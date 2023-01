Email it

Perseguidos por la inteligencia y fuerza militar del Gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, son emboscados y muertos los llamados “héroes del 12 de enero”, mejor conocidos como Los Palmeros, lo que desencadena una serie de acciones sociales y militares en la capital

En esta ocasión Zona Retro rememora con un reportaje especial, el enfrentamiento suscitado el 12 de enero de 1972, durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, entre miembros de la Policía Nacional y del Grupo de los Comandos de la Resistencia, que dio como resultado la muerte de varios militares y líderes revolucionarios y este año cumplió su 52 aniversario.



Enfrentamiento



Las operaciones se iniciaron cuando las autoridades localizaron el grupo en una casa en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, donde se encontraban establecidos los dirigentes del grupo que se denominaba “Comandos de la Resistencia”, también conocido como Los Palmeros, y se propició un enfrentamiento a punta de pistola.



En los hechos perecieron el capitán Virgilio Félix Almánzar Fernández; el primer teniente José Germán Brito Rodríguez; los rasos de primera clase Martín Rodríguez Ortiz, Héctor Inés Alcalá Ubiera, Cristo del Rosario Pérez Cuesta, Nicolás Rodríguez Liriano, y los rasos Daniel Pérez Corporán y Benis Perdomo Ferreras, por otra parte, también murieron los revolucionarios Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Arquímedes Cerón Polanco.



Intervención presidencial



El presidente Joaquín Balaguer había prometido a través del Nuncio Apostólico garantías para la vida de los sobrevivientes que pudieran quedar luego del primer encuentro con las Fuerzas Armadas y la Policía.



La propuesta fue, que se entregaran bajo la protección de una comisión mediadora la cual iba a ser presidida por el representante del vaticano, Monseñor Luciano Storero, para la realización de un juicio justo a lo que los izquierdistas no accedieron.



Reacción Nacional



El fuerte enfrentamiento conmocionó a todo el territorio nacional provocando grandes manifestaciones y despliegues de unidades en varios puntos de la capital, así como la intervención no solo de la masa ciudadana, sino también de la iglesia, la federación estudiantil y varias instituciones públicas y privadas.



Mientras, tropas combinadas de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea se batían con los revolucionarios, en la capital se registraron diversos acontecimientos que fluctuaron desde la suspensión de la docencia en diversos planteles educativos hasta pedreas contra escuelas, automóviles y negocios. Como fue el caso de Puerta del Sol, donde en medio de una pedrea se rompieron las vitrinas del establecimiento.



En este sentido, un grupo de personas quemaron gomas en la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, mientras la Policía acordonaba los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las autoridades de la casa de estudio se vieron en la obligación de suspender la docencia.



Mientras el contingente militar, calculado en unos 1,500 hombres, se batía con armas de guerra con los miembros del Comando de la Resistencia, la Policía registraba todos los vehículos que salían de la UASD.



Los alumnos de la escuela Paraguay la emprendieron a pedradas contra los agentes del orden público. Presumiblemente todos estos acontecimientos fueron una señal de protesta contra la acción bélica lanzada contra los supuestos miembros del grupo Los Palmeros.



Movimiento estudiantil



La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) intentó realizar una manifestación de protesta por el despliegue de los militares que perseguían a Amaury y sus aliados, pero desistieron aparentemente impresionados por la concentración de fuerzas policiales en el área de la Universidad.



Según informó el rector de la alta casa de estudios, para ese entonces el doctor Rafael Kasse Acta, el cerco militar establecido en los alrededores, entradas y salidas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue retirado a las 7 de la noche.



Pese a todos los acontecimientos, no se había producido ningún incidente trágico entre los agentes del orden y los manifestantes.



Afecta a miles de personas



Más de mil pasajeros que se movilizarían por el aeropuerto se vieron afectados por el combate entre los miembros de la Resistencia y las tropas combinadas de la Policía Nacional, el Ejército y las Fuerza Aérea Dominicana (FAD).



Como era de entenderse, el tránsito por la autopista Las Américas, desde el kilómetro 14 en adelante, fue cerrado por militares tras declararse el lugar “Zona de Combate”.



El encuentro entre los militares y los revolucionarios afectó sensiblemente la movilización de los empleados del aeropuerto.



Así mismo, cientos de vehículos que se dirigían al este del país se encontraban atascados y fueron devueltos a la capital por los efectivos militares.



Numerosos automóviles lograron llegar hasta el aeropuerto, desde la capital, utilizando la antigua carretera que conduce a San Pedro de Macorís y otros pueblos de la región, la mayoría ocupados por viajeros que saldrían del país.

Agentes de la Policía rodeando la Universidad Autónoma de Santo Domingo para impedir la entrada de personas al recinto. Altos oficiales de la PN y las Fuerzas Armadas coordinaban operaciones para capturar a seis dirigentes izquierdistas que se encontraban en el kilómetro 14 de Las Américas. La señora Manuela Aristy de Germán, madre del dirigente izquierdista Amaury Germán Aristy, muerto durante el enfrentamiento contra los efectivos militares y policiales, protesta ante un sargento de la Policía por el cerco que las tropas mantenían alrededor del sitio donde se refugiaban su hijo y sus compañeros.

Participación de los medios de información



Las noticias de la televisión privada se abstuvieron de pasar documentos con los incidentes ocurridos en el kilómetro 14 de la autopista de Las Américas.



En Rahintel, Canal 7, se había informado que al día siguiente se pasaría un documental completo, que no lo hicieron antes correspondiendo como cortesía a una invitación del director de Telecomunicaciones, comodoro retirado Julio A. Rib Santamaría. Igualmente pasó con el Canal 9, Color Visión, donde se compartieron imágenes al medio día, pero luego fueron retiradas por petición de Rip Santamaría.



Los periodistas no pudieron obtener ninguna información respecto al combate que se libraba en el kilómetro 14, en ninguna de las oficinas de Información y Prensa del Gobierno. Pero pudieron observar, empero, que de los predios del Palacio Nacional partían jeeps y carros de asalto con soldados en traje de campaña fuertemente armados.