Lise Menard es buzo profesional, además una escritora que se inspira en los niños para escribir sus historias. En cada uno de sus cuentos, las verdades sobre el mar son entretejidos para que los pequeños lectores aprendan sobre el océano de forma divertida y discreta y se enamoren de él. La autora de origen canadiense es promotora del proyecto “Mi Mar Maravilloso”, con el que busca forjar a los futuros guardianes del mar, pues su sueño más grande es que todos los niños lo amen y tomen decisiones importantes durante sus vidas para proteger las maravillas que viven dentro. Asimismo, Menard creó unas guías didácticas y videos educativos que acompañan los libros y compaginan con el currículo dominicano utilizado en algunos colegios privados en el país, y acaban de ser aprobados en algunos colegios en Canadá. Estas guías también combinan con el currículo American Common Core Standards.

¿Quién es Lise Menard y cuándo llegó a la República Dominicana?

Nací en Canadá, me mudé a la República Dominicana en 2010 y aquí cumplí mi sueño de ser instructora de buceo en la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI). Me enamoré de este país, su gente, su música, su alegría, sus lindas playas y la posibilidad de una vida cerca del mar. Cambié mi traje de Negocio, era planificadora financiera donde manejaba 60 millones de dólares por alrededor de 400 familias por un traje de neoprene. Nunca he sido tan feliz como lo soy ahora, soy una fanática del océano y con el corazón de una niña, vivo enamorada del mar y de todo lo que él encierra. Mi misión es promover la educación sobre la vida marina, los océanos y la sostenibilidad.



¿Cuántos libros ha escrito y cuál es el objetivo de ellos?

He escrito 4 cuentos infantiles sobre los animales marinos. El primero de esta serie “Remi el manatí perdido”, ganó el premio Moonbeam Gold Award 2021 como mejor libro infantil en idioma español. Mis historias son para inspirar a los niños a enamorarse del océano para que se conviertan en sus guardianes protectores. Los ecosistemas marinos mundiales están muriendo y las especies marinas se están extinguiendo, la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de hábitat, todo debido a la actividad humana son las causas principales. Si nadie hace sonar la alarma ahora y crea conciencia en la próxima generación para que hagan un mejor trabajo en el cuidado de los mares, podría ser demasiado tarde. Nuestra gran esperanza la ciframos en las actitudes y acciones que seamos capaces de generar en las siguientes generaciones.



¿Planifica sus historias o las deja surgir sobre la marcha?

No planifico mis historias. Muchas veces voy hablando con mi esposo Edward y mis amigos de cosas que he visto en el mar o que han surgido en mi mundo de instructora de buceo y así nacen los cuentos que escribo. Mil libros son inspirados por historias reales y cuando escribo normalmente me sale la historia en sí, de una vez… Luego empieza la parte más difícil que es pulirlas y corregirlas.



¿Dónde termina un escritor y comienzan a vivir sus personajes?

Esto es muy difícil de contestar. Creo que para escribir uno se convierte en su personaje. Me explico… Cuando escribo me imagino de verdad que soy el personaje y vivo el diálogo entre los personajes, hasta me imagino sus voces… Siempre intento transmitir los sentimientos y emociones de cada uno de forma que parezcan reales. Más que todo, creo que siendo escritor uno se olvida de sí mismo en el momento de escribir y no hay más nadie que los personajes.



Cómo escritora, ¿qué es lo más satisfactorio?

Lo más satisfactoria es saber que tengo la oportunidad de transmitir mi amor por el mar a otra generación y de efectuar un cambio en sus actitudes sobre el océano y sus maravillas.



¿Una escritora debe ser sentimental?

No sé por los demás, pero siempre he sido muy sentimental y creo que esto me ayuda a identificarme con mis personajes y darles vida. Los niños, más que todo, tienen el discernimiento de saber cuándo una persona es falsa… Creo que es lo mismo con los que leen.



¿Cuál es su sueño más grande?

Mi sueño más grande es que un representante de Disney se enamore de uno de mis cuentos y haga con él una película en la que le de vida a mis personajes y la oportunidad de convertir a más niños en grandes guardianes del mar.



Recientemente presentó su libro Splash, ¿qué relata en él, que significa para usted?

Splash es un delfín que se enfrenta a la realidad de muchos animales marinos, a la posibilidad de morir enredado en una red fantasma por culpa de la humanidad. Para mí es sumamente importante subrayar los efectos de la actividad humana. Los delfines están en la lista roja de peligro de extinción y como todos los animales marinos de más no tienen voz. Siento que es mi destino, ser la voz del mar.



¿Su libro Splash surge de una historia real o ficticia?

Este cuento fue inspirado en una experiencia que viví en una excursión de buceo. En abril de 2022, mi esposo y yo tuvimos la increíble suerte de visitar Los Cabos, México, y embarcarnos en una aventura de safari de buceo hacia las distantes Islas Socorro, que se encuentran a 27 horas de México Continental. En nuestra primera noche en Los Cabos, mientras esperábamos para abordar el bote que nos llevaría a Socorro, caminamos por la marina disfrutando de los maravillosos olores de la cocina mexicana, la música local y el ambiente relajado. Mientras paseábamos por el malecón, nos encontramos con una increíble artista local que tenía en exhibición una pintura que mostraba delfines. Me volví hacia Edwar e inexplicablemente le dije que esa sería la portada de mi próximo libro, el sentimiento era tan fuerte que no podía explicarlo. Hasta ese momento no había pensado en hacer una historia de delfines. Durante nuestro segundo día de buceo en Socorro tuve una experiencia que me cambió la vida. De la nada, apareció una delfín hembra y su cría nadando rápidamente y directo hacia mí. Una vez que llegaron a mi lado, la madre nadó en círculos lentos a mi alrededor, sin quitarme los ojos de encima. Sentí su presencia y fue como si mágicamente me hablara, pidiéndome que contara su historia. Luego nadó hacia su cría, que esperaba pacientemente a mi lado y, asintiendo con la cabeza, le dio el visto bueno para que viniera hacia mí, lo cual hizo. También nadó en círculos lentos a mi alrededor y parecía decirme que las historias deben contarse rápidamente antes de que sea demasiado tarde.

Opinión

Más que todo, creo que siendo escritor uno se olvida de sí mismo en el momento de escribir y no hay más nadie que los personajes”.

Deseo

Mi sueño más grande es que Disney se enamore de uno de mis cuentos y haga con él una película en donde les dé vida a mis personajes”.