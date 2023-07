“Me siento muy contenta de que este año el concurso se celebre en un país tan lindo y acogedor como lo es la República Dominicana”, dijo Rinna Messinger, ganadora del Miss Universo en el año 1976.



A propósito de las recientes presentaciones de las candidatas al Miss República Dominicana, donde la candidata electa representaría el país en el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo, la Zona Retro conmemora la realización del concurso en territorio nacional del 4 al 16 de julio del 1977, recordando dicho acontecimiento.



RD se abre al mundo



Provenientes de todas partes del mundo llegaron al país el 1 de julio de 1977, 47 beldades que fueron el primer grupo de candidatas que participarían en el Miss Universo. Viajaron en diferentes vuelos desde New York y formaban parte del grupo de 86 participantes. Estuvieron acompañadas de autoridades dominicanas y la representante nacional al concurso, Blanca Aurora Sardiñas.



Fueron recibidas en el aeropuerto Internacional de las Américas, por una comisión encabezada por el director de Turismo, señor Pedro Morales Troncoso, miembros del comité ejecutivo de Miss Universo y representantes del cuerpo diplomático. Las 47 candidatas llegaron acompañadas por la señorita Rhina Messinger, Miss Universo 1976, quien cedería la corona a la nueva ganadora.



Se prepara el país



En medio de estrictas medidas de seguridad, que incluyeron el cierre al público de dos hoteles, Hotel Santo Domingo y Hotel Hispaniola, recibieron al primer grupo de concursantes del certamen que finalizaría el 16 de julio.



En el interior de los hoteles, ambos propiedad de la empresa norteamericana Gulf and Weter que patrocinaba el concurso, fueron vistos agentes secretos de la Policía muy bien armados. Estos agentes advirtieron a la población sobre la posible aparición de “personas inescrupulosas” que se dedicaban a la estafa, expidiendo o girando cheques falsificados.



Por su parte, brigadas del Ayuntamiento y de otras dependencias del Estado aceleraron algunos trabajos de remodelación que se estaban realizando en el malecón de la Avenida George Washington y algunas vías vecinas, así como otros lugares por donde se efectuarían desfiles y paseos con las candidatas.



Dichas preocupaciones se limitaron a las áreas, incluido el Teatro Nacional donde se efectuaría la última noche la elección final, en que se tenían previstos los actos oficinales del concurso. El resto de Santo Domingo continuó su vida normal, prácticamente al margen de los intensos preparativos del concurso.



Panorama turístico



Las autoridades de la Dirección de Turismo, quienes copatrocinaron el evento de belleza, afirmaron que el concurso de Miss Universo le daría al país “enormes beneficios en materia de promoción”. Citando como ejemplo el hecho de que la elección sería transmitida por televisión en todo el mundo vía satélite, se esperaba una teleaudiencia de más de 500 millones de personas en 5 continentes.



La prensa y seguridad



Al Hotel Hispaniola se presentó un grupo de periodistas para entrevistar y ver las primeras actividades de las concursantes que ya se encontraban en el país, pero no pudieron acceder debido a que solo portaban uno de los dos carnets facilitados el día anterior por la dirección del evento.



La confusión del carnet surgió por el hecho de que se había informado previamente que una de las credenciales (la que no tenía foto), era para el acceso a los hoteles. La otra credencial, se había avisado a un grupo de periodistas era para la entrada al Teatro Nacional la noche del 16 para la gala final.



Concursantes



Entre las beldades que participaron en el concurso se encontraban las latinoamericanas Blanca Aurora Sardiñas, de República Dominicana; Maritza Elizabeth Jurado, de Argentina; Margaret Sonia Rouse, de Barbados; Dora María Phillips, de Bélice; Connie Marie Frith, de Bermuda; Liliana Gutiérrez, de Bolivia; Cassia Jannys Morales Silveira, entre otras.



Controversias



Entre las cosas que llamaron la atención en el desarrollo del certamen en el año 1977, se encontró la posición de tres candidatas que coincidieron afirmando que la práctica del aborto era “dañina para la mujer”.



Las representantes fueron: Aurora María Mojica, de Colombia; Paola Biasini, de Italia y Altagracia Arévalo, de El Salvador. Las tres coincidieron en que, no estaban de acuerdo con la práctica del aborto, que es dañina tanto para la mujer como para la sociedad y que debe reprimirse su práctica.

La candidata Blanca Aurora Sardiñas, representante de República Dominicana en el concurso Miss Universo, conversando con otras aspirantes. El primer grupo de candidatas del concurso que llegó al país por el aeropuerto Internacional de las Américas, mientras descendían del avión de American AirLines que las transportó desde New York. Siete de las bellezas que participaron en el concurso de Miss Universo 1977, mientras desfilaban en trajes típicos de sus países, durante el acto inaugural del certamen. Bandas con sus respectivos países. Representantes del concurso de Miss Universo posando junto a dos chaperonas del evento. Candidatas descendiendo del avión de América AirLine.