Don Omar tenía cáncer de riñón y le extirparon el órgano

El famoso presentador de televisión Raúl de Molina compartió en el programa El gordo y la flaca de Univision que el reguetonero Don Omar le confirmó a través de una llamada detalles de su salud. Según el comunicador, tras un proceso quirúrgico al artista urbano se le extirpó el riñón donde tenía el cáncer que anunció en sus redes sociales.

Luego de levantar la preocupación de sus millones de seguidores, el cantante de reguetón anunció su satisfactoria operación, sin dar más detalles. Según informó de Molina, Don Omar fue sometido a una cirugía de cuatro horas donde le extirparon el riñón izquierdo donde tenía el tumor cancerígeno.

«Ayer tuve una gran alegría. Cuando me entra una llamada, era Don Omar para decirme que salió bien de su operación. Una operación que demoró cuatro horas, señores, y que ya se sentía bien. Todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia. Pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice ‘ya me quitaron el cáncer’», precisó el presentador de televisión.

Aunque el reguetonero puertorriqueño no confirma esta información, es conocida la buena relación que tiene el conductor hispano con los artistas, pues lleva muchos años dedicando su espacio en televisión a tratar los temas de farándula de las celebridades latinas, principalmente.

El lunes 17 de junio, el intérprete de Pobre Diabla y otros grandes éxitos urbanos dio a conocer la lamentable información de su salud en un post de su cuenta verificada de Instagram, en donde compartió una fotografía de su muñeca portando un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health.

Junto a la imagen, el músico escribió: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”. Tras el anuncio del famoso de 46 años, miles de mensajes inundaron las redes para desearle muchas bendiciones y pronta recuperación.

Unas horas después, el martes, Don reapareció para informar de su operación y que «ya no tenía cáncer», para tranquilidad de sus fanáticos y sorpresa de todos.