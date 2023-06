Email it

(Décima cibaeña)

En la caicei se murió

Un preso supei famoso

No poi sei cazadoi di oso

Sino poique a tre mató

A ventitré éi hirió

Usando uno sobresito

No tenían “trepasito”

Eran peligroso eplosivo

Que mataba a cuaiquiei vivo

Y lo dejaba friíto.

Fue Unabombei supeisabio

Maetro di univeisidá

Lo arropó fatalidá

Se rellenó de resabio

Me lo contó bien Macario

Que sabe mucho el inglé

Su Manifieto fue

Ei que a éi lo delató

Su heimano lo chivatió

A la cáicei lo envió ei jue.