Después de 44 años de ejercer la ortodoncia, José Luis Soto Perozo decidió que era hora de retirarse, pues desde hacía varias décadas su esposa Laura y él pudieron reunir una buena colección de arte. Al principio, le atraía la idea de que quizás algún día pudiera dedicarse a hacer esculturas, pero se dio cuenta de que era un trabajo muy pesado. “En esa época mi esposa me regaló una pieza del artista Thimo Pimentel y ese regalo me trajo a la memoria las clases de manualidades que di y entonces me decidí por la cerámica que siempre me había atraído”, afirmó Soto Perozo, quien comenzó a destacarse en ese campo del arte hace alrededor de 10 años. Recuerda que sus primeros instructores fueron Wilfredo Torres, Thimo Pimentel y Amauris Frías, pero como inspiración le atrajeron los franceses de principios del siglo XX, “Edouard Cazaux, André Metthey y Ernest Chaplet, entre otros, y de aquí Giudicelli”.

¿Qué significa para usted el arte y cómo lo vive?

El arte es una de las actividades humanas que ayudan a recrearse y elevar el espíritu a través de las bellas formas de la materia, la imagen o el sonido. En cuanto a la cerámica voy casi todos los días a mi estudio y trabajo incursionando y experimentando con los colores, materiales y formas. Siempre me sentía atraído en los museos y exposiciones por el arte moderno, pensando siempre en incursionar en algún tipo de expresión artística, y así lo hice. Lo que trato de transmitir es belleza, a veces algún mensaje y o algo que provoque o le choque al observador a través de efectos y colores llamativos.



¿Con qué materiales trabaja?

Trabajo barro, esmaltes, cristales, metales y barro papel principalmente. En la actualidad estoy en la creación de piezas de mayor formato



¿Algún ceramista que le haya inspirado y por qué?

Mis primeros instructores fueron Wilfredo Torres, Thimo Pimentel y Amauris Frías. Pero como inspiración me atraen los franceses de principios del siglo XX como fueron Edouard Cazaux, André Metthey y Ernest Chaplet entre otros, y claro de aquí Giudicelli.



¿Está la cerámica artística o contemporánea contemplada como una disciplina artística más?

Eso considero, de hecho en las grandes exhibiciones y eventos artísticos tanto nacionales como internacionales, la cerámica artística está presente.



¿Cree que la falta de fundaciones, galerías y museos en el país limita la carrera y el reconocimiento de las obras a nivel internacional?

Sin duda. En otros países los ceramistas hacen exposiciones individuales o colectivas varias veces al año, aun en ciudades pequeñas, muchas veces en edificios gubernamentales y municipales. Lamentablemente los ceramistas dominicanos no hemos podido sobresalir a nivel internacional, nuestra cerámica no es conocida en otros países latinoamericanos, norteamericanos y europeos, porque no tenemos una tradición continuada como en esos países.



¿Cómo ve el panorama artístico y qué futuro le espera a la cerámica?

Veo el panorama artístico con mucho optimismo. Ahora hay jóvenes talentos que sin lugar a dudas en el futuro serán renombrados maestros.



¿Qué cambiaría del ambiente artístico actual?

Consideró que la enseñanza de la disciplina artística debería ser más formal, por ejemplo ya fuera de aquí la cerámica y otras ramas del arte se enseñan en universidades de mucho prestigio. En cuanto a la mujer, ésta tiene en estos momentos las mismas oportunidades que el hombre en el mundo del arte.



¿Su enfoque de la cerámica ha cambiado desde sus comienzos?

Sí. Personalmente mi enfoque ha cambiado, con frecuencia cada vez que descubro nuevas formas, colores y técnicas que no conocía cuando comencé y a nivel internacional hay muchas tendencias que evolucionan de acuerdo con los cambios en el gusto por la cerámica artística. En algunas tendencias se le da prioridad a los colores, otras a las formas, algunas a la textura, también algunos ceramistas siguen la cerámica tradicional de su país o región, por lo tanto en estos momentos considero que hay tendencias para todos los gustos.



¿Cuál es el papel del ceramista en la sociedad contemporánea?

Su papel es tratar de usar nuevos materiales e innovar en la forma y los colores que sirven de ayuda en el diseño de miles de objetos de uso diario.



¿Qué espera para su futuro como ceramista y para el de la cerámica?

Espero continuar preparándome y superarme, tomando cursos con ceramistas de prestigio internacional.



¿Qué legado quisiera dejar a las futuras generaciones de ceramistas?

Me gustaría que esas generaciones conozcan y comprendan el antiguo arte alquímico de la cerámica.



¿En qué proyectos está embarcado ahora, cuéntenos por favor?

En este momento, por primera vez en todos estos años de trabajo estoy haciendo experimentos con la cerámica utilitaria. Siempre he hecho piezas artísticas y así pienso seguir, es lo que me gusta, aunque también me encanta experimentar. A veces uno prueba técnicas y luego las abandona, pero siempre hay algo nuevo en el horizonte.

