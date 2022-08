Email it

Hoy recordamos la inauguración de este majestuoso cine…

Al consultar los archivos de historia que hablan de los inicios del cine en la República Dominicana, pudimos encontrar varios datos que indican que este arte comenzó en el país el 27 de agosto de 1900 en la provincia Puerto Plata, fruto de los viajes que realizó el comerciante italiano Francesco Grecco a la región del Caribe para mostrar este gran invento del que pudo disfrutar el público dominicano en el teatro Curiel, donde se presenció por primera vez el cinematógrafo o película (Imágenes en movimiento) de los hermanos Lumiére, ciudadanos franceses, gran invento del siglo XIX (19), según información encontrada en la página web de la Dirección General de Cine (DGCINE).



El portal oficial del séptimo arte en el país, reseña otras fechas que fueron marcando el desarrollo del cine en esta parte de la isla de Santo Domingo, las cuales nos limitaremos a contar porque nos enfocaremos en el tema que nos compete hablar en el trabajo de hoy, el inolvidable cine Triple.



El cine Triple fue inaugurado el 5 de agosto de 1971 en la avenida George Washington de Santo Domingo, República Dominicana siendo la pionera en el país en ofrecer tres salas de cine para exhibir las películas del momento, su construcción tuvo un costo de más de 700 mil pesos y contó con la presencia del vicepresidente de la República, Carlos Rafael Goico Morales, quien asistió en representación del presidente Joaquín Balaguer.



El acto fue bendecido por el padre Fray Vicente Rubio, de la Orden de los Dominicos y dio el discurso inaugural el presidente de la compañía Gometco, propietaria del cine Triple, el señor Marcos A. Gómez hijo.



Documentos periodísticos de la fecha, explican que el mismo día de la apertura fueron presentadas al público las películas Tora, Tora, Tora, Las Aventuras de los Pequeños Fugitivos y La Amenaza de Andrómeda. Según esa información, existían salas de cines parecidas al Triple en lugares como San Juan, Puerto Rico; Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Río de Janeiro, pero no de tres espacios como lo era el Triple. Sin embargo, para esa fecha se estaba construyendo un cine Triple en Puerto Rico.



Copiamos algunos párrafos textuales del discurso que ofreció el señor Gómez hijo en la apertura del cine; “Es buena muestra de las mil facetas del cinematógrafo, permítame repetirlo, es el primero en su género en el Hemisferio Sur de este continente”. “Debo confesar, a nombre de Gometco Dominicana, que nos sentimos muy orgullosos de esta obra ultramoderna y progresista, pero es con la mayor y más sinceridad humildad que la ofrecemos a la familia dominicana”.



Dijo además, que “este es solo un primer paso, y tenemos muy en cuenta que no hubiera sido posible darlo sin la más amplia cooperación y respaldo de la comunidad en pleno”.



También agradeció al Gobierno del presidente Balaguer “no solo por las facilidades que nos brindara para poder materializar este proyecto, sino también por haber creado las condiciones favorables para que la empresa privada pueda florecer y multiplicarse en nuestro medio”.



Al momento de la inauguración del Cine-Triple, en el país existían siete cines de estrenos, tales como el Lido, en la avenida Mella; el Leonor, en la Arzobispo Nouel; el Rialto, en la Duarte; el cine teatro Santomé, en El Conde; el Olimpia, en la Palo Hincado; el Independencia, en la Mariano Cestero y el Élite, en la Pasteur.



Lo novedoso del Triple era que cada una de las salas tenía taquillas especiales y con diferentes colores. El que compraba una para la primera sala, no podía utilizarla para el tercero y una vez que veía la cinta para la cual pagó, tendría que adquirir otra boleta si deseaba ver las dos restantes.



Los precios de las boletas eran de lunes a viernes, en tandas corridas desde las 2 de la tarde a un costo de RD$ 1.25 los adultos y RD$0.75 centavos los niños. A partir de esa hora, las taquillas costaban RD$ 1.50 para mayores y un peso para los menores de edad. Los fines de semanas y días feriados los precios estaban todo el día a RD$ 1.50, los adultos y los niños RD$ 1.00.



La sala uno y tres del cine Triple fueron construidos con capacidad para 700 personas y la dos para 524 sentadas. Contaba con su planta eléctrica para cuando se suspendiera la energía eléctrica y tenía aire acondicionado. Además, tenía su área de bares, baños y un parqueo para 200 carros.



Al finalizar el discurso del señor Gómez hijo, los invitados pasaron a una de las salas donde se exhibieron fílmicas sobre las principales obras realizadas por el Gobierno; uno sobre el viaje de los astronautas norteamericanos del Apolo 15 a la Luna y la película La Amenaza de Andrómeda.



Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de dar un recorrido por las instalaciones del Cine Triple, acompañados del señor Gómez y del vicepresidente de la República, Carlos Rafael Goico Morales, quien recibió una placa simbólica que lo acreditaba a entrar al lugar mientras vida tuviera.



Además, del vicepresidente, asistieron a la inauguración, los licenciados Manuel Ramón Ruiz Tejeda, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Fernando Ravelo de la Fuente, vicepresidente; Luis Julián Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND).



También estuvieron presentes, Altagracia Pérez Peña, subsecretaria de Educación, Eudoro Sánchez y Sánchez, secretario Técnico de la Presidencia; Marino Ariza Hernández, director de la Defensa Civil y otros funcionarios civiles y militares.