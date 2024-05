El país se encontraba inmerso en una serie de acontecimientos que abarcaban desde la protección de líderes políticos durante las elecciones hasta la celebración de la primera Convención Nacional de la Cruz Roja Dominicana. La creación del cuerpo de Policía Electoral, la destacada intervención del doctor Joaquín Balaguer en una concentración reformista y las huelgas simultáneas que afectaron a distintos sectores laborales son solo algunos de los eventos que marcaron la agenda nacional de mayo de 1966.



En esta ocasión, presentaremos un resumen de las noticias más relevantes que aparecieron en las portadas de los periódicos nacionales durante mayo de 1966.



Nuevo cuerpo designado a la protección de líderes políticos



El 2 de mayo de 1966 la prensa reseñaba el anuncio de la creación de un cuerpo policial designado para la protección de los líderes políticos que tomaran parte en las elecciones que se celebrarían el primero de junio de ese año, luego de pasados 8 meses de la Revolución de abril de 1965.



El cuerpo estaría compuesto por 110 individuos, reclutados de entre los miembros de la Policía Nacional. El general José de Jesús Morillo López, líder policial, fue el encargado de seleccionar a los integrantes de esta nueva unidad. Se informó que los agentes recibieron entrenamiento en técnicas para controlar motines y disturbios.



En horas de la mañana los componentes de la Policía Electoral fueron presentados al Presidente Provisional de la República, doctor Héctor García Godoy, en el despacho presidencial del Palacio Nacional, por el general Morillo López.



En esta línea, Morillo López informó al primer mandatario de que esta Policía esta provista de armas de reglamento, cortas y largas. También estarían dotados con un casco azul con una leyenda en blanco que diría Policía Electoral; camisa azul claro, mangas cortas, pantalón gris y botas negras.



En adición a esto, recibirían un cursillo de una semana, en el cual tratarían materias de relaciones públicas y leyes electorales, ya que los oficiales deben estar en condiciones de responder cualquier pregunta que se les formule en relación a las elecciones.



Balaguer: Mujer es único medio de unidad de dominicanos



El candidato presidencial del Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer, fue el principal orador en una concentración organizada por mujeres reformistas del Distrito Nacional, el día 2 de mayo de 1966. El evento tenía como objetivos principales respaldar las candidaturas de Balaguer y Lora, así como apoyar la plataforma política y el programa de gobierno del PR.



Durante su discurso, el doctor Balaguer afirmó que la mujer dominicana no solo es un ejemplo de virtud, sino también el único medio de unidad para los dominicanos. Además, destacó que la historia de la nación registra el sufrimiento de la mujer quisqueyana a lo largo de su trayectoria.



El candidato también señaló la constante presencia de la mujer dominicana en todas las jornadas patrióticas. La concentración, celebrada en la plazoleta del Palacio de Bellas Artes, contó con la asistencia de miles de personas.



La principal organizadora del evento fue la señora Mencía P. de Caro, quien pronunció el discurso principal, en el que enfatizó que el doctor Balaguer debía ser el próximo Presidente electo de la nación. Al finalizar su intervención, varias damas reformistas tomaron la palabra.

Concentración en la que el doctor Joaquín Balaguer se dirige a los reformistas en la plazoleta del Palacio de Bellas Artes. (Segundo escrito Balaguer).

Huelgas simultáneas arropan actitudes de la capital y otras zonas del país



El tercer día del mes y año en cuestión, se registraron dos huelgas en demanda de soluciones a problemas gubernamentales. La primera de ellas, llevada a cabo por la Federación Nacional de Maestros (FENAMA), decidió mantenerse en huelga hasta que el Gobierno resolviera el caso del magisterio.

La huelga cumplió su noveno día el 3 de mayo, aunque no fue completa, ya que algunos liceos continuaron sus clases, incluso con estudiantes desempeñando el rol de profesores.



Durante una asamblea realizada en su sede, ubicada en la calle El Conde esquina con Santomé, FENAMA optó por informar a los alumnos sobre la disposición de los maestros para laborar durante las vacaciones, con el objetivo de no afectar el avance educativo de los estudiantes. La reunión, que se inició a las once de la mañana y concluyó a las cuatro de la tarde, contó con la presencia de los miembros de la federación.



Los maestros, en la asamblea, afirmaron estar dispuestos a contribuir en todo lo que pudiera ser útil para las elecciones. Además, negaron que la huelga tuviera motivaciones políticas y mucho menos que interfiriera con el proceso electoral.



Por otro lado, el mismo día, un grupo de 2,000 obreros se lanzaron a una huelga en demanda de que el Gobierno les haga concesiones. La paralización afectó a los trabajadores de Obras Publicas de Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Nagua, Montecristi, Villa Elisa, Loma de Cabrera, La Vega, Cotuí y Villa Lobos.



La huelga también contó con el apoyo de los trabajadores de Higüey, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y La Romana en la región Este del país.



En un mensaje enviado al Presidente Provisional, doctor Héctor García Godoy, los miembros del Sindicato Unido de Obreros y Empleados de Obras Públicas expresaron: “En vista de la negativa a la demanda del Sindicato Unido de Obras Públicas de Santiago, nos vemos forzados a realizar un paro general el día dos de mayo, si no se nos atiende antes de las 6 de la tarde de mañana”, indicando el sábado 30 de abril como fecha de envío del mensaje.



Debido a la falta de una audiencia concedida por el Presidente Provisional, se decretó la paralización. Además, solicitaban al Gobierno el pago de quincenas atrasadas correspondientes a los años 1965 y 1966, así como el pago de 15 días en lugar de los nueve días reportados en ese momento.

Miembros de la Policía Electoral son presentados al presidente provisional, doctor Héctor García Godoy, por el jefe de la Policía Nacional, general José de Jesús Morillo López.

Primera Convención de la Cruz Roja destaca labor



Una de las noticias destacadas en la portada del periódico ElCaribe del 9 de mayo de 1966, fue la realización de la primera Convención Nacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en el hotel El Embajador y contó con la asistencia de delegaciones provenientes de todo el país.



El discurso central de la convención estaba a cargo del Presidente Provisional, doctor Héctor García Godoy, quien no pudo asistir y en sustitución fue representado por el doctor Ángel Chan Aquino, asesor presidencial.



El doctor Chan Aquino improvisó el discurso que sustituyó al que debió pronunciar el Ejecutivo. En el cual señaló que la Convención constituía un hecho sin precedentes en la historia del país.



En este sentido, destaco también, la importancia de la Cruz Roja en todos los países y la necesidad de darle más impulso. Agregó que las necesidades del pueblo dominicano y sus condiciones de salud necesitaban un plan a gran escala para su mejoramiento.



Además de eso, luego tomó la palabra el doctor Rafael Cantisano, quien preside la Cruz Roja Dominicana, expresando el compromiso de la institución de servir a la humanidad sin discriminación alguna basada en el color de piel, posición económica, religión, raza o cualquier otra idea. Estuvieron presentes altos funcionarios y autoridades médicas.