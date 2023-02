BURBANK, California, 12 de febrero de 2023 – The Walt Disney Company celebra su 100º aniversario el 16 de octubre de 2023 y, durante todo el año, homenajeará a los fans y creadores de historias que han encendido la alegría y la magia que es Disney durante los últimos 100 años. Hoy, Disney rinde homenaje a esos fans y creadores de historias con un video que será presentado durante el Super Bowl LVII y que destaca 100 años de historias e innovación sin igual.

»Al conmemorar nuestro histórico 100º aniversario, es extraordinario recordar el legado de Walt Disney y su incesante búsqueda de la excelencia, que hoy siguen impulsando a la Compañía. Estamos inmensamente agradecidos a las generaciones de personas de todo el mundo por ser una parte tan especial de nuestra historia y por invitar a nuestros cuentos y personajes a formar parte de sus vidas durante el último siglo«, comentó Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. «Disney100 representa una celebración de todos nuestros fans y familias, y de nuestros creadores de historias y visionarios creativos, cuyo talento e imaginación han creado los momentos mágicos que hacen de Disney una parte tan perdurable de la cultura global.»

«Disney100 Special Look» presenta escenas de icónicas películas, series, producciones teatrales, parques temáticos y fans de Disney, así como una colección de palabras inspiradoras de Walt Disney, apelando a los recuerdos compartidos y a la nostalgia que han dado a Disney un lugar especial en los corazones del público de todo el mundo.

El debut de «Disney100 Special Look» durante el Super Bowl es un hito emocionante para Disney, con un año lleno de oportunidades para que las familias y fans de todas las edades revivan sus recuerdos más queridos de Disney y se deleiten con nuevas y conmovedoras historias y experiencias. El jueves 16 de febrero, se estrenará en los cines la nueva película de Marvel Studios, ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. A continuación, el 18 de febrero, se estrenará mundialmente en The Franklin Institute en Filadelfia, Disney100: The Exhibition, una exhibición de diez galerías de exposiciones de 15.000 metros cuadrados que dará vida a las historias de Disney a través de una tecnología innovadora y envolvente. Walt Disney Archives abre su caja fuerte de tesoros, exhibiendo más de 250 «Crown Jewels»: obras de arte y artefactos originales raramente vistos, trajes y accesorios, vehículos de atracciones de parques temáticos y mucho más. La exposición también se trasladará a lo largo de los Estados Unidos y Europa.

La audiencia de todo el mundo podrá disfrutar durante el resto del año de una asombrosa lista de estrenos de nuestros renombrados estudios, como Disney, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm, entre otros. Desde LA SIRENITA y GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 en mayo, hasta ELEMENTOS, INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO, THE MARVELS y MANSIÓN EMBRUJADA en el verano boreal, tanto entrañables personajes como nuevas historias cobrarán vida en la gran pantalla. Luego, el 22 de noviembre de 2023, Walt Disney Animation Studios estrenará WISH, una película musical de animación original sólo en cines.

Los parques de Disney ya han comenzado a deleitar a sus visitantes con celebraciones especiales de Disney100. El 27 de enero, Disneyland Resort presentó la nueva atracción Runaway Railway de Mickey & Minnie, dos nuevos espectáculos nocturnos: «World of Color – One» en Disney California Adventure y «Wondrous Journeys» en el parque Disneyland, así como nuevas ofertas de entretenimiento, alimentos y bebidas y productos Disney100 por tiempo limitado. Los parques de Disney de todo el mundo también ofrecerán sorpresas a lo largo del año para celebrar este hito trascendental.

Disney también celebrará a sus mayores fans con eventos exclusivos, adelantos y, en septiembre, un Destination D23 con la temática Disney100 sólo para miembros del D23: The Official Disney Fan Club.

Disney se complace en celebrar su 100º aniversario junto a sus fans, creadores de historias y empleados durante todo el año. Se puede conseguir más información en Disney100.com. Además, las personas pueden compartir sus recuerdos favoritos de Disney en las redes sociales con el hashtag #Disney100.