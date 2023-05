Wilkins Terrero es un artista con más de tres décadas dedicadas al arte. Su inclinación comenzó desde pequeño, pues recuerda que con lápices de colores dibujaba cualquier superficie que encontraba. Ya de adulto comenzó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes para tratar de darle forma a su carrera artística, pero también estudió en la Escuela de Arte de la Fuerza Aérea de San Isidro, fundada por el maestro coronel Cándido Bidó Ventura, donde “estaban en ese momento los profesores más destacados”. En ese centro cultural se graduó como artista plástico. El también muralista y escultor cuenta, además, que tomó clases particulares con el maestro del bodegón hiperrealista Jorge Checo Blanco, a quien considera su maestro y guía para impulsar su carrera en las bellas artes.

¿Para qué sirve el arte?

El arte sirve para transmitir la belleza de nuestro interior, de nuestro subconsciente. Sirve para transmitir nuestras emociones. La vida sería muy aburrida si no existiera el arte. Para mí, una obra de arte debe transmitir belleza y emociones, si no transmite nada de eso, a mi entender no es una obra de arte, sino un simple cuadro para llenar un espacio. Una obra es algo que se pueda admirar y que te haga pensar que quien la realizó sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los artistas vamos siempre detrás de ese proceso, donde los espectadores puedan decir ¡wao!



¿Qué tan importante es la técnica en una obra de arte?

Dice un dicho que cada maestro con su librito. Es igual en el caso de la pintura, cada artista debe desarrollar su propia técnica, la cual hará que su trabajo tenga su sello particular. El éxito del artista depende de este proceso de creación. Un buen maestro puede tener una buena técnica de dibujo, de creación imaginativa o puede ser el colorido o la forma como trabaje en conjunto con todos estos elementos. Yo como artista tengo mi propia técnica de pintar, la cual sigo desarrollando hasta lograr perfeccionarla.



¿Qué es más importante en una obra, la técnica o el contenido?

Para mí es más importante la técnica, porque se puede hacer una obra de buen contenido, pero si no tiene una buena técnica no tendría gran valor. He visto artista plasmar en un lienzo cosas que uno pensaría no tendría gran importancia, pero por la forma como la elaboraron no hace captar nuestra atención. Aunque claro las obras de contenido son también importantes siempre y cuando se elabore con una buena técnica.



¿Qué técnicas y/o paleta de colores utiliza mayormente en sus obras?

Los maestros casi nunca revelan sus técnicas. Enseñan lo básico, pero cómo adquirieron sus destrezas casi nunca lo dicen. Solo revelaré un pequeño detalle. Yo pinto un color plano al fondo y luego hago el dibujo, saco las sombras y luego las luces. Ese proceso me hace trabajar rápido y bien. Muchos artistas trabajan muy diferente a mí. La paleta de colores que me gusta utilizar es de colores ocres con un toque predominante de azul. Utilizo estos colores no tan encendidos, tal vez por mi personalidad calmada y tranquila.



¿Existe el arte efímero?

Sí, creo que sí que existe. Cuando se hacen trabajos artísticos solo con el fin de ganar dinero y no de trascender creo que se está realizando un trabajo efímero. Hay artistas que viven innovando siempre, pero hay otros que han realizado trabajos de envergadura, que por la forma, nunca pasan de moda.



¿Considera que debe el arte ser agradable a la vista?

Entiendo que sí, que se vea bien en el entorno, porque nos hace sentir bien la forma como fue elaborada la obra. Una buena combinación de colores y observar los trazos armoniosos nos transmite sentir la vida del artista. Debe tener un buen dibujo de comienzo, colores armoniosos, una buena técnica y una buena terminación.



¿En toda obra deben de permanecer las reglas de equilibrio y composición?

Sí. Esas son de las cosas que deben permanecer en una buena obra. Aunque cuando se es maestro experimentado se puede jugar con las formas y la composición al final, la cual debe quedar equilibrada para que el espectador pueda percibir una buena armonía en la obra.



¿Qué es más relevante, la forma o el contenido de una obra de arte?

Para mí es más importante la forma como el artista realiza su obra. Se pueden abordar temas delicados de contenido social por ejemplo, pero se debe abordar de una forma que no ofenda y que pueda ser apreciada.



¿Todo el mundo puede distinguir una obra de arte?

No todo el mundo puede hacer eso, no todos tienen la misma educación. Hay países donde se enseña a admirar el arte, ellos conocen el valor en la sociedad porque las hace personas que aprecian y no dañan de ninguna manera la belleza. En nuestra sociedad se carece mucho de esa educación. Muchas personas compran cuadros simplemente porque el vecino tiene uno parecido o para llenar el vacío de una pared.



¿Es el arte universal?

Sí, el arte es universal, no hay un país del mundo donde no se haga algún tipo de arte. Es algo innato desde la creación, siendo Dios el gran creador y dotó al ser humano con esta capacidad. Aunque no todos tienen esta inclinación, en todas partes del mundo existe el arte desde la antigüedad, siendo los países más relevantes de Europa los pioneros en este sentido.



¿Es el arte elitista?

Puedo decir que no. Desde que comencé a pintar vendí todas mis obras. Fueron adquiridas por mis amigos y vecinos. Somos un país de muy buenas personas. Aunque la clase alta es la que más consume del buen arte por su educación y apreciación de lo que es bueno, se puede decir que el arte es consumido por la gran mayoría de las personas en sus diferentes niveles y precios.

