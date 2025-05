Tienen muchos elementos en común como materiales naturales y texturas que invitan a la tranquilidad

De optar por una casa sobrecargada a elegir aquellas que apuestan a los sencillo y a lo natural se quedará por mucho tiempo, y uno de los motivos es que transmite paz y tranquilidad. El interiorismo es una de las claves para lograr esta sensación. Los muebles, los colores, los materiales, el piso, las lámparas y la iluminación influyen para crear esa atmósfera de paz. Incluso, las casas más acogedoras se distinguen cuando “su menos es más” y tienen materiales naturales como el bambú y el ratán y fibras naturales, como el algodón, el lino lavado o la lana.



Tonos como el beige, tierra, verde salvia, arcilla o terracota suave se cuelan en salones, dormitorios y cocinas para crear atmósferas relajadas, envolventes y muy agradables. Estos colores no cansan, no agobian y combinan con todo. Esto no quiere decir que no puedas usar algunos más fuertes como el azul: sin embargo, hay que utilizarlos estratégicamente para destacar ciertos puntos.

Iluminación



La luz natural es una buena opción, pero hablando de luz artificial, la luz amarilla irradia una atmósfera cálida. Si te inclinas por un estilo contemporáneo, puedes colocar focos o lámparas de colores siempre y cuando sean tenues.

La luz natural siempre estará entre las mejores opciones.

Texturas



Las telas naturales como el algodón y el lino dan la sensación de comodidad y suavidad, a diferencia de las sintéticas y rústicas. Por ello, puedes colocar cobijas, cobertores o cojines con tonos de colores neutros en las habitaciones o incluso como decoración en sofás.