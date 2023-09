El pasado 21 de agosto la República Popular China a solicitud de la bancada parlamentaria de Nicaragua, fue admitida como Miembro Observador del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano político que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), suscrito el 13 de diciembre de 1991.



Este organismo político convertido en campo de batalla de la diplomacia china y taiwanesa está integrado por 20 diputados titulares por cada Estado miembro. Los diputados son electos por un período igual al período de elección de cada gobierno en cada país miembro del Parlacen. También lo integran, los presidentes y los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno de los Estados centroamericanos, al concluir su mandato, por el período que determina la Constitución de cada país.



En la sesión celebrada en Managua participaron 114 de los 120 diputados del legislativo centroamericano y fue aprobada la entrada de la República Popular China con 73 votos a favor, 32 en contra y nueve abstenciones. Es decir, en dicha sesión se revocó la calidad de Observador Permanente de Yuan Legislativo de Taiwán y se incorporó en calidad de Observador Permanente a la Asamblea Popular Nacional China, como representante legítimo. El argumento central para justificar la integración china a este organismo político se sustentó en la resolución del 25 de octubre de 1971 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que, según los parlamentarios nicaragüenses, se considera a Taiwán como una provincia de China Continental, por lo que la descalifica a participar como país independiente.



Esta jugada geopolítica de China constituye un paso más de avance en el objetivo de debilitar la posición de Taiwán en la región. En los últimos años Taiwán ha perdido el reconocimiento de Honduras (2023); Nicaragua (2021); El Salvador y República Dominicana (2018); Panamá (2017) y Costa Rica (2007). Esto significa que de los ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), seis rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán, para formalizarlas con la República Popular de China quedando Guatemala y Belice como los únicos miembros de esta organización que son socios de Taiwán.

La decisión tomada en el Parlacen provocó quejas por parte de Taiwán, Guatemala y Estados Unidos. Taiwán condenó la entrada de la República Popular China y señaló que con el “objetivo de salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional, la República de China (Taiwán) ha decidido retirarse oficialmente del PARLACEN a partir del presente día”. Consideró que la “bancada parlamentaria de Nicaragua en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), manipulada por China, insistió en promover y alentar la controvertida propuesta de excluir a Taiwán y admitir a China, sin considerar las contribuciones de Taiwán durante el largo periodo de su participación”. Indicó que “la entrada de China podría dividir la unidad interna del PARLACEN y perturbar la democracia y armonía de la región de Centroamérica”. Estableció que “el régimen dictatorial de Daniel Ortega de Nicaragua, en su afán de servir a China, ha tergiversado la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y citado erróneamente el principio de una sola China para usurpar nuestros derechos en el Parlacen, perjudicando gravemente la duradera cooperación y amistad entre los pueblos de Taiwán y Centroamérica”. Afirmó que “tal acto muestra el esquema de conspiración de China de socavar la democracia en Centroamérica y la ambición de expandir su influencia en la región”.



Por su parte, Guatemala por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores condenó categóricamente la votación de este órgano regional. Consideró que “Guatemala lamenta esta decisión que no armoniza con el sentir de la totalidad de los países centroamericanos, a los cuales la República de China (Taiwán) ha demostrado a lo largo de las décadas ser un aliado, amigo y socio firme e incondicional”. Además, “reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los excelentes vínculos diplomáticos y de amistad con la República de China (Taiwán), así como brindarle apoyo en foros multilaterales”.



La aceptación de la República Popular China en este órgano regional se enmarca dentro de un contexto en el que las tensiones entre Estados Unidos y China han ido creciendo desde la visita a Taipei en 2022 de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En ese sentido el senador demócrata Tim Kaine y el republicano Marco Rubio que forman parte del Subcomité de Relaciones Exteriores que supervisa el Hemisferio Occidental condenaron la votación afirmando que “desde 1999 Taiwán ha sido un socio fuerte en su papel de observador permanente del Parlamento Centroamericano fomentando la buena gobernanza y el desarrollo económico en el hemisferio mientras que el régimen de China ha socavado sistemáticamente la democracia obstaculizando el crecimiento sostenible en la región”.



Este movimiento político reafirma el interés por parte de China en maniobrar geopolíticamente en el área tradicional de influencia de Estados Unidos donde todavía seis Estados caribeños siguen reconociendo a Taiwán (Belice, Guatemala, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves). Observando estos acontecimientos ¿aumentarán los esfuerzos de la República Popular China por presionar a estos gobiernos para que cambien sus relaciones diplomáticas? ¿Qué estrategias desarrollará Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en la región? ¿Dentro del SICA se desarrollarán dinámicas similares a las del Parlacen? ¿Seguirá China integrándose como miembro observador en otros organismos regionales? Lo veremos en los próximos años.

