Email it

La Editora del Caribe inauguró el 21 de julio de 1975, sus nuevas instalaciones, la cual sobrepasó la inversión de 1 millón 700 mil pesos sin incluir los nuevos equipos, que alcanzaron 600 mil.



La Zona Retro de esta semana rememora el gran paso en la evolución de elCaribe, mediante un trabajo especial, a propósito de haber conmemorado hace poco su 75 aniversario. Recordamos la inauguración del edificio, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Duarte, que marcó un antes y un después en su historia y desarrollo.



Inauguración



La ceremonia de inauguración del nuevo edificio de elCaribe se llevó a cabo el 21 de julio de 1975, y con ella se puso en funcionamiento uno de los dos edificios especialmente diseñados en el país hasta la fecha, para periódicos. El otro era el del Listín Diario, que fue inaugurado días después.



Al acto asistieron diversas personalidades del país, entre ellas el presidente Joaquín Balaguer, el vicepresidente Carlos Rafael Goico Morales, monseñor Octavio A. Beras, arzobispo de Santo Domingo, quien bendijo las nuevas instalaciones, el general Antonio Imbert Barreras y el director ejecutivo de elCaribe, Mario Álvarez, entre otros el doctor German Emilio Ornes tuvo el honor de pronunciar su discurso.



Diseño y funcionalidad



Entre las características principales señaladas por los ingenieros que laboraron en el proyecto estaban: la seguridad, funcionalidad y sobriedad. El ingeniero Jaime Batlle, de la firma Ingeniería y Arquitectura, C. por A. la empresa que ejecutó los trabajos de construcción, explicó que la edificación estaba preparada para enfrentar todo tipo de eventualidades, incluso terremotos.



Declaró que se realizaron excavaciones muy grandes, cumpliendo con las recomendaciones del estudio del suelo. Y señaló que las columnas, y la estructura flexible debido al sistema de viguetillas en el techo.



Por su parte, el ingeniero Polibio Díaz considerando que la seguridad es lo principal desde el punto de vista estructural, recalcó que la impresión de seguridad que ofrece el edificio es uno de sus rasgos más sobresalientes.



Para Díaz, el factor humano, la reacción de quienes se encuentren en el local era de mucha importancia. Y dijo que “todo el que entre a elCaribe podrá sentirse seguro. Sin embargo, aclaró que esto no significaba que la construcción era una fortaleza, ya que supieron combinar la seguridad con el factor estético.



Conexiones y electricidad



En este sentido, el ingeniero Patricio Piñeyro, quien realizó las conexiones eléctricas, dijo que hizo una instalación de primera categoría, con toda seguridad, tanto de vida como de funcionamiento.



Expresó que los peligros de cortocircuitos fueron previstos para reducir al mínimo los problemas que puedan surgir y que esos pudieran ser rápidamente reparados.



Detalló que para evitar caídas de tensión en la energía eléctrica se había colocado una subestación del edificio. Para que de esa manera se pudiera controlar y corregir rápidamente el voltaje. Dicha subestación fue fabricada especialmente para elCaribe por la General Electric, de Estados Unidos.



Estética y organización



Para el ingeniero Rafael García Pereyra la entrada del edificio era la parte más bella. De igual manera, resaltó que el patio interior servía de fondo a la entrada principal, permitiendo la entrada constante de luz a la construcción.



“Como la edificación es muy sobria y seria, cuando el rayo de luz penetre por el patio interior le va a dar vida”, dijo Pereyra.



El ingeniero calculista Marino Fernández, señaló que calcular un edificio de la magnitud de elCaribe fue un proceso largo, no por los cálculos en sí, sino porque los tanteos y la elaboración de planos, hasta llegar a los definitivos, conllevó una serie de cambios.

Monseñor Octavio A. Beras, arzobispo de Santo Domingo, bendice las nuevas instalaciones de la Editora del Caribe. En el cuadro el Presidente Joaquín Balaguer, el general Antonio Imbert Barrera y Mario Álvarez, Director ejecutivo de elCaribe. El Presidente Joaquín Balaguer mientras presiona el conmutador para poner en marcha la nueva prensa instalada en las nuevas instalaciones de elCaribe. El director de elCaribe German E. Ornes, muestra al Presidente Joaquín Balaguer la forma como son corregidos los originales del “Pasted up” de las diferentes informaciones.

Transformación administrativa y evolución



Según datos tomados de OGM la transformación de elCaribe en un periódico cada vez más moderno comenzó, precisamente, por la administración, cuyos métodos de contabilidad eran altamente eficientes y donde la introducción de máquinas de contabilidad mecanizadas jugaron un papel de suma importancia para la facturación y otras operaciones de control, agilizando dichos procesos.



Para el año 1975, elCaribe había formado un grupo eficiente de ejecutivos administrativos, bajo la dirección de su administrador general, señor Federico Mella Villanueva, con la ayuda directa del auditor señor Manuel de Jesús Martínez.



Entre esos ejecutivos se encontraban: el señor Virgilio Cuevas, contador, Manuel de Jesús Fernández, jefe de circulación, el señor Federico German Ornes, jefe de almacenes y suministros, Aquiles Andújar, jefe del departamento de cobros, Ramón A. Frías, encargado de la caja.



El departamento de publicidad, por supuesto, uno de los ejes principales de la administración, en ese entonces a cargo de Alcibíades Rodríguez, quien se inició en la empresa por la vía de su radioemisora La HIJB.



La administración de HIJB estaba bajo la dirección del señor Rolando Martínez, quien había desempeñado otras funciones para Editora del Caribe. La parte de la imprenta estaba a cargo de su administrador el señor Emmanuel H. Pimentel, quien además, era secretario del Consejo de Administración de la Editora.



Antes del traslado



Desde su fundación en 1948, elCaribe había desarrollado todas sus actividades en un inmueble ubicado en la calle El Conde, numero 1. Por espacio de 27 años ese lugar había dado vida a una larga tradición cultural de ejercicio periodístico.