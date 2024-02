Realizar este tipo de torneo le costó al país la suma de 20 millones de pesos entre las obras y la organización

A propósito de cumplirse este 27 de febrero 50 años de la celebración de los Decimosegundos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en la entrega de hoy presentamos una reseña de lo que fue esta competencia. Haremos varias entregas.



Esta hermosa Quisqueya vivió por primera vez una de sus mayores experiencias en los anales del deporte nacional, pues tuvo a su cargo la responsabilidad de ser el país anfitrión de esos juegos.



Acto de inauguración



Esta competencia fue inaugurada en una atractiva ceremonia encabezada por el presidente Joaquín Balaguer, el 27 de febrero de 1974. En dicha apertura tomó la palabra el señor Bienvenido Martínez Brea, presidente del Comité Organizador de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, quien pronunció el discurso central.



En su discurso leído dijo que “el deporte contribuye al fortalecimiento de la juventud y a la formación de su carácter”. Seguido de esta alocución, el presidente Balaguer dejó oficialmente inaugurado los Juegos y extendió las palabras de bienvenida a las 22 delegaciones de países centroamericanos y del caribe que participaban en el torneo. Explica un recorte de la prensa de ese entonces que alrededor de unas 30 mil personas asistieron al Estadio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, obra que se construyó para celebrar ese evento, el cual tuvo una inversión de 20 millones de pesos.



De acuerdo a ese mismo documento, el público asistente vivió uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, cuando el ex atleta Alberto Torres de la Mota entró al estadio portando la antorcha con el Fuego Centroamericano. Dice además, que Torres de la Mota mostró estilo atlético al entrar al estadio y tras hacer el saludo olímpico frente al palco presidencial se dirigió hasta el pebetero el que encendió luego de saludar a la concurrencia.



Luego de encendido el pebetero se dispararon doce cañonazos que correspondían a cada uno de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tras este acto, el atleta Porfirio Veras hizo el juramento deportivo en nombre de todos los atletas.



Como parte del diseño de la actividad, en los bordes del césped, al centro de la pista de chevrón habían colocado banderines y vejigas de diversos colores. En el acto de ceremonia se presentó un espectáculo de barras y de bailes folklóricos, el cual incluía a cientos de jóvenes de ambos sexos con trajes típicos de los campesinos dominicanos. Las mujeres, vestían unas en rojo, otras azul y el resto en tonalidad claro.

También en rosas y lilas. Por otro lado, los hombres, de blanco, con sombrero en la cabeza. Mientras que la Barra Centroamericana, en la gradería, formaba las palabras “Dios, Patria y Libertad”.



Recortes de la prensa, explica que más de dos mil atletas de la región estuvieron presentes en el evento. Un total de 17 distintas pruebas fueron celebradas.



Balaguer autorizó a Educación suspender clases por Juegos



El presidente Joaquín Balaguer autorizó a la Secretaria de Educación, hoy (Ministerio de Educación) a suspender la docencia mediante el decreto 4268, por motivo de la celebración de los Juegos, esto debido a que más de seis mil estudiantes de ambos sexos tomarían parte activa en el desarrollo del evento internacional.



Esta suspensión sería por un lapso de un mes, ya que la disposición presidencial establecía que Educación debía declarar vacaciones escolares desde el 17 de febrero al 17 de marzo de 1974.Esa medida fue acogida por Balaguer por sugerencia formulada del Comité Organizador del evento regional.



Juegos costó 20 millones al país



Realizar este tipo de competencia le costó al país la suma de 20 millones de pesos. La información fue dada a conocer por el presidente del comité organizador del evento, Bienvenido Martínez Brea, quien dijo “cuando la República Dominicana asumió la responsabilidad de organizar estos Decimosegundos Juegos, lo hizo porque contaba con el apoyo, la confianza y el aliento que ustedes le brindaron en todo momento”.



Explicó además que “el costo de las obras y la organización no sobrepasará de los 20,000.000.00 de pesos, lo cual significa un esfuerzo considerable para un país que no dispone de grandes recursos económico. Por eso les pido que ciertas fallas que van a haber y pudieren observar, las perdonen, y que sus experiencias y bondad de corazón nos guíen por el camino del triunfo total”.

Bienvenido Martínez Brea, presidente del Comité Organizador de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, mientras pronunciaba el discurso inaugural del evento. OGM

Vicepresidente República elogia labor comité organizador



De acuerdo a documento periodístico de la fecha, el vicepresidente de la República, Carlos Rafael Goico Morales destacó los esfuerzos realizados por el señor José Beracasa para que el país fuera sede de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.



Goico Morales había asistido al Congreso de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), celebrada en uno de los salones del Congreso Nacional y que contó con la asistencia de los delegados olímpicos de los diferentes países que forman el área de Centroamérica y la región del Caribe.



Goico Morales alabó también, los entusiastas esfuerzos realizados por los ingenieros Juan Ulises García Saleta, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) y Bienvenido Martínez Brea, presidente del comité organizador del evento, por la labor que venían desarrollando a favor de los juegos.

Continuará…