Avelina Lésper es una profesional comprometida con la difusión del arte. En su historial de logros dentro del universo artístico y la crítica, ha realizado más de 300 entrevistas a artistas plásticos de diversas técnicas y estilos, así como decenas de catálogos y curaciones para los museos más importantes dentro y fuera de México. Su columna escrita la colocó en “Casta Diva”, lo más relevante del periodismo cultural por más de diez años. Recientemente la también crítica de arte estuvo como conferencista invitada de la Fundación Tovar. “He tenido el privilegio de adentrarme con detalle en su obra, y puedo decir que es un artista contundente y auténtico, un maestro en su compromiso con el arte”, afirma. En la actualidad, Lésper es directora de la colección corporativa “Milenio Arte” y autora del libro “El fraude del arte contemporáneo”, publicado en México, además de contar con ediciones en Colombia y Turquía.

¿Cuáles son sus principales criterios para evaluar una obra de arte?

Todos tenemos sensibilidad para la belleza. Al contemplar una obra de arte o hecho artístico busco talento, inteligencia, maestría, algo que sea memorable, buscar contenido que esa obra comunique por su sola presencia y significado, que no sea el contexto o la explicación curatorial lo que la conviertan en arte. Si despojada de contexto, explicación y precio es arte, entonces es arte.



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el arte contemporáneo en la actualidad. Cree que son similares en el Caribe y Latinoamérica?

Los desafíos del arte son los mismos desde que el arte existe como disciplina. Es la comunicación, la trascendencia, la creación de conocimiento, belleza, significado, la transformación de la realidad, alcanzar la maestría en su disciplina, la comprensión de la naturaleza humana. Es decir, en la actualidad la preocupación del arte contemporáneo VIP ya sea video, instalación, performance es ser “oenegero” (así le llamo al arte que se comporta como una ONG y no como una obra en sí misma) y panfletario, no hacer arte.



¿En su trabajo como crítica de arte, cómo equilibra la objetividad y la subjetividad al evaluar una obra?

La crítica de arte debe ser objetiva. Lo que sucede ahora es que la crítica está sumisa a las modas y las ideologías de que todo es arte y se niega por negligencia y complicidad con el mercado, a decir lo que ve, a decir que el readymade no es arte, que el performance no es arte… La crítica ha dejado a un lado su labor para ser parte de una corriente de pensamiento que busca anular el espíritu de la creación.



¿En el mundo digital y la era de las redes sociales, cómo ha evolucionado la relación entre los artistas y su audiencia?

Un verdadero artista produce sus obras al margen de la histeria mediática. Hay una moda de gente que hace una obra diaria, por estar posteando suben lo que sea. Poemas instantáneos en Twitter y luego los publican en libros, obras sin meditar, sin reposar, únicamente buscando seguidores, no arte. Es necesario limpiar la creación de ese ruido y asumir que el arte exige tiempo, no se hace con las prisas de las redes.



¿Consideras importante que la crítica de arte sea provocativa y genere debate?

Lo importante es que la crítica de arte de una visión objetiva de lo que observa y una postura ética, si esto causa escándalo es porque hoy no es aceptable decir la verdad.



¿Cuál es el papel del crítico de arte en la sociedad contemporánea?

Los críticos que apoyan al arte contemporáneo VIP, su función es repetir los argumentos del curador para justificar cualquier cosa como arte.



¿Hay algún artista emergente o movimiento artístico que creas que está ganando relevancia en la escena internacional?

Los jóvenes están dibujando y pintando muy bien, hay un impacto muy fuerte, una reacción que se separa de los artistas VIP. Hay jóvenes y artistas mayores que están comprometidos con el oficio. En la novela gráfica, en el tatuaje, en la animación son campos de creación en donde hay mucho talento.



¿Qué medidas se podrían tomar en RD para promover una mayor participación en el ámbito artístico?

La mayoría de mis seguidores son jóvenes, una parte son artistas y la otra son jóvenes interesados en el fenómeno de la creación, espectadores de arte. Ellos buscan sinceridad y obras de calidad, son muy exigentes, hay que darles exposiciones y eventos culturales de calidad. Ellos no creen que algo es arte porque lo impone un curador o está en el museo, tienen espíritu crítico.



¿Qué opininas sobre el papel de las redes sociales en la difusión y promoción del arte contemporáneo?

Es muy difícil exponer en un museo, las redes sociales, llevadas con profesionalismo pueden ayudar a que los artistas muestren su trabajo. Sin embargo, las redes deben trabajar para la obra, no que la obra trabaje para ser popular en las redes. Es una postura clara.



¿Cómo afectó la pandemia el mundo del arte y cómo cree que los artistas se puedan adaptar a las circunstancias?

La peste en Europa duró casi diez años en la Edad Media y tuvo varios brotes hasta el Renacimiento y el Barroco. No veo por qué no se adaptan a algo que además ya pasó, se ha creado arte en guerra, con hambrunas. El victimismo es una moda muy perniciosa en esta sociedad, por eso aceptamos que una obra sea arte porque tiene un discurso panfletario.



Como crítica de arte, tienes alguna recomendación para quienes deseen profundizar su conocimiento sobre el arte contemporáneo?

Que lean mi libro “El Fraude del Arte Contemporáneo” y se suscriban a mi canal de YouTube Avelina Lésper.

