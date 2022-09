El Teatro Manuel Artime, de Miami fue el lugar donde se inauguró el pasado 9 de septiembre el VI Dominican Showcase. El evento de promoción del cine dominicano está coordinado por el Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD).

El VI Dominican Showcase, donde se promovió la película La Rasante, de Hans García, reconoció en su inauguración a una de las personalidades precursoras del cine en República Dominicana: don Eduardo Palmer.

En Tampa, Florida, a casa llena.

En la inauguración, Omar De la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo manifestó: «Cuando naces en un país muchas veces te consideran de otro, este es el caso gracias a un amigo querido René Fortunato, que me pregunta ‘¿Tú no sabes quién es Eduardo Palmer?’ A lo que respondo, ‘Claro’ Y me pregunta ‘¿Y por qué tú nunca lo has reconocido?’. Pues hoy lo reconocemos: Eduardo Palmer».

Palmer nació en La Habana, Cuba, donde se graduó de abogado en la Universidad de La Habana en 1952. Fue fundador de Cuban Color Film Corporation. Es autor del libro Mis seis guerras. En República Dominicana documentó la guerra civil de 1965 y realizó el documental de gran valor histórico 24 de abril.

En 1967 realizó el cortometraje titulado Nuestra historia. Y al año siguiente produce el mediometraje en 35 mm y a color El esfuerzo del pueblo, con dirección y fotografía de Max Pou.

Omar De la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo

En ese mismo 1968 participó en el X Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao, en España.

En 1969 el mismo equipo, incluyendo al camarógrafo Ricardo Thorman, realiza Carnaval, un documental turístico en 35 mm.

En 1970 produce el documental Santo Domingo: cuna de América.

Durante los años 1984-1995 produce ininterrumpidamente el programa de actualidad e interés hemisférico, de proyecciones internacionales, Planeta 3.

PALABRAS DEL HOMENAJEADO

Don Eduardo Palmer, con 91 años agradeció amablemente el homenaje del VI Dominican Showcase que se celebra en Florida.

«Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al señor Omar de la Cruz, por tan gentilmente haberme invitado para otorgarme este Reconocimiento. Las demás personas que han recibido el Reconocimiento y un trofeo, tienen una historia quizás más breve que la mía», reconoció.

«Yo tengo unos 91 años, llegué a Santo Domingo, hace 60 año., En 1963 fundé la productora Fílmica Dominicana. Instalé, equipo de revelado, cámaras de estudio, salones de edición, laboratorio completo», expresó.

Al centro Don Eduardo Palmer junto a Don Juan Marichal, les acompaña Eduardo Palmer hijo.

Refiriéndose a la formación de los técnicos jóvenes dominicanos, recordó que invitó a «técnicos extranjeros que vinieran y les dieran cursos a los jóvenes dominicanos. Estoy hablando de 1963, 1964, 1965. Y ahí en adelante».

Destacó que «entre estos jóvenes dominicanos estaban Claudio Chea, Ricardo Thorman, Máximo Pou, Manuel Báez, etcétera».

«Con el tiempo, después los traje a Estados Unidos, costeando los pasajes y la estancia, para que visitaran los estudios de producción de películas y los laboratorios fílmicos, y se ambientaran cómo era en las grandes ligas», recordó.

Según Palmer, la productora fílmica tenía todos los equipos para la producción «hasta un generador portátil de 20 kg, cámaras de todo tipo, Harryflex, Mitchell, cables de todo tipo».

Reconoció que en aquella época los productores extranjeros que iban a rodar películas a República Dominicana, le alquilaban los equipos. Y él insistía, «que los técnicos nuestro pudieran participar en los distintos equipos de fotografía, de iluminación y todo para que ganarán experiencia».

Omar de la Cruz, Staff Valencia Uni- Orlando, Hans Garcia

«Toda esa labor a través de los años, es lo que hizo posible que cuando se hizo la Ley de de Cine 108-10, todos esos técnicos ya podían incorporarse en forma profesional de gran calidad a ese auge del cine». Destacó «por ejemplo a Claudio Chea (1950-2022), que en paz descanse. Empezó conmigo cuando era jovencito, y que cariñosamente me decía que yo era su papá. Entonces me siento satisfecho», dijo.

«Claro que cuando llegué a 65 años de edad quería estar con mis hijos, que estaban aquí en Estados Unidos. Y decidí regresar acá a Estados Unidos. Le vendí todos los equipos al arquitecto Erwin Cott (1939-2013) y en enero de 1996 le dije adiós a mi queridísima Quisqueya. Traje conmigo los recuerdos de unas amistades y unos recuerdos tan lindos que llevaré toda mi vida conmigo, muchas gracias», concluyó.

Por su parte Omar de la Cruz, quiso darle una sorpresa a don Eduardo Palmer. «Antes de antes irse Usted, cuando lo contacté para que viniera y nos hiciera el honor de estar aquí, le mencioné a las personas que iba a estar presente, pero cuando le dije Juan Marichal, usted ya no me volvió a dejar hablar, hoy le cumplí la promesa. Ahí está Juan Marichal para usted».

El momento emotivo le hizo tomar nuevamente la palabra al homenajeado quien recordó:» Don Juan, coincidíamos en el aeropuerto cuando regresaba a sus descansos de las grandes ligas y yo viajaba siempre para filmar. Muchas veces coincidimos en el aeropuerto. Felicidades, Juan, eres grande», agradeció.

DOs mujeres del público quisieron fotografiarse junto a Juan Marichal y Omar De la Cruz

Película e invitados del VI Dominican Showcase

La película La Rasante, producida y dirigida por el galardonado cineasta Hans García, fue proyectada el sábado 10 en el Valencia College de Orlando; el domingo 11 en el Teatro Ritz Ybor de Tampa donde el lugar estuvo completamente lleno, continuando el lunes 12 en el Hodges University de Fort Myers, y culminó el martes 13 en el Cinema Paradiso de Hollywood, realizando esa especie de bojeo cinematográfico a través de la Florida.

En la apertura estuvieron presentes además del expresidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, la gloria del béisbol don Juan Marichal, Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Hans García e Ingrid Cruz cineastas, Kirsis Acevedo productora, Amada Vargas miembro del Comité Organizador de la muestra, José Záiter, Soulangel Santana y Luis Cheas, director ejecutivo, subdirectora y director financiero respectivamente de GFDD/Funglode en la Florida.