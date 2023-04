Silverio es un escritor y catedrático de reconocimiento nacional e internacional. En cada libro que escribe trata sus vivencias y realidades que la iglesia en su conjunto debe enfrentar en torno a la ética pastoral, evangelización estratégica, discipulado integral y servicio eficaz. Además, destaca teorías de alguien que ha servido en la obra del Señor por muchos años en diferentes áreas del ministerio y su deseo de ofrecer una herramienta útil de trabajo para ponerla a la disposición de quienes sienten profunda pasión de ganar vidas para el Señor. “Quiero motivar a las personas a apreciar la vida, a darse por los demás, aunque tenemos momentos amargos, estos como una gotita de agua dañada que cae en un inmenso mar que no pueden apreciar las cosas buenas que nos regala la vida,”, expresó Bello Valenzuela, quien dijo que “la vida es hermosa, todo depende de cómo sepamos apreciar y vivir”.

¿En qué año comenzó en el mundo de la literatura y cuál fue el primer libro que escribió?

El primer libro que escribí fue de poesía. Comencé a escribir en el 67, estando ya en el seminario. Tengo 116 poemas escritos, inclusive cuando en las décadas del 70 y 80 que se usaba mucho la poesía coreada, en la UASD y en diferentes lugares e iglesias en el país usaban las poesías que escribía. Cuando me fui a estudiar al seminario, como tenía algunas nociones de literatura realicé algunos cursos internacionales sobre cómo escribir, dirigidos por la Editorial Vida, la Revista Conozca y también de mi ministerio que se llamaba “A Escribir”, a partir de ahí fui escribiendo.



En qué momento fue perfeccionando en el arte de escribir

Soy muy apasionado de la educación cristiana, de todo lo que tiene que ver con la teología, tengo 52 años en el ministerio donde me ha tocado enseñar en los diferentes seminarios, tanto nacionales como internacionales. En lo que tiene que ver con la parte secular, el Instituto de Superación Ministerial (ISUM) que es un seminario de postgrado y proporciona licenciatura en teología me fui perfeccionando ahí en cuanto al conocimiento de literatura. Luego en la Unphu como estudiante me familiaricé mucho y continué escribiendo poesías.



¿Cuáles son los temas que ha tratado en sus libros?

En el aspecto de la vida devocional me inspiré mucho en la vida de Martha y María. En mi segundo libro titulado “Escogiendo la primera parte” que habla sobre la vida de ellas, me motivó la relación que había entre ambas de la que habla la Biblia en el Libro de Lucas. Ese libro tuvo mucha acogida, para entonces ya tenía mayor experiencia en el campo de la literatura, en el arte de escribir y también mis experiencias ministeriales. Ya había madurado más en ese sentido.



Cuántos libros ha escrito y si en alguno de ellos describe experiencias propias?

Tengo 16 libros, uno de ellos se titula “Ética pastoral para el ministro de hoy”, lo escribí a petición del ISUM. Ese material habla sobre la ética pastoral, de cómo debe comportarse un pastor, cómo debe ser su vida personal y familiar, la interrelación que debe mantener con los demás. Ya en América Latina se ha enseñado con ese libro en todos los seminarios. Esa obra ha sido de mucha bendición, pues lo usan también en la materia de Ética Pastoral en la Universidad Evangélica, así como en muchos seminarios bíblicos dentro y fuera del país. También escribí los libros “Diaconado eficiente para la iglesia de hoy”, “Cómo atender al nuevo creyente”, entre otros. Por ejemplo mi libro número 15 “Forjado por las manos del divino alfarero” que habla sobre los dones y el fruto del espíritu, es una necesidad que impera en la iglesia y en el creyente de hoy. Aunque siempre digo que en el libro tengo tres grandes amigas íntimas que son mi esposa, mi biblioteca y mi computadora. Esos 16 libros escritos son parte de mis vivencias y la motivación a otros a preciar la vida, a darse por los demás, a compartir esas experiencias que uno tiene, porque aunque en la vida tenemos momentos amargos, cuando apreciamos las cosas buenas, esos momentos amargos son como una gotita de agua dañada que cae en un inmenso mar que comparativamente no hace nada. La vida es hermosa, todo depende de cómo sepamos apreciar y vivir.



¿En qué lugar se siente más cómodo a la hora de escribir?

A la hora de escribir tengo mi oficina-biblioteca en mi hogar.



¿En qué momento del día le puede llegar esa inspiración sobre un tema?

Bueno, esa iluminación, esa pasión por escribir puede llegar a cualquier hora del día. A veces ha llegado en horas de la noche, me he despertado con un tema en la cabeza , entonces le digo a mi esposa que me tengo que salir de la habitación para trabajar esa idea. Cuando escribo lo hago pensando no solo en la iglesia que pastoreo, sino también a nivel internacional, pues me toca trabajar también en el aspecto de educación para otros países.



Podría el libro digital sustituir al impreso en algún momento?

Anteriormente se creía que si, cuando comenzó ese fervor por lo digital se pensó que se iba a anular totalmente. El libro físico siempre tiene su importancia, claro que el digital también. La gente lo prefiere mejor en físico, ya que de esa forma puede tomar anotaciones mientras lo lee y no tiene que estar pendiente a un celular, a una tableta o a una computadora. Lo que si es que el libro en digital ha mermado un poco la venta de libros en las librerías, ya que su costo ha sido exorbitante. Se creía que iba a morir pero sigue viviendo. Soy un amante empedernido de la página impresa.

