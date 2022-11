El estreno de "Cairo" de Karol G está que arde

Email it

Karol G destapó un adelanto y la fecha de estreno de Cairo, su nuevo sencillo musical. La colombiana a través de su cuenta de Instagram publicó una probadita del video que grabó en Egipto y que saldrá a la luz el próximo domingo 13 de noviembre, según anunció en la publicación.

“Te quedas o te vas, ya tú verás, pero…”, se escucha decir a la intérprete, de 31 años, quien además ya había dado pistas del lanzamiento de esta canción hace unos días. El post con la noticia rápidamente alcanzó los 26 mil comentarios y más de 1.4 millones de reacciones.

“Juré que no me iba a coger de ningún culito… y aquí me tiene hablándote bonito”, escribió la intérprete de Provenza y 200 Copas en otra publicación de las redes sociales, donde también dejó un número 13 como evidencia. Rápidamente los fans de la Bichota comentaron que podría tratarse de un nuevo hit, que estaba anunciando.

También la semana pasada se filtró el adelanto de una nueva canción de la ex de Anuel, pero hasta el momento se desconoce si se trata del mismo sencillo que ya tiene emocionados a sus millones de seguidores.

Mientras que llega «Cairo»

Mientras que todos esperan el lanzamiento de Cairo, Karol G disfruta de unos días de descanso luego de cerrar exitosamente su $trip Love Tour. En los conciertos de esta gira, realizada en Estados Unidos y Canadá, la artista dio muchas sorpresas a su público, entre ellas, invitados de lujo, maletines con dinero en efectivo y regalos increíbles.

Ahora se ha tomado “unas vacaciones”, aunque volvió a incendiar Instagram con una sesión de fotos. En las fotografías, la paisa posó desde una piscina luciendo un traje de baño color nude. La publicación alcanzó rápidamente las tres millones de reacciones, y más de 22 mil comentarios de sus fans, que elogiaron el cuerpazo de la cantante.