¿Cómo nace su gusto por las letras, y cuál es el género de su preferencia?

Es una evolución del tiempo. Desde la primaria he tenido pasión por la lectura. Un día descubres que quieres contar algo. Me encantan los cuentos. Te obligan a ser preciso. Sin embargo, por demandar precisión, se tornan complicados. Para quienes no somos dotados con inspiración natural, pero nos gusta escribir, es preferible irnos por los ensayos, y auxiliarnos con la prosa.



¿Qué es lo más satisfactorio en su faceta como escritor?

Bueno, si me vas a llamar escritor por el atrevimiento de escribir, diré que la satisfacción mayor que experimento es la decisión de perder el miedo al qué dirán, y decir lo que deseo. Es como desatar las cuerdas que amarran las ansias de libertad.



¿Cuántos libros tiene publicados y de qué tratan algunos de ellos?

He publicado cuatro títulos. Dos de ellos apenas traspasan la categoría de opúsculos. En cada publicación expongo temas cotidianos, algunos bucólicos y jocosos. Otros, muy humanos y complicados porque enjuician comportamientos y es muy difícil conciliar intereses, donde los aspectos económicos prevalecen sobre casi todos los demás valores.



¿Planifica las historias o las deja surgir sobre la marcha?

De entrada, hay una idea guía que sirve de punto de partida. Según voy desarrollando la idea que deseo exponer, van surgiendo otras ideas y circunstancias que a veces termino tirando todo al canasto de la basura y doy un giro de media circunferencia para encontrar la nota precisa y la esencia de la inquietud que quiero compartir con quienes se animen a leer lo escrito.



¿En qué se basa para elegir los temas de sus libros?

Recurro a dos razones fundamentales: Una es la combinación de experiencia personal con lo observado en cada recorrido. La otra es mi vocación frustrada de sociólogo.



¿Cuál considera que es su mejor libro publicado, si suponemos que tuviese que elegir uno solo?

Me encanta aquel en el que narro las historietas de Navas y de Imbert, el campo donde nací y el pueblo donde llegó mi adolescencia, por la gracia y la vivencia de los personajes intervinientes. Real memoria.



¿Qué es lo mejor que le puede suceder a un escritor durante su jornada de trabajo?

A un escritor –“de a verdad”– no sé. En mi caso, lo mejor es que al cabo de cada línea de escritura fluyan nuevas ideas y que estas enriquezcan la exposición.



¿Le ha sucedido que el libro tome su propio camino, alejado de lo que había planeado originalmente?

Esa es una amenaza al propósito que sucede frecuentemente. Puede servir de ayuda como puede también arruinar todo el proyecto. Es necesario mantenerse alerta, muy ojo “pelao”. Si cambio el paso y salgo del ritmo, quizás no planifiqué bien.



¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con sus libros?

En cada idea que plasmo en lo que escribo aspiro a dejar un mensaje que sea motivo de ilusión, solidario y positivo, donde el ser humano se descubra a sí mismo como miembro de una colmena llamada sociedad, en donde recibimos para dar y damos para recibir. Que vivamos sin guerras, porque es posible. Sin criminalidad, porque la educación nos puede adiestrar para ello. Sin odios de razas, porque todos tenemos la misma estructura. Es cierto que hay guerras, criminalidad y discriminación, pero el ser humano tiene las herramientas y la habilidad para eliminar esas calamidades cuando así desee hacerlo.



Recientemente puso a circular su más reciente libro. ¿Dé que trata y qué espera de los lectores?

Mi libro “Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales”, es un manual práctico que ofrece herramientas de cómo iniciar y desarrollar un negocio para quienes deseen emprender. Este libro pretende provocar inquietudes y discusiones entre la gama de protagonistas que convierten el trabajo en riqueza. Asimismo, espero que el público que consuma estos textos, pueda reconocer y poner en práctica las razones y los beneficios de cómo ser un buen gerente y cómo diferenciar si el resultado de su productividad puede ser enriquecedor o dañino para el PIB del país. En esta obra defiendo al emprendedor; condeno el oportunismo, propongo ideas y, sobre todo, desafío posiciones que, por ser sacrosantas de izquierdas, derechas, conservadoras, de ultras y, en fin, de cada folclore ideológico corro el riesgo del rechazo a ultranza. Su contenido desafía posiciones interesadas de sectores que difícilmente van a favor de algunas de las ideas que forman la columna vertebral de la obra. Aspiro a que este libro se convierta en un manual práctico de referencia a quienes van a emprender y que sirva de crítica a aquellos que frenan el espíritu emprendedor de los atrevidos.

