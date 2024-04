ESCUCHA ESTA NOTICIA

El mayor evento astronómico catalogado por astrónomos es un eclipse solar total, que ocurre cuando nuestro Sol es tapado o eclipsado completamente por la Luna, desde nuestro punto de vista terráqueo. Ese evento tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril y podrá verse solo en América del Norte.

México, Estados Unidos y Canadá, en ese orden podrán disfrutar del Eclipse Solar 2024, que promete romper todos los pronósticos de observación por la cantidad de ciudades que atravesará el fenómeno astronómico y también por su duración que será de aproximadamente de 4 minutos.

¿Cómo será el eclipse solar total del 8 de abril?

El objetivo de los científicos es obtener datos valiosos sobre este evento astronómico único cada 18 meses. (NASA)

El calendario astronómico reserva una cita ineludible para el próximo 8 de abril: un eclipse solar total, un espectáculo cósmico que dejará maravillados a observadores expertos y también a curiosos.

Este evento astronómico, catalogado como uno de los más impresionantes por su espectacularidad y también por la gran cantidad de datos científicos que se pueden recopilar de una estrella cercana como la nuestra, será visible desde varias regiones del norte del continente americano.

“El eclipse total de Sol del próximo lunes 8 de abril será visible en los 3 países de América del Norte. La sombra lunar incidiendo en nuestro planeta recorrerá una franja a lo largo de miles de kilómetros con un ancho de unos 100 km aproximadamente, atravesando dicho continente en dirección y sentido suroeste-noreste. Todos aquellos ubicados en dicha franja podrán disfrutar de uno de los espectáculos más preciosos de la naturaleza”, explicó a Infobae el astrónomo Diego Bagú.

¿Cuál será el recorrido del eclipse total de sol?

Imagen de la trayectoria del eclipse del próximo 8 de abril (NASA)

En ese amplio territorio, millones de personas tendrán la oportunidad de observarlo en vivo, ya sea en forma parcial (con una parte del Sol tapada por la Luna), como también en forma total, donde el disco solar estará completamente oculto por nuestro satélite natural.

El primer momento de totalidad que se verá en el planeta será a las 16.38 GMT (13.38 hora argentina) y el último a las 19.55 GMT (18.55 hora argentina), una suma de 3 horas, 16 minutos y 45 segundos. Este es el efecto de la umbra de la Luna, su oscura sombra central, que creará un camino de totalidad de aproximadamente 185 kilómetros de ancho, en diagonal a través de tres países del norte de América.

Así, la duración total de la totalidad será:

Totalidad en México: 40 minutos 43 segundos

Totalidad en EE.UU.: 67 minutos 58 segundos

Totalidad en Canadá: 34 minutos 4 segundos

¿Cuándo se produce un eclipse solar total?

El Sol, la Luna y la Tierra, se alinean para que se genere un eclipse solar (Imagen: Jovani Pérez/Infobae México)

“Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el astro rey y nuestro planeta, cubriendo el disco lunar por completo al solar (vistos desde la Tierra). Esto hace que la sombra de la Luna incida en la superficie terrestre, permitiendo que todos aquellos que se encuentren en dicha zona (la franja del eclipse) observen un disco totalmente negro (la Luna) cubriendo por completo al Sol a plena luz del día”, precisó Babú.

Y agregó: “Esto provoca una cuasi noche por el lapso de unos minutos (mientras dura la fase de totalidad) durante pleno día. La temperatura baja, los animales se desorientan, y el espectáculo visual es indescriptible. Tuve la oportunidad de observar tres eclipses totales de Sol en mi vida (1994, 2019 y 2020), y realmente, son indescriptibles por la belleza que implican”.

Los tiempos del eclipse solar

Las personas con gafas protectoras observan el eclipse solar sobre La Higuera, Chile, el 2 de julio de 2019. (Victor Ruiz Caballero / The New York Times)

El eclipse tendrá distintos tiempos de totalidad, dependiendo en donde se encuentre el observador. La totalidad más corta, comenzará al sur de la isla Starbuck en el Océano Pacífico y durará apenas 2 minutos y 6 segundos. Aproximadamente 8000 kilómetros más lejos se encuentra el punto del mayor eclipse, donde la totalidad durará 4 minutos y 28 segundos a partir de las 17.15 GMT sobre un pequeño pueblo llamado Nazas a unos 25 minutos al noroeste de Torreón en el estado de Durango, México.

En este punto, la Luna estará lo más cerca de la Tierra que durante el eclipse simplemente porque la Tierra es esférica. Es sobre Nazas donde los centros de la Luna, la Tierra y el Sol están perfectamente alineados. Aquí, el camino de la totalidad tendrá 197 kilómetros de ancho, el más ancho que se vuelve durante el eclipse.

¿Cuáles son las recomendaciones para ver el eclipse solar?

La principal recomendación para observar un eclipse solar es nunca mirarlo directamente sin protección adecuada, ya que la luz solar directa puede dañar gravemente los ojos. Por eso, es indispensable utilizar gafas o anteojos de eclipse certificados que cumplan con las normas internacionales de seguridad.

Estas gafas especiales permiten ver el eclipse de forma segura, filtrando la radiación ultravioleta, infrarroja y la luz visible intensa. Es crucial que las gafas de eclipse cumplan con la normativa ISO 12312-2.

Además, nunca se debe intentar observar el sol directamente a través de cámaras fotográficas, binoculares o telescopios sin los filtros solares adecuados, ya que estos instrumentos concentran la luz solar y pueden causar daño ocular de forma instantánea.

Cómo ver el eclipse sin dañar nuestra vista

Nunca hay que observar un eclipse sin elementos de protección adecuados porque puede ser perjudicial para la vista. Salvo en los breves instantes que dura la totalidad (cuando el Sol está 100% cubierto por la Luna), donde podemos observar a simple vista sin peligro, los oftalmólogos advierten que nunca hay que mirar el eclipse en ningún grado de su parcialidad sin anteojos con filtros especiales (se consiguen en comercios del rubro astronómico o vía Internet), ya que causan un daño irreparable en la retina ocular.

Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos.

Aun por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como Retinopatía Solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.

¿Cuáles son los 3 tipos de eclipses solares existen?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, lo que bloquea la luz solar y proyecta la sombra lunar sobre la superficie terrestre. (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total.

Por ello, hay tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular. No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del Sol y proyectando una sombra en la Tierra. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante el día. Si has visto un eclipse por la noche, entonces has visto un eclipse lunar.

Eclipse Parcial: sucede cuando la Luna solo cubre una parte del Sol. Durante un eclipse solar parcial, la sombra más oscura de la Luna, la umbra, no toca la Tierra. Solo la sombra parcial, la penumbra, se proyecta sobre la Tierra. Eclipse Anular: es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la luna está en su punto más lejos de la Tierra. (La Luna tiene una órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en 30,000 millas). La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, todavía se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Por eso, los eclipses anulares a menudo se denominan eclipses de “anillo de fuego”. Los eclipses anulares son interesantes, pero no ofrecen el mismo espectáculo sobrecogedor que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece; la atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible; y debes usar gafas para eclipses durante todo el evento. Eclipse Solar Total: es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol, revelando la atmósfera exterior del Sol, o corona. Un eclipse solar total se produce cuando la Luna se coloca con precisión entre el Sol y la Tierra, lo que hace que la sombra de la Luna caiga sobre la Tierra. Si está en medio de esta sombra (la umbra), la vista del Sol quedará completamente bloqueada por la Luna, permitiéndote ver la atmósfera exterior del Sol (la corona). Si te encuentras en cualquier lugar dentro de la sombra parcial significativamente más grande (la penumbra), verás un eclipse parcial.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

La NASA realizará varios estudios científicos con motivo del eclipse (Luis Rojas M /Wikipedia)

Si bien la expectativa está concentrada en el eclipse solar total del 8 de abril, este año también ocurrirá otro eclipse solar. Será el próximo 2 de octubre y será un eclipse solar anular. En tanto, el 29 de marzo de 2025 se podrá observar un eclipse solar parcial.

¿Qué eclipse de Sol podrá ser visto desde Argentina?

“En Argentina, el próximo 2 de octubre tendremos un eclipse de Sol del tipo anular. En este caso, el disco lunar no llega a cubrir por completo al Sol, permitiendo que se alcance a apreciar todo el borde de nuestra estrella, ofreciendo una imagen similar a la de un anillo. Este eclipse podrá ser observado en la provincia de Santa Cruz”, remarcó el astrónomo Bagú.

El 8 de abril, la luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra y será transmitido en directo por la NASA(Composición Imagen ilustrativa Infobae)

Si no puede ver el eclipse del próximo 8 de abril, la NASA transmitirá en vivo el evento astronómico para disfrute de todos. La cobertura comenzará a la 17 GMT (14 hora argentina).

El eclipse solar total recorrerá México, 15 estados de Estados Unidos y Canadá y será uno de los eclipses más vistos de la historia. Puede ver el recorrido completo de la totalidad, incluidas las horas de inicio y finalización de las diferentes etapas de la elipse solar en cada ubicación en este útil mapa interactivo de la NASA.