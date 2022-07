El presidente Joaquín Balaguer dispuso mediante decreto que los centros de salud administrados por el Estado pasaran al control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

A propósito de la marcha realizada el pasado miércoles 27 de julio por el Colegio Médico Dominicano (CMD), en demanda de la apertura de los hospitales Padre Billini y el Luis Eduardo Aybar, entre otros reclamos, compartimos en la entrega de hoy, una huelga médica escenificada en los hospitales públicos del país en julio de 1975.



En un país libre y democrático como es la República Dominicana, las personas tienen la facultad por ley de expresarse libremente tal y como lo establece la Constitución en su artículo 49 que reza de la siguiente manera “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”, medio que es muy utilizado por los gremios y grupos de personas de este y muchos países del mundo para manifestar o exigir sus derechos.



En el caso del Colegio Médico Dominicano (CMD), esta es una de las herramientas a la que recurren frecuentemente cada vez que necesitan que el Gobierno de turno los escuche. Así ocurrió en julio de 1975 cuando la entidad que agrupa a los profesionales de la salud organizó una huelga general que duró 8 días en los hospitales públicos del país en demanda de mejoras en el sector sanitario.



Una semana antes, exactamente el viernes 27 de junio, antes de que se iniciara la huelga, se había registrado un primer paro convocado por los galenos por 24 horas, iniciado a las 8 de la mañana de ese día y finalizado el sábado siguiente a la misma hora, el motivo, según reseña un periódico de la fecha, porque “las autoridades de la Secretaría de Salud Pública nada habían respondido con relación a la firma del documento con la situación de los puntos solicitados”. Dijo el doctor Francisco Canó González, presidente de la Asociación Médica Dominicana (AMD), hoy CMD.



Durante la paralización de los servicios de ese viernes, solo se asistieron los casos de emergencias o de gravedad.



El titular de la AMD hizo referencia a un documento redactado por la entidad al que representaba, en el cual se exigía un “reajuste” salarial para el personal médico adscrito a los hospitales de Salud Pública y del Instituto de Seguros Sociales, entre otras demandas más.



El Colegio Médico Dominicano (CMD), anteriormente conocido como Asociación Médica Dominicana (AMD), hizo la advertencia de seguir con los paros si las autoridades responsables de salud no respondían a sus quejas. Respondiendo al llamado, el secretario de Salud Pública, Carlos M. Rojas Badía convocó a una reunión a la AMD con el fin de llegar a un acuerdo con esa entidad.



Según reseña documentos periodísticos de la época, en dicha reunión el titular de Salud dijo que aprobaría 15 de los 17 puntos presentados, siempre y cuando la AMD no convocara a sus miembros a la huelga.



Sin embargo, la entidad que agrupa a los profesionales de la salud, comunicó mediante nota de prensa que haría un paro indefinido en los hospitales del Estado si el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y la Secretaría de Salud no cumplían con la demanda del gremio.



Ese comunicado fue dado a conocer luego de un discurso que ofreció el presidente Joaquín Balaguer en el que dijo que congelaba todos los salarios del sector públicos. Resalta la nota que “antes del discurso del mandatario donde se congelaron todos los salarios de los servidores públicos, el doctor Pereyra defendió, aprobó e hizo suyo el pliego de demandas sociales y económicas que beneficiaría al sector médico y al pueblo dominicano en general”.



Razón por la que el gremio dijo que “todas las partes estuvieron de acuerdo, pero el último discurso del Presidente Balaguer constituyó un desafío a la verdadera función del doctor Pereyra Ariza”, (Héctor Bienvenido Pereyra Ariza), director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).



Para contrarrestar la posible huelga anunciada por la AMD, el presidente Joaquín Balaguer designó la noche del 3 de julio de 1975 mediante decreto número 1089, a las direcciones de los cuerpos médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la administración y control de todos los centros de salud que dependían del Estado y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.



El decreto establecía que el personal médico y paramédico que se declarara en huelga o la promoviera, ‘se consideraría automáticamente renunciante del cargo que ocupa”.



Decía además, que la Secretaría de Salud Pública (Hoy Ministerio de Salud Pública) y el IDSS llenarían las vacantes de acuerdo con lo establecido por la ley número 6097, de Organización del Cuerpo Médico de los Hospitales, de fecha 13 de noviembre de 1962.



Asimismo, autorizó a los cuerpos médicos castrenses a “impedir el acceso de los médicos y del personal paramédico que participaran en la indicada huelga, a los centros hospitalarias donde desempeñaban sus funciones”.



AMD anuncia el paro



Para el 4 de julio de 1975, la Asociación Médica Dominicana (AMD) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería declararon a las 8:00 de la mañana de ese día, un paro en los hospitales del Estado a nivel nacional suspendiendo todos los servicios, exceptuando los casos de emergencias o de gravedad. Esta huelga duró ocho días.



En el primer día del paro fueron afectados los servicios en el hospital infantil Robert Reid Cabral, maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, Darío Contreras, Centro Materno Infantil San Lorenzo, de Los Minas; Salvador Gautier, Luis Eduardo Aybar y el Moscoso Puello. A diferencia del Padre Billini al que asistieron la mayoría de los médicos.



Los casos de emergencias o de gravedad fueron atendidos por los médicos huelguista durante las primeras horas de la mañana, según reseñan documentos periodísticos de la fecha. Sin embargo, fueron suspendidos al mediodía cuando los médicos militares comenzaron a ocupar los hospitales.



En Santo Domingo donde había la mayor cantidad de los profesionales de la salud que existía en ese entonces en el país, abarcó a unos 600 facultativos y 800 miembros del servicio de enfermería. También, se unió al paro el personal paramédico que respondió al llamado de la Unión Nacional de Enfermeras en respaldo a la AMD.



Tras ocho días de reclamos finaliza el paro



Luego de una semana de luchas y reclamos, finalizó el viernes 11 de julio de 1975 la huelga médica. La AMD llegó a un acuerdo con las autoridades de Salud en el que estas se comprometían a no tomar represalias contra los médicos y enfermeras que suspendieron sus labores.



En el acuerdo fue firmado por representantes de la AMD, la Secretaría de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).



Un total de 1500 médicos y unas 2,500 enfermeras participaron en la paralización de los servicios de salud. La AMD acordó en aplazar “sus demandas de reajuste salarial y ordenar a sus miembros a reintegrarse al servicio de los hospitales del Estado”.



Dentro del acuerdo se estableció que “las enfermeras de la Secretaría de Estado de Salud Pública estarían incluidas en los planes de viviendas del Estado. Además, al personal de enfermería se le otorgaría “pensiones y jubilaciones privilegiadas” con un mínimo de 80 por ciento del sueldo. También se propuso aumentar los salarios de los médicos de la siguiente manera: los sueldos de 57 médicos que ganaban 200 pesos mensuales, serían 275.18. Un total de 64 médicos que ganaban para la época, 250 pesos recibirían de aprobarse el aumento, 321.28 mensuales.



Además, se planteó elevar a $353.40 los sueldos de 48 médicos que devengaban hasta 275 pesos mensuales, a 385.53 a un total de 77 facultativos que ganaban 300 pesos mensuales; aumentar a 442.60 pesos los sueldos de 350 médicos que ganaban 350 pesos.



Además, elevar a RD$517.60 los sueldos de 400 médicos que ganaban 400 pesos, a RD$580.23 los sueldos de 29 médicos a 450 a 644.70 los suelos de 67 médicos que ganaban 500 a 709.17 pesos los sueldos de cuatro médicos que recibían 550 mensuales y a 773.64 el sueldo de un médico que devengaba 600 mensuales. “Por concepto de aumentos de sueldos la Secretaría debería erogar cuando se aprobara la propuesta a RD$1, 228,627.44 anuales y por concepto de regalía pascual $51,192.81 para un total anual de RD$ 1, 279,820.25”.



En total se beneficiarían con los aumentos 1,029 médicos que laboraban en los hospitales de la Secretaría. Las partes acordaron instalar farmacias populares a nivel nacional y agilizar su funcionamiento. También se planteó luchar por un seguro médico para los empleados públicos.



Entre otros puntos más, en total fueron veinte los puntos tratados en el convenio, el cual fue firmado por el doctor Rojas Badía, titular de Salud; el doctor Francisco J. Canó González, presidente de la AMD; y los doctores Marcelino Vélez Santana, Emilio Guillén y Rogelio Lamarche Soto, y el periodista Rafael Herrera, miembros de la comisión mediadora.