Inició de manera oficial sus transmisiones el sábado 23 de julio de 1960, bajo la dirección de Alonzo Martín Otero y tenía programas en seis idiomas diferentes

Con motivo a que un día similar al de hoy inició sus transmisiones la emisora “Radio Caribe”, la edición de la Zona Retro de esta semana será acerca la inauguración de dicha emisora.



Radio Caribe inició de manera oficial sus transmisiones el sábado 23 de julio de 1960, bajo la dirección de Alonzo Martín Otero. La inauguración de la emisora contó con la asistencia de un numeroso público que se dio cita en el radioteatro de la estación.



La entidad radial llevaba el lema de “La Voz Antillana que le da la vuelta al mundo”. Fue una de las más potente de Latino américa, y estaba amparada por el gobierno de ese entonces que lo encabezaba el presidente Héctor B. Trujillo Molina.



La primera transmisión de la radiodifusora se llevó a cabo a las 12 del mediodía, y fue una salutación en seis idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y creole a los cinco continentes, así como también a las emisoras nacionales.



Radio Caribe, al momento de su inauguración, tenía un staff de más de 100 locutores, periodistas, programadores, productores, músicos, cantantes, técnicos, etc., y estaba unida a una red de 7 emisoras repetidoras a nivel nacional. Sus ondas largas de 50 kilos de potencia la ponían a la par con la emisora Radio Swan, propiedad de la Agencia Central de inteligencia de los Estado unidos (CIA).



El primer programa en la parrilla de la emisora era un noticiero matutino de una hora que iniciaba a las 5 de la madrugada, seguido de 30 minutos de merengue y luego continuaban otros programas como “Lo Nuestro”, “Contra Luz”, “Lucho en Frases”, “Suave”, “Doris Day”, entre otros.



Acto de inauguración



El acto de inauguración de Radio Caribe se dio por todo lo alto como se esperaba, se realizaron dos shows. El primero fue a las 12 del mediodía del sábado 23 de julio de 1960, con la actuación de la gran orquesta Caribe, dirigida por el maestro Agustín Mercier, el conjunto Rhadjillo, la cancionera Nery Gonzales, el tenor Arístides Incháustegui, y otros.



El segundo espectáculo se llevó a cabo a las 8 de la noche. Fue amenizado por el cantautor Aníbal de Peña, el cuarteto vocal los Solameños, el trio Rhadamés, los merenguero Joseito Mateo y Francis Santana, el grupo de Walterio Coll, el conjunto Happy’s Boys y Los Teenagers de Bello. Las personas que se dieron cita en el evento de la noche recibieron como suvenir cajetillas de cigarrillos Hollywood con filtro, cortesía de la compañía Anónima Tabacalera.



Aparte de la presencia artística, el acto contó con importantes autoridades del gobierno como Leonidas Rhadamés Trujillo Martínez, capitán de la Aviación Militar Dominicana, quien junto al capitán Emilio Ríos y el teniente Tony Santos Alemany fue testigo del desfile artístico que preparó la emisora. En el acto también estaba presente el subsecretario de Salud y Previsión José Trujillo Nicolás.



Surgimiento de Radio Caribe



El surgimiento de la emisora se da para contrarrestar las críticas que realizaba el bloque opositor del régimen Trujillista, conformado por grupos de exiliados que desde países como Venezuela y Puerto Rico proponían sanciones económicas como políticas al gobierno dominicano.



La estación radial, que se mostraba como una empresa no oficialista, tenía como objetivo refutar las acusaciones que se le hacían al Estado dominicano luego del atentado al presidente de Venezuela Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960. También buscaba mantener limpia la imagen del gobierno, tarea que no se pudo realizar por mucho tiempo, ya que la emisora solo permaneció activa durante 10 meses.

Consola de la emisora Radio Caribe mientras trabaja 23.07.1960. Empleado de Radio Caribe mientras trabaja 23.07.1960. Aspecto del acto de inauguración de Radio Caribe 23.07.1960. Incendio ocurrido en Radio Caribe 07.07.1961.

Fin de la emisora



El violento final de la emisora se dio la tarde del 07 de julio de 1961, cuando una turba enardecida se presentó frente al local de la emisora Radio Caribe vociferado improperios contra el Gobierno, luego procedieron a saquear e incendiar las instalaciones de la emisora dejándola reducida en cenizas. Esta acción fue la culmínate de una serie de disturbios realizados por opositores al régimen que mantuvieron a la ciudad capital en tensión.



El incendio sucedió a tan solo un mes y 7 días posteriores al ajusticiamiento del Rafael Leonidas Trujillo Molina. Radio Caribe estaba situada detrás del local del Partido Dominicano, actual local del Ministerio de Cultura.