El "chiste" contra Taylor Swift en los Golden Globes que desató su molestia

Cada año, los Golden Globes siempre dejan algún momento controvertido. Y en esta edición del 2024 fue «un chiste» lo que generó el disgusto en la ceremonia. El comediante Jo Koy fue el presentador designado para conducir esta importante ceremonia. Sin embargo, desde el escenario quiso hacer un comentario divertido sobre la cantante Taylor Swift que no le causó ninguna gracia a la artista.

Taylor Swift estuvo nominada en los Golden Globes en la categoría Logro Cinematográfico y de Taquilla (CBOA) en Películas por su película Taylor Swift:The Eras Tour. Por eso, la icónica cantante hizo una de las apariciones más esperadas de la noche y lució un hermoso vestido verde oliva con pronunciado escote en la espalda.

Pero al avanzar la noche, Taylor Swift fue blanco de un chiste de Jo Koy que, lejos de agradarle, generó mucha incomodidad en la artista y eso se reflejó en su rostro serio tras el comentario.

Jo Koy hizo referencia a la NFL en su comentario. Es importante recordad que Taylor Swift tiene una relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Cada vez que Taylor Swift asiste a un juego de la NFL todas las miradas se centran en ella, algo lógico considerando que es una de las artistas más famosas y exitosas del momento, realizando uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y finalizó la gira más lucrativa de su carrera.

“La diferencia entre la NFL y los Golden Globes es que tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”, dijo Jo Koy.

“La diferencia entre la NFL y los Globos de Oro es que tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift” en serio los premios permiten algo así? que asco, nefasto este presentador

pic.twitter.com/UQHf3LgUmC January 8, 2024

Inmediatamente las cámaras enfocaron a Taylor Swift, quien nisiquiera esbozó una sonrisa tras ese comentario. Por el contrario, mantuvo un rostro sumamente serio e hizo un gesto de incomodidad tras el chiste.

Las redes reaccionaron contra el presentador de los Golden Globes 2024

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando el comentario “chistoso” de Jo Koy. Incluso muchos recordaron las consecuencias que trajo un mal chiste en los premios Oscar 2022. En aquella oportunidad Will Smith abofeteó a Chris Rock luego de que este hiciera un comentario sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Esto generó todo un escándalo y Will Smith fue vetado de la Academia.

Este no fue el único comentario cuestionable que hizo Jo Koy, ya que también generó incomodidad en el elenco de Barbie al decir que la película “solo fue basada en una muñeca de plástico de grandes senos”. Los actores de la mencionada película reaccionaron también con incomodidad.