Alocución y toma de posesión de Juan Bosch

Bosch llega a la Presidencia años después de que el dictador Rafael Leónidas Trujillo fuera ajusticiado por un grupo de opositores del régimen

Febrero es un mes sumamente especial para toda aquella persona que se siente orgullosa de ser dominicana o que de una forma u otra mantiene vínculos con el país.

En la República Dominicana, febrero es considerado el mes de la patria, ya que un día 27 de febrero del 1844 nos declaramos como un territorio libre e independiente de toda potencia extranjera.

Por lo que simboliza la fecha y con la finalidad de generar transparencia, cada 27 de febrero el Presidente de turno se dirige al país a través un discurso de rendición de cuentas, el cual es transmitido por todos los medios masivos de comunicación. Por tal motivo la Zona Retro a lo largo de este mes estará realizando un recuento de los discursos más emblemáticos que fueron pronunciados un 27 febrero.

Esta semana empezaremos con el discurso de toma de posesión como presidente de la República Dominicana de Juan Bosch Gaviño, quien ocupó el cargo por apenas 7 meses debido a que fue víctima de un golpe de estado cívico-militar el 25 de septiembre de 1963.

Breve biografía

Juan Bosch nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio de 1909, estudió en su ciudad natal una parte del bachillerato y otra en la ciudad capital.

En Santo Domingo trabajó comercio para luego dedicarse a la literatura, campo en el que escaló muy pronto un lugar de preferencia. El grupo literario La Cueva fue fundado por él, en compañía de otros literarios dominicanos, este grupo se reunía en la habitación del poeta Rafael Américo Henríquez, quien nunca salía a la calle y sólo daba vueltas de noche en una acera cercana; por tal razón le pusieron La Cueva al grupo literario que se reunía allí.

Bosch fue a Puerto Rico, donde trabajó en la preparación de las obras completas de Eugenio María de Hostos y allí publicó “Mujeres en la Vida de Hostos”. De Puerto Rico pasó a La Habana, Cuba, allí permaneció por 19 años, aunque tuvo que salir en varias ocasiones. Retornó al país después de 24 años de exilio ya como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Su candidatura fue votada por el partido en Convención Nacional.

Ascenso al poder

Juan Bosch ganó la Presidencia de la República con su compañero de boleta el doctor Segundo Armando González Tamayo el 20 de diciembre de 1962. Bosch y González Tamayo, fueron los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano y aliados.

Obtuvieron 619 mil 491 votos para la Presidencia de la República, y para las candidaturas congresuales y municipales, 592 mil 88.

Bosch había encabezado en la Habana, Cuba, el grupo de exiliados dominicanos que fundaron el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1939. Al regresar al país el 20 de octubre 1961, se convirtió en poco tiempo en el líder de la organización y fue su primer candidato presidencial.

Toma de posesión

Juan Bosch hizo toma de posesión presidencial el 27 de febrero de 1963, para el acto acudieron grandes figuras de la política internacional como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Rómulo Betancourt y el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Lyndon Baines Johnson ,quienes escucharon la alocución de Bosch.

A continuación, una parte del texto del discurso del presidente Juan Bosch, después de su juramentación como presidente de la República Dominicana:

“El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de Vicepresidente y Presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes, y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser sólo los ejecutores de esas leyes”.

“Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo; y en nombre de ese pueblo que está aquí frente a nosotros y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar este país no sólo la democracia económica y la justicia social. De ustedes senadores y diputados elegidos por el pueblo sean del partido que sean, el Gobierno que se inicia hoy espera un trabajo continuo para darles a los dominicanos un puesto bajo el sol entre los países avanzados de América”. “Nosotros deseamos la paz política, y por eso ofrecimos puestos en el gabinete a cinco partidos, Cuatro se negaron a aceptar esos puestos, y como lo que se inicia hoy una democracia auténtica, todos debemos respetar la voluntad de esos partidos”.

“Nosotros tenemos que convertir en hechos nuestros buenos deseos. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral buscan dar, no recibir, buscan ayudar, no pedir ayuda. Si debido a la desgracia que nos abatió durante treinta y dos años hemos tenido que ir por el mundo democrático en solicitud de ayuda no debemos acostumbrarnos a vivir de ella”. “Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana no perecerá la libertad”.