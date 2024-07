ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Con la gala de premiación, Effie Awards República Dominicana culminó con éxito su quinta edición, resaltando la efectividad en estrategias publicitarias de las campañas ganadoras.

El evento, realizado el 3 de julio, se destacó no solo por la entrega de premios a empresas y agencias publicitarias, sino también por la implementación del primer Effie Summit en el país, bajo el lema

«Elevando la efectividad en comunicación y marketing».

Este evento, organizado por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), se ha consolidado como un espacio para reconocer el talento dominicano y contó con la presencia de personalidades del sector académico superior, gremios empresariales y medios de comunicación, quienes participaron tanto en el Effie Summit como en la premiación de las campañas ganadoras.

“Esta quinta edición ha sido particularmente especial, no solo por la calidad de las campañas presentadas, sino también por el nivel de compromiso y pasión que hemos presenciado en cada una de las empresas postulantes. Estos trabajos publicitarios colocan a la República Dominicana como un referente en la creación de campañas impactantes y, sobre todo, efectivas”, expresó Ricardo Ginebra, presidente de ADECC, en su discurso de apertura.

La gala de premiación se convirtió una vez más en el escenario que cultiva inspiración en el sector empresarial, revelando la selección de ganadores realizada por un jurado compuesto por profesionales comprometidos con el crecimiento de la industria, junto al Comité Consultivo presidido por Lil Esteva. En esta edición, el Grand Effie como campaña más efectiva se lo llevó la propuesta “Lo que se dice de ti” por Dentsu Dominicana, para Mi Data; galardonada, a la vez, como la agencia más efectiva.

Mientras que Mi Data destacó como la marca más efectiva y la Asociación Popular de

Ahorros y Préstamos recibió el premio al anunciante más efectivo de 2024.

Además, por la efectividad de sus campañas publicitarias se distinguieron a empresas del sector económico, de servicios, de bebidas, salud y agencias de comunicación en

tres niveles:

Ganadores de oro:

● Dentsu Dominicana con “Lo que se dice de ti” de Mi Data

● Leo Burnett con “Somos APAP” de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

● Publicis Dominicana con “Mira más allá” de BHD León

● Dentsu Dominicana con “No te compliques” de Banreservas

● TBWA Dominicana con “Ahorro para toda tu vida” de Tarjeta Sirena APAP,

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

● The Table by de Ferrari Borrell con “The Skin Test Soap” de Amadita Laboratorio

Clínico

Ganadores de plata:

● Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con “Este momento no te lo pierdes”

● Leo Burnett con “El gran manual del ahorro” de APAP

● MullenLowe Interamerica con “La novela más dominicana del mundo” de Salami

Súper Especial Induveca

● Dentsu Dominicana con “Lo que se dice de ti” de Mi Data

● Pagés BBDO con “OnlyFive” de Farmacia Carol

● Carat Dominicana con “Hacking Google – Promo Madres” de El Catador

● Liquid Digital Agency con “Los errores de mamá” de Sirena, Grupo Ramos

● OR Advertising con “Encuentra tu camino a casa”de Banreservas

Ganadores de bronce:

● Partners Ogilvy & Mather en tres categorías con “Ser Dominicano es lo Máximo

de la A a la Z” con Jumbo, Centro Cuesta Nacional

● Pagés BBDO con “Deja de hacerte cocote con Qik” de Qik Banco Digital

● Mccann Santo Domingo con “La cónsul del paraíso” de Cerveza Corona,

Cervecería Nacional Dominicana

● OMD Dominicana con “Qikverso: donde más fácil es posible” de Qik Banco Digital

● TBWA Dominicana con “Ahorro para toda tu vida” de Tarjeta Sirena APAP,

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca y actual presidenta del Comité Consultivo de los Effie Awards 2024 República Dominicana, expresó, “Esta noche, mientras celebramos el trabajo más efectivo producido por cada marca y reconocido por las respuestas de los consumidores, también celebramos la responsabilidad asumida de evaluar objetivamente el trabajo de nuestros colegas.

Los Effie Awards no solo se tratan de reconocimiento; se trata de celebrar la publicidad y el mercadeo que realmente funciona, contribuyendo al éxito de una marca de manera significativa”.

Además del reconocimiento a las destacadas empresas, esta edición se posicionó como un evento innovador con la introducción del Effie Summit en el país, donde expertos internacionales ofrecieron conferencias sobre temas clave para la industria. Entre los ponentes estuvieron Cintia Lin, de Ipsos, con su conferencia titulada «Misfits Ads for a Brand Long Term Relationship»; el reconocido creativo Pipe Ruiz, con la conferencia.

Efectividad e Innovación, separadas al nacer!”; David González Natal, socio y director general de la Región Norte de América Latina en LLYC, quien habló sobre la importancia de la audacia en el marketing; José Antonio Vara, de VML, con su ponencia «Marcas a la velocidad de la cultura»; y Carlos Gómez Arna, de Bacardi, quien compartió la importancia de la relación agencia-cliente en la implementación de un

marketing efectivo.

Acerca de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC)

ADECC es una organización sin fines de lucro fundada en octubre de 1997, antes conocida como Liga Dominicana de Agencias de Publicidad – LIDAP, que representa a las agencias más importantes de la República Dominicana. En 2015, la organización completó un cambio de identidad y se convirtió en ADECC. Actualmente, cuenta con más de 50 miembros activos, que representan el 80% de la industria.

Su objetivo es promover y fortalecer los intereses comunes de las empresas de comunicación comercial,

fomentando en todos los niveles una mayor comprensión de los objetivos de la comunicación y destacando su valor como servicio público, su labor educativa y sus aportes a la organización de la información. Contribuye al desarrollo cultural y económico de la República Dominicana.

Para más detalles, visite www.adecc.com.do. Puede seguir a ADECC en Linkedin, Facebook e Instagram como @adecc_RD.



Acerca de Effie Worldwide

Effie Worldwide es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y mejorar la práctica de los

profesionales y la efectividad del marketing. Effie Worldwide, organizadora de los Premios Effie, resalta las ideas de mercadotecnia que funcionan y alienta un diálogo reflexivo sobre los impulsores de la efectividad del marketing, a la vez que sirve como un recurso educativo para la industria. La red de Effie trabaja con algunas de las principales organizaciones de investigación y medios de comunicación de todo el mundo para brindar a su público información relevante sobre una estrategia de marketing efectiva.

Los anunciantes y agencias de todo el mundo conocen los Premios Effie como el galardón de eficacia más destacado en la industria, y reconocen todas las formas de comunicación de marketing que contribuyen al éxito de una marca. Desde 1968, ganar un Premio Effie se ha convertido en un símbolo global de logros.

Hoy, Effie celebra su eficacia a nivel mundial con más de 50 programas mundiales, regionales y nacionales en Asia- Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente / Norte de África y América del Norte.