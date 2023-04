En medio de una crisis política interna en el partido y las presiones de la oposición, el presidente Joaquín Balaguer se mostró más fuerte y decidido que nunca, para lograr su primera reelección en los comicios de mayo de 1970. Balaguer era conocido por su autoritarismo, ingenio y la represión política que ejercía en la población dominicana, con su actitud tendente al poder absoluto

La Zona Retro de esta semana mediante un reportaje especial recuerda la petición hecha al presidente Joaquín Balaguer de cara a las elecciones de 1970, hace 53 años, cuando una coalición de 7 partidos le exigió la renuncia de su cargo como Presidente hasta llegar la fecha de las nuevas votaciones o que no participara en los comicios venideros.



La propuesta



Dirigida al presidente Joaquín Balaguer para que este renuncie al cargo por el resto de su mandato o que no participe en las próximas elecciones estaba concebido a completar una “formula”, acogida por el gobernante al aceptar su nueva postulación de crear un “clima electoral libre”.



Héctor García Godoy, presidente del Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), enjuicia en dicha petición la demanda planteada por él y otros 6 dirigentes de partidos políticos. Así confirmó su firmeza y compromiso con la posición asumida por los siete partidos en el documento emitido.



García Godoy aclaró que en ningún momento ni de ninguna manera “esos partidos han manifestado intención de crear condiciones para acciones subversivas ni golpes de Estado”, como en dicho momento se quiso interpretar para consumo político.



Los partidos firmantes fueron: el Quisqueyano Demócrata (PQD), Alianza Social Demócrata (ASD), Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), Movimiento de Integración Democrática (MIDA), Unión Cívica Nacional (UCN) y el Revolucionario Dominicano (PRD).



En el escrito, los partidos consideraron que no era suficiente garantía que el doctor Balaguer abandonara el poder, en licencia, un mes antes de los comicios. Sostuvieron que era necesaria la creación de un clima libre para las elecciones”.



Plazo



En el documento conjunto fijaron un plazo de 5 días para que el presidente Balaguer dimitiera o desistiera de participar en los comicios.



El vicepresidente Francisco Augusto Lora había renunciado, por lo que el poder lo asumiría el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ante la espera de la decisión por parte del Presidente, la oposición se comprometió a no participar en el sufragio si el mandatario de la República no respondía la demanda o si daba una negativa como respuesta.



Balaguer dijo que solo al final del plazo estudiaría la posibilidad de responder el documento, negándose a adelantar cualquier comentario sobre el tema.



Reacciones y opiniones



El grupo reitera que la repostulación del doctor Balaguer “es la principal causa generadora de la intranquilidad y los problemas que mantienen el desasosiego y la consternación en los dominicanos.

En cambio, sus partidarios rechazaron el documento, y acusaron a la oposición de preparar con este un “golpe virtual de Estado”.



En ese sentido, se pronunció el licenciado Carlos Rafael Goico Morales, candidato vicepresidencial del Partido Reformista. También el Movimiento Nacional de la Juventud, que presidia el doctor Víctor Gómez Berges, solicitó desestimar la petición. El señor Ramón A. Castillo, presidente del Partido Progresista Demócrata Cristiano, lo tildó de “error inexcusable”, y de “insólito”.



Otros emitieron juicios al respecto. El doctor Viriato A. Fiallo, ex candidato presidencial, juzgó como “inoperante e ineficaz” el plazo dado a Balaguer. El doctor Juan Isidro Jiménez Grullón político “independiente”, lo llamó desacertado y romántico.



Varios partidos comunistas se manifestaron contrarios al mismo, criticando el hecho de que a este se sumara el PRD.



Rechazo a propuesta



El Presidente Joaquín Balaguer rechazó “categóricamente” la exigencia formulada por los siete partidos opositores, en la que le pedían renunciar al poder por el resto de su mandato, para facilitar el proceso electoral de mayo.



Mediante una carta pública dirigida a esos partidos, el gobernante consideró que la demanda era ilógica y carente de sentido jurídico. Además, le sugirió a los firmantes, que se asocien en un solo bloque, bajo un candidato único para producir un equilibrio entre las fuerzas electorales en que se hallaba dividido el país.



Según Balaguer de esa manera se dejaría “a la suerte la decisión libre mediante las urnas el destino del pueblo dominicano”. Así mismo, afirmó que tenía el apoyo de los partidos de mayor arraigo ante la opinión pública dominicana en esos momentos.



En esa línea, declaró que tenía razones para creer que su alejamiento del poder, de la manera en que proponía la oposición, dejaría la vía abierta para un golpe de Estado. Expresó que esa finalidad era perseguida por algunos de los grupos, los cuales no identificó por sus nombres.



Mediante un comentario afirmó que para nadie era un secreto que “varios grupos redujeron la mayor parte de su actividad electoral a la labor conspirativa”.



Así mismo, expresó extrañeza porque el Partido Revolucionario Dominicano figurara entre los firmantes del documento, “ya que esa agrupación política proclamó en su última convención nacional que se abstendría de ir a las elecciones del 16 de mayo con el pretexto de la tesis de la “dictadura con apoyo popular”, elimina la vía electoral como medio de asegurar transmisión de los poderes públicos”.



Oposición reitera no irá a elecciones



Siete partidos de oposición ratificaron su decisión de no ir a elecciones “dentro de las condiciones actuales”, haciendo referencia a que se burlarían del pueblo.



En un segundo documento en conjunto, los partidos políticos alegan, nuevamente, la existencia de un ambiente de terror, inseguridad y desigualdad en el país. Reiterando que concurrir a elecciones bajo las condiciones permanentes “sería una burla al pueblo dominicano y la consolidación de un estado de opresión de imprevisibles consecuencias”.



Al igual que la primera vez, firmaron el documento los partidos: Quisqueyano Demócrata (PQD), Alianza Social Demócrata (ASD), Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), Movimiento de Integración Democrática (MIDA), Unión Cívica Nacional (UCN) y el Revolucionario Dominicano (PRD).



Los partidos declararon que la negativa del Presidente de la República a renunciar dentro del plazo dado, había cerrado por el momento la posibilidad de que en el país se celebraron elecciones libres. Aclarando que fue despreciada por el mandatario la oportunidad de crear un clima de garantías mínimas para la celebración de las elecciones, y que la responsabilidad histórica por las consecuencias de esa actitud recaerían exclusivamente en el doctor Joaquín Balaguer.



Balaguer dice podría ir solo a comicios



El Partido Reformista podría ir solo a las elecciones generales si los demás partidos políticos se abstienen de participar, según palabras del Presidente de la República.



“Para hacer transmisión del mando en una forma pacífica y legal, forzadamente hay que ir a elecciones, porque no hay otra posibilidad”. En consecuencia de esto afirmó que no creía que el país estuviese en medio de una revolución violenta, sino que los comicios se desenvolverían de manera normal y pacífica.



Las palabras expresadas por el mandatario se hicieron desde el Palacio Nacional, donde además, enfatizó que el Partido Reformista debía ir necesariamente a las elecciones, de lo contrario, se destruiría el orden constitucional.



Injerencia religiosa



El Episcopado Dominicano pidió a los partidos políticos del gobierno y la oposición, que se acercaran al diálogo “con sinceridad, alto sentimiento humano y patriótico”. Mediante un documento señalan, los dignatarios eclesiásticos, que hacen un llamado ante la gravedad de la situación política actual que preocupaba al pueblo que sufría la incertidumbre.



Condiciones



Según fuentes de entero crédito, El Caribe supo, para ese entonces, que los dirigentes políticos, de la oposición consideraban que de existir “las condiciones mínimas requeridas, creadas como resultado del dialogo con el Presidente, estarían dispuestos a acudir a la consulta electoral”.



También que, se informó al Presidente que solía mostrar más interés por el diálogo, no solo para solucionar la crisis de ese momento, sino en beneficio permanente del país.