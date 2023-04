Email it

Entre las afecciones más comunes provocadas por este trastorno figuran la incontinencia urinaria y la anal

Hombres y mujeres tienen un espacio llamado pelvis, que se encuentra unido a la cavidad abdominal y contiene los órganos de distintos sistemas: digestivo, recto y ano; y urinario, vejiga y uretra. Esto quiere decir que, al igual que las mujeres, los hombres también pueden padecer disfunciones de suelo pélvico.



Cuando hablamos del trastorno del piso pélvico, “nos referimos al conjunto de músculos y tejidos que conforman el sostén de los órganos pélvicos y que puedan funcionar adecuadamente. Abarca principalmente el útero, la vejiga y el intestino”, explicó la ginecóloga obstetra Danisa Méndez, quien consulta en el Centro Médico Integral y en Medicalnet.



La debilidad del piso pélvico puede ocurrir por diversas causas. Según la galena, el embarazo es una de las principales, así como los ejercicios de gran impacto sobre el piso. “También está la obesidad, por el exceso de peso en el abdomen que ejerce presión sobre el piso pélvico”, expresa Méndez, especialista en urología ginecológica.



¿Cuáles son las afecciones del piso pélvico y del tracto urinario inferior más comunes?

Incontinencia urinaria, un escape involuntario de orina por fuerza o urgencia. Prolapso genital, un hundimiento del útero, vejiga y recto. Fístulas vésico vaginales o rectales, comunicación directa entre la vagina y vejiga o recto. Dolor pélvico crónico, constante o intermitente de más de seis meses. Infecciones urinarias de repetición (dos infecciones en tres meses o dos infecciones en un año). Disfunción sexual (alteración en el deseo sexual, excitación y orgasmo). Incontinencia anal (escape de gases, heces o mancha de ropa interior). Patología urinaria en el embarazo, litiasis o infecciones.



¿Estas afecciones siempre son prevenibles?

En la mayoría de los casos sí. Es aconsejable llevar una buena alimentación, evitar los ejercicios de gran impacto sobre el piso y entrenar los músculos del piso. Por ejemplo, los ejercicios de Kegel, también conocidos como entrenamiento de los músculos del piso pélvico, son sencillos que se pueden hacer para tratar problemas de control de la vejiga y mejorar el control intestinal.



¿Qué síntomas nos alertan de que tenemos trastorno del piso pélvico?

Uno de los principales síntomas es la sensación de bulto en la vagina, así como la incontinencia de orina de esfuerzo que es aquella que se presenta cuando se hace algún tipo de fuerza.



¿Cuál es la afección más común de este trastorno?

La más común es la incontinencia urinaria y en la mayoría de los casos está relacionada con la próstata.



En cuanto a la incontinencia anal, ¿por qué ocurre y quiénes la sufren más: hombres o mujeres?

Este es otro trastorno del suelo pélvico común y se define como la pérdida involuntaria de heces por el ano. Se puede manifestar con pérdida de pequeñas cantidades de excrementos durante el día o la imposibilidad de contener la defecación. Esta es mas frecuente en mujeres que hombres y básicamente ocurre porque el esfínter anal se vuelve más débil.Los múltiples partos debilitan el esfínter así como las cirugías previas , y el estreñimiento crónico.



¿Son altas las estadísticas en este padecimiento?

En cuanto a la incontinencia de orina 1 de cada 3 mujeres ha perdido orina en alguna etapa de la vida y en cuanto a la incontinencia fecal 1 de cada 10.



¿Cómo podemos evitar este mal?

Con unos buenos hábitos dietéticos e higiénicos es posible evitar la aparición de la patología, así como evitar ganar mucho peso durante el embarazo. Y, por supuesto, el entrenamiento supervisado del piso pélvico.



¿Cómo esto afecta la calidad de vida y nuestras rutinas?

La persona que padece estos síntomas evita las reuniones sociales, ya que le tiene miedo a enfrentar esta situación.



Cuando no es atendida, ¿cómo se va deteriorando el paciente?

El paciente tiende a empeorar, ya que los síntomas son progresivos si no se tratan a tiempo.



¿Puede conducir a la muerte?

No. Realmente, en la mayoría de los casos, lo que hace es que deteriora la calidad de vida del paciente.



¿Cómo es el tratamiento de la incontinencia urinaria y anal? Y, en cuánto tiempo se ve una mejoría?

Todo va a depender del grado de pérdida que tenga el paciente. Hay que evaluar si es necesario realizar una cirugía antiincontinencia.