La sociolingüística siempre ha determinado que la lengua se construye y se cambia. Por ende, el lenguaje coloquial de los dominicanos no ha sido la excepción. Inclusive, esto también impacta en la forma de enamorar a una mujer.

Y es que algunos expertos consideran que la lengua coloquial va en detrimento, por la inmediatez que arropa la nueva generación, quienes buscan acortar el tiempo, incluso el de expresarse, reduciendo las palabras con las que se comunican.

Ejemplo de esto son algunos de los saludos con los que se solían piropear a una féminas; “saludos señorita, cómo está, déjeme decirle ¡qué bien se ve!”. En cambio, hoy en día algunos jóvenes dicen: “qué lo que, mami chula, dime a ver”.

Ante este cambio que está experimentando la lengua coloquial, elCaribe conversó con el sociólogo Carlos Andujar quien expresó que los piropos son frases ingeniosas creadas para exaltar a la belleza que posee una determinada persona, aunque no todos los consideren así.

El escritor del libro “Encuentro y desencuentros de la cultura dominicana”, señaló que, aunque la naturaleza de los piropos suele ser agresiva, estos no siempre tiene la misma dimensión con la que se piensa, es decir, no tienen ese razonamiento, debido a que nacen del lenguaje coloquial, el cual se expresa; no como se piensan las cosas sino cómo se siente y esto no necesariamente debe de encerrar un pecado o una intención de lastimar.

«Hoy en día este tipo de vocablo es muy cuestionado, debido a que muchos los consideran una violencia no visible, en cambio para otros a su entender algunos piropos son verdaderas obras de arte de la palabra y de exaltación», explicó Andújar.

El director del Museo Nacional de Arte Moderno dijo que estas son expresiones que nacen según su época, aunque algunos dicen que los piropos actuales disminuyen la calidad de la cultura de la expresión humana, él sociólogo cree que la cultura es una expresión permanente.

Degradación generalizada

De igual modo añadió que muchas de las expresiones que algunos de la llamada “generación milenio” usan, empobrecen el intelecto; sin embargo, los que mantienen la jerga se entienden, aunque no todos los que están a su alrededor los comprendan.

El catedrático explicó que a su parecer el mundo moderno presenta una degradación generalizada, la cual se puede ver en los valores que exaltan y sus referentes y también en la cualificación de los códigos lingüísticos de la comunicación que utiliza.

“Hay que tomar en cuenta que en las últimas décadas la ciudad ha cambiado mucho, y con ella las jergas, los ídolos políticos y musicales, los ritmos, y por ende los comportamientos de las personas”, aclaró.

No obstante, dijo que no se le puede negar a las nuevas generaciones sus propias competencias de adaptabilidad al mundo, ni se puede prejuzgar la conducta actual desde la perspectiva de años atrás. “Creo que ese es el gran reto de los especialistas de la conducta y lingüistas”, declaró el miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

De igual forma, Andújar añadió que los valores cambian con esta transformación del lenguaje coloquial y detalló que las virtudes de las personas cambian junto a la sociedad y la lengua, porque estos son abstractos. Ejemplo de esto es que hay cosas que ayer eran malas que hoy son buenas, tal es el caso que en los barrios algunos jóvenes que mueren por estar ligados al narcotráfico los entierran como héroes y hasta los lloran más que los insignes sociales.

Diferencia de los piropos del ayer y los de hoy

Periodistas del periodico elCaribe abordaron varias personas con el fin de saber las diferencia que ha experimentado esta parte de la lengua coloquial, y se concluyó que anteriormente los hombres en su búsqueda enamorar a una rimaban versos que casi siempre eran agradables a los oídos de las féminas; en cambio hoy en día las palabras utilizadas llegan a ser prosaicas.

No obstante, el escritor y periodista Santiago Almada consideró que todos los piropos son una agresión a la mujer, explicando así la diferencia entre piropos y halago.

Almada definió que los piropos ocurren cuando un desconocido ve pasar a una mujer y le vocifera cualquier cosa, aún sea una frase alabanciosa. Según el escritor, cómo quiera es una agresión debido a que la ofensa está en el hecho de que una persona desconocida se está dirigiendo a otra desconocida, con un nivel de confianza que ella nunca le ha dado.

Añadió que los piropos casi siempre tienen un mensaje sexual implícito, por tal motivo puntualizó que está acción es una agresión.

«No hay piropo que no sea agresivo»

En cambio los cumplidos son una frase elegante que tienden hacer sentir bien a la persona que se le dice, estos son intercambiados entre personas que se conocen o tienen un mínimo de relación.

Ejemplo de piropos de ayer y hoy

“SI como caminas cocinas, guárdame un chin de tu concón”

“Yo con una así me caso”

“Mami sácale cedula”

“Una así solo está buena para pintarle cinco muchachito”

“Te deseo lo mejor del mundo, ¡un hombre como yo!

“Niña…..estás más apretadita que los tornillos de un submarino”.

“Diablo mira que moderna está la tecnología, ahora las flores caminan”.

“Ese calerito coge mucho moro, arroz que carne hay”

“Se están cayendo las estrellas”

“Con una mujer así yo me voy hasta el fin del mundo”

“Mira que buenas aguas para navegar en ellas”