Aniova Prandy es poseedora de una sonrisa enigmática de la que brotan sus esencias ancestrales. Es una artista multidisciplinaria que construye su camino y es socialmente responsable y que se ha consagrado gracias a su esfuerzo en una de las más sobresalientes en la rama. La joven ya cuenta con grandes preseas, como lo es ser ganadora de la 29.ª Bienal Nacional de Artes Visuales 2021por su instalación “The sugar Maafa”, pero sin lugar a dudas una de sus grandes metas fue ser merecedora de uno de los 100 Prince Claus Seed Awards, otorgados en 2022, que la convierten en la primera dominicana en recibir esa distinción entre más de mil 300 personas de diversas nacionalidades que se postularon. Recibió dentro de sus premios un fondo para su carrera por la institución organizadora con sede en Ámsterdam. La también actriz afirma que supone que su trabajo es conocido, pero que no necesariamente lo hace por eso. Te invitamos a conocer un poco más acerca de esta gran mujer.

¿Qué significa ser artista plástico en este país?

No me identifico como artista plástica, sí como artista multidisciplinaria dado que soy teatrista y artista visual. Dicho esto, creo que es un trabajo creativo de constante investigación, creación y producción. Ser artista en el país es ser resiliente, romántico y trabajador.



¿Quiénes han sido tus musas y modelos a seguir?

No hay un modelo a seguir. Respeto y admiro a muchos artistas de disciplinas distintas, jóvenes y mayores, dominicanos y extranjeros, aprendo de todos, pero cada persona tiene que construir con tanto esfuerzo su camino que es difícil seguir un único modelo.



¿Hay algún otro artista en tu familia, apoyaron tu decisión o existió alguna barrera?

Mi papá es un artista naif o de esos que aquí le dicen “frustrados”, según yo. Soy artista por parte de padre. No hubo barreras, pero si la pregunta frecuente de: ¿Qué es eso? ¿De qué vas a vivir?. Siempre me he sentido apoyada, no tengo queja. La mayor barrera depende de tus posibilidades económicas y decidir ser o tener un oficio con remuneraciones inciertas. Esto no se piensa tanto cuando uno es más joven, además es muy difícil que un artista no lo ejerza.



Háblanos un poco sobre The sugar Maafa

The Sugar Maafa es una instalación en la que expongo y crítico la industria azucarera del siglo XVI y la trata de personas esclavizadas. Mi intención es reexaminar el pasado y visibilizar cuestiones de nuestra historia. The Sugar es una obra en la que la exhibición de los collares expone la cruda realidad de la esclavitud y la falta de reconocimiento de las personas esclavizadas, tanto africanas como indígenas. Todo esto con el contexto azucarero que junto a la explotación de otras materias, conllevó al enriquecimiento de los colonizadores.



¿En cuál o cuáles proyectos te encuentras trabajando ahora?

Específicamente en el proyecto Documentografías, que consta de varias obras y producción escrita, además de un equipo de trabajo. Voy poco a poco concretando ese proyecto.



¿Cómo conjugas el arte y la investigación sobre nuestras raíces?

La investigación siempre es el soporte que me da sentido. Al reexaminar tengo que empaparme de información y producir la obra. En ese sentido, una vez tienes claro tu tema, eso que te mueve a crear, es muy fácil seguir adelante. En mi caso es la historia colonial y su impacto en el presente, por ahora. Al ser multidisciplinaria, con formación académica he tenido muchos procesos de creación, es casi inevitable para mí no conjugar ambas cosas. En mi caso, la investigación o texto producido es una obra más.



¿Cuál es tu próxima meta?

Bueno, vivir solo del arte, ser famosa y rica. ¡Bromeo un poco!. Pero la verdad es que quiero solo dedicarme a lo mío, ser independiente, esa es una meta en construcción. Voy a una residencia artística en Barcelona en 2024. Eso será interesante.



¿Nos darías un mensaje a los jóvenes que como tú tienen el sueño de cursar esta profesión?

Esta es la única oportunidad para ser artista, no hay otra, no hay que perder tiempo. Hay que estudiar, avispar el ojo crítico, no ser conformistas porque siempre se encuentra el camino. En el camino hay muchos altibajos, claro, pero se vive con eso. No hay que arriesgarse a no vivir y ser lo que tú quieres, siempre y cuando no le hagas daño a los demás.

