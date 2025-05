(Décima cibaeña)

La embajada de loj ruso

Abrió en la Capitai

Para ei turijmo aumentai

Y a laj playa daile uso

Eso no lo dipuso

Ni Áivare ni Collado

Tampoco ningún morado

Ni el aicaide e Nueva Yoi

¿De maj allá ei Dotoi?

Mejoi me quedo callado.

Ya Rusia no e comunita

Y China e dueña ei comeicio

Poi lo meno de do teicio

Y Alexey traerá fundita

Sobrecitos y mentica

Para oividai ei pasado

Éi ofrecerá un asado

De águila ajogá en vodka

Allí abrirán la boca

Y la Guaidia se echará a un lao.

l josé mercader