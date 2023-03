Taína se define como una niña soñadora y risueña, que ama los libros, el arte y quiere para su país educación de calidad. Su enfoque es hacia el aporte cultural en la niñez que, aseguró, es el futuro de nuestro país. La conexión con el arte ha estado desde siempre en esta joven ilustradora. Narró que con ocho meses de nacida su mamá la llevaba a museos y lloraba cuando se apartaba de las obras. Además, comenzó a dibujar desde que pudo sostener un lápiz, lo cual se convirtió en su pasatiempo favorito. Entre sus grandes obras están: La Menina Dominicana, el cuento infantil ilustrado para Manny Cruz “Santo Domingo”, el cuento infantil ilustrado para Amelia Vega “Un día en la vida de Pichín” y el mural dominicano para el Metro de Madrid.

¿Dónde nace Taína Almodóvar y cómo se da esa primera conexión con el arte?

Nací en España y me trasladé a República Dominicana desde bebé por lo que fue el lugar donde crecí. Mi madre es dentista y mi padre ingeniero en telecomunciaciones. Mi mamá bordaba manteles, hacía puntos de cruz y ese tipo de cosas; tiene el don de las manos.



¿Qué trabajos iniciaste en el mundo del arte y cuándo te llega tu gran oportunidad de destacarte con tus obras?

Siempre he sido muy activa, participando en concursos y creando en mi tiempo libre. En España gané mi primer concurso importante de murales e ilustración en el 2017 y, en República Dominicana, destacó mucho el cuento que ilustré para nuestra Miss universo Amelia Vega en 2019.



¿Cómo defines ese camino que has recorrido?

Difícil y de mucho sacrificio y esfuerzo. El gráfico de la punta del Iceberg es muy real. En las redes sociales y en nuestro portafolio sólo se ve lo que hemos conseguido, pero no todo el esfuerzo, sacrificio, tiempo, preparación, fallos y decepciones a las que nos enfrentamos hasta conseguirlo. Es muy importante que esto sea valorado y se entienda. Todo lo que alguien consigue tiene un valor de sacrificio y pasión muy grande detrás.



¿Qué trabajos consideras tus grandes obras?

Algunos de mis trabajos destacados son: La Menina Dominicana, el cuento infantil ilustrado para Manny Cruz “Santo Domingo”, el cuento infantil ilustrado para Amelia Vega “Un día en la vida de Pichín”, el mural dominicano para el Metro de Madrid, entre otros.



En el Metro de Madrid hay un pedacito de República Dominicana, cuéntanos de tu participación y, ¿qué podemos ver en esta obra?

Sííí, ¡ha sido una experiencia maravillosa! Pintamos dos murales, 40 metros en total en una ardua semana de trabajo. En él, mis compañeros Gerson, Jeannete y Luis, plasmamos las bellezas naturales de nuestro país; nuestros paisajes, palmeras y agricultura. Así como también un homenaje a la historia del merengue, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



El representar a República Dominicana en el extranjero es un gran orgullo, ¿qué se siente y qué aportes consideras le suman al país el que su cultura llegue a miles de kilómetros de distancia?

Es un gran honor y, a la vez, una gran responsabilidad. Tanto los que vivimos fuera como dentro del país, tenemos un gran deber con representar a nuestro país a través de nuestras habilidades y esfuerzo. Esto es lo que puede lograr el cambio.



En tus creaciones, ¿qué elementos y colores utilizas que nos identifican como dominicanos?

Utilizo colores muy vivos y alegres, como es el dominicano. Me encanta dibujar elementos de flora y fauna; paisajes tropicales y representar a la niñez.



Dentro de tus proyectos, está la Menina Dominicana, ¿qué destacas en ella y cómo fue su proceso creativo?

La Menina Dominicana es la segunda en representación del país y la primera pintada a mano de forma totalmente artesanal. Se trata de una pieza única, dedicada a enaltecer las bellezas naturales y culturales de nuestro país, como lo son: el merengue, nuestra ave nacional, la Cigua Palmera; nuestra flor nacional, la Rosa de Bayahíbe; y productos de importación y exportación como el tabaco, el café y el cacao. Estuvo expuesta en Madrid con la presencia de nuestro embajador, Juan Bolivar Díaz en la inauguración; y próximamente será trasladada a distintos puntos de República Dominicana.



¿Qué reconocimientos has recibido fruto de tu trabajo?

Estoy muy feliz porque uno de los cuentos infantiles que he ilustrado ha sido distinguido en una de las Ferias del libro Infantil y Juvenil más importantes del mundo: La Bologna Children’s Book Fair (Italia). Es la primera vez en la historia que República Dominicana obtiene un reconocimiento en esta feria y estoy muy feliz de poder entregar esto a mi país (2023). El reconocimiento será otorgado el próximo 6 de marzo en Bolonia, Italia, y el catálogo será repartido en importantes ferias de todo el mundo. ¡Todavía no me lo creo!

Otras distinciones han sido:

*2022-Premio “Mi Persona del año” de República Dominicana, por mi labor realizada en representación del Arte y la Cultura de mi país.

*2022- Finalista Premios Juventud, en la categoría Representación desde el Exterior.

*2022- Mejor libro Ilustrado en lengua Catalana y española en la Feria de Barcelona.

*2021 -Premio por la Embajada Dominicana ante el Reino de España por mi labor en las Artes Plásticas y la Literatura.

*2020- Seleccionada entre los 80 Emigrantes destacados del país en los Premios Óscar de la Renta.

