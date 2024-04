“Dominicana Music Week” tendrá amplia cartelera artística y profesionales de la música

Santo Domingo.- La Fundación La Oreja Media abrirá las puertas de la segunda edición de Dominicana Music Week este martes 16 de abril con la participación musical de Ramón Orlando, Allendy, Lee Burgos, Cruzmonty y Quewenaonda + Pablo E., quienes actuarán en la noche inaugural en el monumento Fray Anton de Montesinos.

Extendiéndose hasta el jueves 18 de abril, la iniciativa que abarcará una amplia programación de paneles y charlas con especialistas de las diferentes ramas de la industria de la música suma para el miércoles 17 las participaciones artísticas de Los Hermanos Rosario, Sexappeal, Gaby de los Santos, Dahlias, Luis Armando, Rosaly Rubio, Paramba, Geni Swing y Leidy La Morena del Swing, mientras que en la noche de cierre estarán Jaime Viñas, María Cerdeiros, Valentina, El Chuky Lewa, Afro Dominicano, Pavel Núñez y El Mayor.

Cabe destacar que durante el día se estarán llevando a cabo importantes paneles, conferencias y master classes con expertos del área tales como Carlos Pérez de la plataforma Play MPE; Francelina M. Perdomo de Saul Ewing de LLP; Dion Báez de YouTube; Angie Martínez de Angie Martínez Law; Jason Pascal de The Orchard, Frank Polonia de Vydia, Greg Viñas de Symphonic; Félix García de Monitor Latino; Jesús González vicepresidente creativo de BMI, AJ Ramos de Google/YouTube, Zumaya Cordero de Caribbean Cinemas Films; Rodrigo Films, JC González de TU Streams; Frank Polonia de Vydia; Cecil Maldonado de FUA!; Carlos Montesquieu, El Rubio del Acordeón y Santiago Matías, entre otros.

Desde las 9:00 de la mañana se abordarán temas como “La salud mental en la industria de la música”; “¿Dónde están mis chelitos?”; “Regalías digitales”, “La evolución del streaming”, “Propiedad intelectual”, “Sabor urbano”, “La conexión: roundtables” el martes; el miércoles “Tu distribuidor digital”, “Los códigos de YouTube”, “Sincronízame”, “Gran canción ¿y después?, “BMI: Como escribí mi canción”, Tropicalízimo; “Emergiendo: La nueva fusión”, y el jueves 18 estarán ”Marketing 101”, “¿Cómo ser trending?”, “Los matatanes del juego”, “Las wonder woman de la música”, Conversatorio con YouTube.

Boletas a la venta en https://dominicanamusicweek.com. Para más información @DominicanaMusicWeek. El encuentro cuenta con el apoyo de La Oreja Media, MuzikVox, The Orchard, LatinoMixx, Ágora Mall, Vydia, BMI, Vulcano Music, Aparataje Distribution, Totto, Rimas, FAMA, Parley, El Nuevo Diario, Saul Ewing, Monitor Latino, Symphonic, Crown Plaza Hotel, ARO Creative Studio, Fua!, Play MPE, Sunflower Entertainment, TU Streams, Once Once, ITLA, UNPHU, UASD, Ministerio de Cultura, Alcaldia de Santo Domingo, Vevo, Remezcla, Exa FM y Rdé Digital.