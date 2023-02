Dos de los secretos son el factor diferenciación y mantener la coherencia entre el decir, hacer y las actitudes

Sentada en la silla de reflexión estuve pensando en la vorágine de información con que las personas se manejan a diario y en la cantidad de medios que tienen disponibles, para poner a disposición de la sociedad, datos laborales, familiares o personales.



Entre el uso de una y otra herramienta puede que llegue el desenfoque y es cuando se debe tomar un momento para pensar en lo que se está haciendo y en las consecuencias de la dispersión.



Acudo a Irene Morillo, administradora de empresas y experta en marketing. Ella se enfoca en negocios digitales y en la marca personal como instrumentos que se pueden utilizar para aterrizar en este entorno tan rápido en el que se está viviendo.



Iniciamos la conversación con la definición de marca personal, la que Morillo describe como la reputación, la huella, aquello que la gente dice de ti cuando no estás, por lo que te recuerdan, la serie de atributos que te adjudican, eso para lo que te buscarán en caso de necesitar ayuda.



“En fin, es algo demasiado poderoso para dejar al azar. Todo profesional o dueño de negocio necesita gestionarla de manera intencional”.



La experta recomienda a las personas que no conocen sobre los beneficios de la reputación que le den el valor que realmente tiene y que no se dejen engañar por la idea de que para gestionarla necesitan tener una gran audiencia o negocio.



Actualmente, las empresas han entendido el valor de que sus colaboradores sean referentes, pues esto, impacta positivamente también en sus lugares de trabajo, ya que se da prioridad a personas que tienen esa inteligencia social que antes no era tan importante.



En este punto, Irene anima a la gente diciéndole que su marca personal es su plan antipandemia, que les puede posibilitar tener la libertad geográfica y de tiempo que tanto sueñan.



“Es el nuevo currículum que permite abrirse a nuevas oportunidades, gravitar hacia empleadores potenciales y monetizar sus talentos si lo hacen debidamente. Estamos en una época en que el valor está en los resultados, no en los certificados. Por tanto, una simple hoja de vida no basta. Una marca personal sólida te proyecta y destaca tus talentos”, dijo.



Morillo indica que cada día hay oportunidades para mejorar. La construcción de una huella sólida y trascendente es un trabajo a largo plazo.



A continuación deja una lista de preguntas que el lector puede hacerse con la finalidad de que tenga una idea de cómo va su progreso: ¿tienes definida tu misión, visión y valores?, ¿tienes una clara promesa de marca, o sea, la gente sabe qué haces, para quién lo haces y cómo lo haces para determinar si eres la persona idónea para ayudarle?



Lo complementa con: ¿tienes definidos los factores que te diferencian de los demás y cuáles son los talentos que te hacen una persona única?, ¿la gente reconoce esas habilidades únicas por las que quieres que te distingan?



El proceso de distinguirse en medio de tantas personas puede empezar con un profundo proceso de introspección, a través del cual determine cómo ha sido su historia de vida, el camino heroico que le ha traído donde está y los elementos rescatables de esa vida.



Irene sugiere que es importante tener claridad en quién es la persona y lo que quiere lograr para luego llevar a cabo una metodología y seguirla, “pero, sobre todo, ser fiel a sí mismo, de valores innegociables, lo que le hace único y diferente”.



Acerca de su experiencia de vida, comenta: “Mi marca personal es el corazón de mis negocios porque la trayectoria que he forjado a lo largo de los años y todos mis logros penden de ella como un hilo conductor”.



Finalmente, Morillo invita al público a ser auténtico y tener la valentía de enfrentarse al hecho de que se pueden tener algunos detractores, “sin embargo, quien quiere ser políticamente correcto todo el tiempo tiende a quedarse en una zona gris. Si te fijas, la gente que destaca tiende a polarizar las opiniones”.



“Con esto no te estoy invitando a ser disruptivo al punto tal de causar polémicas. A lo que me refiero es que abraces tu autenticidad, eleves tu voz y te atrevas a mostrarte tal cual eres. Esto permitirá que la gente que realmente comulgue contigo se identifique, se sienta atraído hacia ti y puedas conformar una comunidad comprometida y basada en valores”.