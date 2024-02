El rey Carlos III estaría negado a recibir quimioterapias para su cáncer

El tema del cáncer no especificado que padece el rey Carlos III trae consigo toda clase de especulaciones y comentarios. No solo por parte de los medios, sino ahora también por fanáticos expertos sobre la realeza, quienes comienzan a dar sus opiniones acerca del misterio que el palacio de Buckingham mantiene sobre la reciente situación con la salud del monarca inglés.

El famoso biógrafo real y autor del libro Venganza: Meghan, Harry, y la guerra entre los Windsor, Tom Bower, dijo a Nigel Farage mediante una entrevista para GB News, que el rey Carlos III no es partidario de las quimioterapias. En cambio, podría tratar su cáncer con medicina natural. Algo que, por supuesto, preocupa fuertemente a los fanáticos de la realeza.

“El rey no es creyente de la quimioterapia, de hecho siempre se ha opuesto a este tratamiento, en cambio, si es un gran creyente de las hierbas medicinales, como las pociones y esas cosas“, afirmó Bower en su entrevista.

También agregó que el esposo de la reina Camilla Parker promueve la medicina natural y que tiene a un muy buen consejero que sabe acerca de este tema.

«Él es promotor de la medicina alternativa. Pienso que en este instante está siguiendo los consejos de un experto llamado Michael Dixon, un hombre que el rey ha defendido por varios años, y que también dirige su propia institución de medicamentos alternativos naturales“, explicó el biógrafo a la GB News.

'The King will not be one for chemotherapy, he has always argued against it. He's a great believer in natural herbs, potions and things like that.'



Royal expert, Tom Bower, discusses the King's cancer diagnosis.



🔓 Become a GB News Member: https://t.co/mNsRsGC8ef pic.twitter.com/UjoqlEaJbO