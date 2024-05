Si Rita pudiera cambiar algo en esta tierra sería la vulnerabilidad de los niños alrededor del mundo. Según la escritora, le gustaría que a través de sus escritos la gente dejara que los niños tuvieran una niñez sin violencia, sin dolor, protegidos de todas las injusticias humanas. “Me gustaría que los niños fueran más felices”, indica. En ese sentido, explicó que empezó a leer y a escribir muy temprano, y que la literatura llegó a su vida con libros de clásicos en la escuela. Como no podía comprarlos porque su familia no tenía los recursos, leía los de sus compañeros de aula, también les hacía los resúmenes que pedía la maestra y parte de su pago era quedarse con los libros. Así pudo descubrir, afirma: “Un mundo tan fabuloso que lo llevo conmigo desde entonces”.

¿Qué significa para usted la literatura, cuántos libros tiene publicados y cuál es su temática principal?

La literatura para mí es un medio de expresión, quizás como lo es para un pintor o un escultor que tiene dentro una idea y necesita dejarla fluir. Eso, desde el punto de vista de escritora, ya desde la óptica de lectora creo que es una forma de conocer el mundo, las perspectivas, las ideologías, las pasiones humanas, el pensamiento de las sociedades… He publicado 8 libros, de los cuales dos se han llevado a teatro escolar y a concurso de teatro. También publiqué en España uno de pedagogía titulado Pedagogía de la transformación humana. Hasta ahora escribo literatura infantil y juvenil.



¿Cómo surgió su primer libro, tuvo dificultades para publicarlo?

Mi primer relato publicado me invadió una noche a las dos de la mañana, no podía dormir, sentía que me hablaban y me decían levántate. Me resistía a levantarme hasta que no pude más y me levanté a escribir La Leyenda de Annanni, una historia de amistad entre una niña taína y un español. Para publicarlo no tuve inconvenientes, pregunté a algunos amigos del grupo interiorista al que pertenezco y me pusieron en contacto con la editorial y la publicamos. Ese libro lleva tres impresiones y se llevó al teatro escolar.



¿Algún escritor favorito o que de alguna forma haya marcado su estilo?

Tengo muchos escritores favoritos, depende de lo que esté buscando en el momento. Sigo mucho las lecturas de Gabriel García Márquez por sus estilos narrativos. Cuando se trata de historias que van de lo absurdo a lo fantástico simbólico me voy por Kakfa, Chejov, Poe, Dostoievski, el mismo Nietszche. En intriga y lo detectivesco me gusta mucho Jo Nesbo, quien tiene una serie de libros que han inspirado películas.



¿Cuál de tus libros te gusta más?

Bueno, de mis libros publicados La Leyenda de Annani tiene un aspecto especial con la temática taína. Soy muy defensora de lo taíno en nuestra historia como nación, porque siento que lo estamos olvidando. Las nuevas generaciones conocen poco de nuestros antepasados precolombinos. Hay otro libro que se llama Azai, la hormiga que no quería ser reina. Es una historia que nació para cine infantil y creo que tiene un poderoso mensaje, además de una trama interesante.



¿Cuál es el libro que más le ha impactado y por qué?

Hay muchos libros que me han impactado. Bajo la misma estrella de John Green, que se llevó a película; El niño con el pijama de rayas de John Boyne; Solo escucha de Sara Dressen, Taking Chances de Moly McAdams, entre otros. Me han impactadado porque tocan fibras humanas más allá de lo que estamos preparados para ver. Son libros que dan grandes lecciones de vida al tiempo que enseñan historia, geografía, tienen un léxico bien cuidado y el lector se puede ver identificado en cualquier parte del mundo, porque son historias donde los lectores somos protagonistas junto con los personajes.



¿Según su percepción, favorecen las redes sociales a los escritores?

Creo que hay mucho potencial en las redes tecnológicas, porque rompen las barreras de la distancia y reducen los costos de publicación, lo que también favorece al lector. Hay muchas oportunidades para promover la literatura en estos momentos. ¿Cuál creo que es la mayor desventaja y que a la vez es un reto para los que escribimos? La calidad del escrito, pues ahora con el afán de publicar quizás no le damos el tiempo al libro para que madure y se pula.



¿Qué opina del libro digital?

El libro digital es un formato nuevo y viable al que hay que sacarle ventaja. En un dispositivo de lectura puedo viajar con mil libros sin tener que pagar una maleta por ellos. El almacenamiento es su principal virtud. Ya con el formato de lectura, al menos yo me canso mucho con la pantalla, mas no con el libro en físico. Me agoto fácilmente con la lectura digital.



Como escritora por una parte y como persona por otra, ¿cómo describiría su relación con su teléfono, su ordenador, su tableta?

Con estos aparatos tengo una buena relación, más con la computadora que con el celular, no salgo sin ella aunque sea a pasear, la llevo en el carro por si se me ocurre algo para escribir. Soy muy observadora de la naturaleza y todo me da ideas: una garza volando sobre pastizales, una hilera de hormigas… en todo veo historias. Con mi celular es otra cosa, nunca me acuerdo dónde lo dejo y mi esposo o mis hijos me ayudan a buscarlo todo el tiempo.



¿Cuál es su legado a la cultura nacional e internacional?

Pues quiero que haya literatura de calidad para los niños. Literatura que los conecte con la naturaleza y con el disfrute de las maravillas del universo. Si lo logro, que eso solo lo saben los lectores, me sentiré satisfecha.



¿Qué ha sido lo más satisfactorio en el campo de la literatura para niños?

Mi mejor regalo cuando escribo es ver a los niños leer y disfrutar una historia. Fuimos a un centro educativo en una ocasión y un estudiante me hizo un dibujo de los personajes. Fue maravilloso y todavía lo conservo.



¿Dónde podemos adquirir sus libros y qué la ocupa actualmente?

Parte de mis libros están en Amazon, Librería Cuesta y con la Editorial Santuario también. En estos momentos estoy escribiendo una novela juvenil que me hace mucha ilusión.

