El reconocido escritor Santiago Almada puso en circulación su más reciente obra, la novela titulada “Nadie me mata dos veces”, en un acto que congregó a destacadas figuras del ámbito literario, académico y periodístico dominicano.



La presentación se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la colaboración de la Unión de Escritores Dominicanos (UED).



El evento contó con la presencia de Avelino Stanley, presidente de la asociación de escritores dominicanos, quien compartió su preocupación por la lectura en el contexto actual. La profesora Ibeth Guzmán, en representación de la PUCMM, ofreció las palabras de bienvenida, resaltando las cualidades de la novela y la trayectoria de Almada.



De su lado la profesora de letras Rosario Gómez realizó una semblanza del autor, mientras que la periodista y escritora Argentina Romero tuvo a su cargo la presentación formal de la obra.



Nadie me mata dos veces



En su intervención, Santiago Almada agradeció el apoyo y compartió detalles sobre el proceso creativo de “Nadie me mata dos veces y respondió preguntas del público y expresó su gratitud hacia los asistentes al acto, que también contó con la presencia de su esposa, Ana Bélgica Güichardo.



Almada indicó que la novela narra la investigación de un crimen que la policía considera un suicidio. Una abogada y profesora universitaria, que además tiene una agencia de investigación de infidelidades, se encarga del caso y se expone a situaciones peligrosas.



También señaló que hay una historia de amor “muy especial” que complementa y motiva al personaje central.



Además, Almada comentó sobre su proceso de escritura, mencionando que a veces las ideas surgen de sueños y que luego las va moldeando hasta que se convierten en historias. Mencionó que escribe por una necesidad de “exorcizar sus demonios” y que lo considera un acto de rebeldía contra un mundo que “ya no lee”.



También habló sobre cómo elabora sus historias, mencionando que ahora hace mapas conceptuales y delinea los personajes de manera más organizada, pero que cuando empieza una historia, es porque está seguro de que la va a terminar.



Adicionalmente, Santiago Almada indicó que la protagonista de la novela es una mujer dominicana y explica sus razones para elegirla.



Al responder preguntas sobre el proceso de escritura y el título del libro, explicó que la frase “Nadie me mata dos veces” aparece en la obra y tiene un significado importante en la historia.



Con esta nueva entrega, Santiago Almada, autor de títulos como “La última muerte” y “La isla repetida”, continúa enriqueciendo la literatura dominicana con narrativas intrigantes y personajes memorables.



Santiago Almada es un escritor argentino radicado en República Dominicana que tiene una amplia trayectoria literaria, con más de quince novelas escritas.



Además de ser escritor, el autor trabajó en diversos medios periodísticos dominicanos y actualmente labora en el periódico elCaribe.