecuado a las exigencias de los Estados Unidos ya que contaba con dos modernos faros, uno en Santo Domingo construido en 1853 y otro en Puerto Plata en 1879, lo cual ayudaba al servicio costero de navegación que tenía goletas para moverse de puerto a puerto. En ese momento, además de los caminos y carreteras, algunas de las ciudades portuarias se enlazaban con otras ciudades mediante una red de ferrocarriles portátiles del sistema franceses Decauville.



La navegación fluvial establecida para entonces se llamaba Línea de Vapores Nacionales y realizaba servicio de manera regular desde Santo Domingo mediante tres rutas: 1) de Santo Domingo a San Pedro de Macorís, Soco y Romana; 2) de Santo Domingo a Azua y Barahona; y 3) de Santo Domingo a Yuma, Samaná y Puerto Plata. También existía una navegación intercaribeña entre las islas y países con costas que dan al Caribe.



En cuanto a la comunicación marítima con Europa y América, había cinco líneas transatlánticas que transportaban pasajeros, carga y correo. Estas compañías eran la Clyde Steamship Company (Clyde Line), Línea de vapores Herrera, Compagnie Générale Transatlantique (CGT), Compañía Trasatlántica Española (CTE) o simplemente La Trasatlántica y Hamburg America Line.



La Clyde Steamship Company era una compañía estadounidense de transporte de pasajeros y de comercio de barcos de vapor y barcos de canal y río, fundada en 1844 por Thomas Clyde y en 1861 pasó el control de la compañía a su hijo William Pancoast Clyde, quien, en 1878, estableció una ruta a los puertos del Caribe, conocida en la región como la Clyde Line o Línea Clyde. Todos los navíos de esta compañía eran buques de vapor. Su oficina principal estaba ubicada en 25 Broadway, Nueva York.



A los puertos de República Dominicana llegaban 4 de sus barcos, aproximadamente cada 20 días: 1) SS Tybee, capacidad de carga de 800 toneladas netas, capitaneado por C. J. F. Kuehl, con ruta cada 30 días a Santo Domingo, islas Turcas y Caicos y Nueva York; 2) SS Santo Domingo (luego Yemasse) capacidad de carga 1880 toneladas, capitaneado por E. C. Reed, con ruta Santo Domingo, Cabo Haitiano, Islas Turcas y Caicos y Nueva York; y 3) SS George W Clyde, capacidad de carga 1,849 toneladas, capitaneado por James Holmes, con ruta Santo Domingo, Puerto Plata, Cabo Haitiano, Islas Turcas y Caicos y Nueva York; 4) SS Ozama (ex Craigallion vapor británico), capacidad de carga 766 toneladas netas, capitaneada por Robert B Kelly con la ruta Azua, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Samaná, Puerto Plata, Cabo Haitiano.



La Línea Clyde fue la primera línea de vapor que se estableció en el país con itinerario fijo, se convirtió en la más importante y protagonista de muchos eventos. En 1875, llegó a Puerto Plata en el SS Tybee, Eugenio María de Hostos siendo recibido por Gregorio Luperón. En 1888, durante el conflicto armado en Haití entre las fuerzas de François Denys Legitime en Puerto Príncipe y los rebeldes de Louis Mondestin Florvil Hyppolite en Cabo Haitiano, Clyde vendió unas 500 cajas de rifles y municiones a Hyppolite, las cuales transportó en el SS George W. Clyde, que desembarcó en Cabo Haitiano y en Montecristi.



Para conectar con Europa, la Clyde tenía acuerdos con las siguientes líneas de vapores: Guion y Monarchy Anchor (Londres, Liverpool y Glasgow); North German Lloyds, Edward Carr’s y Hamburg-American Packet Co. (Bremen y Hamburgo); Red-Star y White-Cross (Amberes, Netherlands); American Steam Navigation Co. (Rotterdam y Ámsterdam) y Navigazione Generale Italiana (Marsella, Génova, Nápoles y Gibraltar).

La línea de vapores Herrera, fundada en 1858 por el español Ramón de Herrera, en un principio servía la ruta de la Habana a St. Thomas, con su vapor “El pájaro del océano” haciendo escala en varios puertos cubanos. Rápidamente creció y se expandió en el Caribe. Con el vapor Julia viajaba a la Habana, Santiago de Cuba, Puerto Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Ponce, San Juan, Mayagüez y St. Thomas. Paraba el 1 de cada mes en Puerto Plata, volviendo a detenerse el 2, de regreso de las islas de Puerto Rico y de St. Thomas. Otro vapor, procedente también de la Habana y demás puertos de Cuba, llegaba a Santo Domingo el 2 de cada mes y de ahí a Puerto Rico y St. Thomas, de donde regresa el 7 del mes inmediato. Al morir Herrera en 1895, sus sobrinos continuaron bajo la denominación Compañía cubana de vapores Sobrinos de Herrera S. en C.

Hamburgo America Line.

La Compañía General Trasatlántica (CGT) era una compañía naviera francesa fundada en 1861, que zarpaba de L’Havre en Francia con escala en Saint-Nazaire, Burdeos, Pouillae, Lisboa, Madeira, San Thomas, San Juan de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Puerto Plata, Santo Domingo (llegaba el 30 de cada mes), Cabo Haitiano, Puerto Príncipe y Jacmel, de cuyos puertos regresa a Puerto Plata y Santo Domingo, respectivamente, arribando el 17 y 18 del mes inmediato. Estos vapores están en combinación con los que parten a Marsella y van para Fort de France y Colón.



La naviera Hamburg Amerikanische Packetfahrt Actien Gesellschaft, (Sociedad de Acciones de Transporte de Paquetería Hamburgo-América) comúnmente Hamburg America Line fundada en 1847, en Hamburgo, Alemania, para el transporte transatlántico de personas y bienes. A partir de 1872 estableció un servicio semanal a Nueva York, desde las Indias Occidentales y México. El barco llegaba a Santo Domingo dos veces al mes. Uno salía el 18 de cada mes con destino a Montecristi, Puerto Plata, Samaná y Sánchez, y de ahí a Europa parando en Grimsby en Inglaterra y L’Havre. El otro vapor salía el 22 de cada mes de Santo Domingo con destino a de L’Havre, Francia.



La ruta intercaribe de la Hamburgo America Line se realizaba en el vapor Präsident o Presidente, el cual salía de St. Thomas parando en San Juan, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Azua, Jacmel, Los Cayos (Aux Cayes), Kingston, Puerto Príncipe (Port-au-Prince), Jeremie, Aux Cayes, Jacmel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, Mayagüez, Ponce, St. Thomas.

The-George-w-clyde-edward-clark.

La Compañía de Vapores Correos A. López fue fundada en 1849, en Cuba, por los españoles Antonio López y Patricio de Satrústegui, En 1861, obtuvo la concesión del transporte de pasajeros y correos entre España, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, a lo que se añadió el traslado de soldados a Santo Domingo (1863-1865) y a Cuba durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878). Después de la guerra participó en la evacuación de las tropas españolas del Caribe. En 1881, se transformó en sociedad anónima, llamándose Compañía Trasatlántica. Los vapores partían unas veces de Liverpool y L’Havre, y otras de Génova y Barcelona, pero no dio buenos resultados y fue suspendido en 1891. La ruta procedente de Liverpool paraba en varios puertos de Puerto Rico, Sánchez, Samaná y Santo Domingo, una vez al mes, pero sin itinerario fijo. Los vapores eran el SS Borinquen, SS Mayagüez y SS San Juan.



En general, el precio del pasaje variaba según la clase o categoría, temporada y la concurrencia de los vapores al momento de partir. De Santo Domingo a Nueva York costaba entre 200 a 350 francos, y de Santo Domingo a Europa de 210 a 1000 francos, por personas. Los niños menores de 3 años no pagaban. Por lo general los viajes se limitaban a comerciantes, personas acaudaladas y emigrantes. A nivel intercaribe lo usual era que el negociante viajara a Curasao o St. Thomas que eran las plazas comerciales más importante y surtidas. l

Este artículo forma parte de las investigaciones realizadas en el proyecto “Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”, dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC, España y financiado por la Unión Europea, Horizonte 2020, código Nº 823846.