Santo Domingo.- La joven promesa del merengue Didí Hernández, camina con pasos firmes, buscando afianzarse en el género y con apenas 10 meses de su debut, ha logrado conquistar a miles de corazones dominicanos y crear altas expectativas entre la crónica especializada.



Esta noche la artista se apresta a lanzar su dos álbumes de estudio, Con todo mi brillo y + que versátil, con 27 temas en total, muchos de su propia autoría y algunas adaptaciones.



Fue en diciembre del pasado año cuando Didí decidió salir con su propia banda musical y ya tiene miles de seguidores en las redes que cantan sus canciones, le desea éxito y volarán su trabajo.



“En mis presentaciones hay de todo, balada, salsa, bachata, pero cuando empiezo a cantar merengue todo el mundo se contagia y comienza a bailar”, dice la artista.



Didí Hernández ha ido trabajando poco a poco, sin hacer mucha bulla, pero con mucha firmeza al entender que hay un buen mercado para el merengue, el que se debe explotar y darle música buena a la nueva generación.



Los artistas que han influido en ella son Milly Quezada, Jhonny Ventura, Miriam Cruz, Belkis Concepción, Fernando Villalona, Juliana, pero también Beyoncé, Shakira, Jennifer López, Lady Gaga; aparte de sus padres, quienes le han dado un gran apoyo.



En rueda de prensa en Hard Rock Café, la joven artista presentó su proyecto musical y respondió preguntas de periodistas, locutores, mánagers, entre otros, quienes les desearon mucha suerte.



Las canciones



Prefiero ser su amante, Me río de ti, Popurri Homenaje Merengueras Dominicanas, Hay otro en tu lugar, No se habla de Brun, Ram, pam, pam, Ni un roce, Un tipo como tu, La Mujer, Voy, Soy como quise ser, Esta hembra no llora, Ni un Roce, El Hombre que yo amo y Amor prohibido, todas perteneciente al álbum Con todo mi brillo.

El segundo disco, + Que versátil, lo componen las canciones, Regando veneno, la cual está promocionando, junto a Es mejor que hables, se su autoría, así como Un extraño, Quiero, Perdición, Bien malo, Aquí soy yo la que manda, A partir de hoy Ft El Blachy, Merenguito con mambo Ft Christian López, Aquí soy yo la que manda, versión bachata; Es mejor que hables y Popurri Homenaje Merengueros.



Cabe destacar que varias de las canciones de este disco son de la autoría de Didí Hernández, otras de David Luna y el resto de Miriam Cruz García, una destacada periodista y compositora de la ciudad de Santiago.

BIOGRAFÍA





Didí Hernández Nació en Santo Domingo, República Dominicana un 23 de diciembre, dando muestras de paso efectivo por la pasión impregnada en ella por la música y el canto.



Esta noche se apresta a poner a disposición del público su primer álbum de estudio, luego de haber grabado y estrenado más de 20 temas en estos últimos 10 meses.



Desde muy niña tuvo interés por el canto, el baile y la actuación y su juego favorito era producir, pararse frente a un espejo con un cepillo de peinar que simulaba un micrófono y soñar despierta que estaba en un gran escenario con un público multitudinario coreando sus canciones y disfrutando su performance.



No obstante, la vida la llevó por otro camino de mucha bendición donde se desarrolló como profesional en la carrera de Administración de Empresas. Contrajo matrimonio con quien hoy en día es su manager, Edwin Mejía, con quien ha procreado dos hermosos hijos.



El amor por la música lo disfrutaba y manifestaba en reuniones familiares y karaokes, donde cabe destacar que siempre recibió expresiones de admiración de quienes me escuchaban.



“Mis inicios en el Arte y el Espectáculo se remontan a Diciembre del 2022 donde hago mi aparición oficial en los medios recibiendo de inmediato; la aceptación, cariño y respeto del público, los medios y figuras importantes del medio, así como la confianza de organizadores de eventos masivos para representar el merengue femenino en tarimas populares tan importantes como la del Trabucazo Santiaguero el 31 de diciembre del 2022 y fiestas de carnaval y patronales en Provincias como Bonao, Matas de Farfán y Sabana Buey Baní; expresó emocionada la artista Didí Hernández.