La ausencia del padre puede dejar un vacío emocional en el niño y afectarle en su vida adulta

“Mamá es necesaria, pero papá también. No puedo decirte si ha existido un día en que no piense en él. Mi papá era mi mejor amigo, mi confidente; ese tipo de papá que te abraza y te dice: “campeón, cómo te fue hoy”, y ese que te regaña cuando no estás haciendo las cosas bien y te pone a reflexionar”, comentó Marcos, quien perdió a su padre hace unos años producto de cáncer.



“El vacío que sientes sólo tu interior lo sabe. Pero, lo mejor de todo es que sus recuerdos me llenan el alma y pongo en práctica todo lo que me enseñó”, confesó.



Así como Marcos, Daniel tiene su historia. Hoy es un apasionado de la música urbana en la que compone y expone sus viviencias; además es padre de dos niños de quienes dice son su mayor regalo. Para elCaribe, Daniel se expresó sobre la ausencia de su padre, de la cual no conoce las razones. “No lo conozco. Nunca he visto su rostro. Pero siempre tuve la necesidad de saber quién es y conocer las razones del por qué nos abandonó a mi madre y a mí”.



Narra que cuando nació, un día se marchó y jamás volvió. “Es un sentimiento que no puedo ni explicarte. Sientes que te falta algo en la vida. Miraba a los demás niños con sus padres y eso me generaba unas veces tristeza y otras rechazo”, explicó Daniel, quien hoy tiene 34 años de edad.



Asimismo, manifiesta que: “Yo no tuve papá. Siempre soñé con que me llevara a la escuela, me diera un abrazo, pero no fue así. Su asusencia me generó problemas de coducta, que antes no entendía, pero que ahora sí”.



Cuando no hay vínculo o se rompe

El vínculo entre los padres y los hijos es esencial para su desarrollo por lo que debe mantenerse más allá de sus primeros años de vida aunque sus padres se separen. Sin embargo, en algunos casos se rompe esta conexión por diversas razones.



La ausencia de unos de los progenitores, en este caso del padre, puede generar grandes efectos en los niños, los cuales se suelen manifestar a nivel emocional y conductual, como sensación de abandono o vacío, o bien,como comportamiento impulsivo y agresivo, afirma la terapeuta infanto juvenil, Laura Troncoso de Centro Vida y Familia.



“Cuando se habla de un padre ausente, se incluyen varios tipos, entre ellos, aquel que ofrece vivienda, alimento y todo tipo de gastos económicos del hijo/a pero que es incapaz de generar vínculo afectivo o conexión emocional con él o ella; es decir, no solamente es ausente quien muere o no está por causas particulares”, destaca la especialista.



¿Qué comportamientos pueden adoptar los niños?

Los niños que crecen con papás ausentes pudieran comportarse de forma agresiva, tener pocas habilidades sociales, sentimiento de vacío o enojo constante. Su autoestima y autoconcepto también puede verse comprometida, así como incapacidad para sentirse merecedores de afecto, ansiedad y depresión.



Dependiendo las causas, ¿cómo puedo explicarle a mi hijo la ausencia de su padre?

Es importante ser sinceros y honestos. Hay que hablar siempre con la verdad, pero respetando la edad y madurez del niño o niña.



Se debe explicar las razones reales por las cuales su papá no está presente, evitando caer en comentarios despectivos; es decir, se le deben contar las cosas como son sin hacer juicios negativos hacia la figura paterna. Ellos tienen derecho a conocer su historia, pero sin generarles daño.



En caso de que se tenga conocimiento del padre, se le informa donde está o lo que se sepa; en caso de no ser así, decirle con humildad que no sabe su paradero.



En cualquier caso, es importante recalcar que papá no está, pero que tiene a su mamá a su lado, para cuidarlo, amarlo y que puede contar con ella.



Como mamá, ¿qué puedo hacer para criar a mis hijos en la ausencia del padre?

Ser esa figura de apoyo y comprensión que tu hijo necesita. Bríndale confianza y seguridad, que no se sienta apenado por que su papá no está.



Los niños suelen sentirse culpables de lo que sucede a su alrededor, de lo afecta a sus padres; en este sentido, recalca que no es el responsable por la ausencia de su papá y ayúdalo a entender en medida de lo posible.



¿Qué se debe evitar en la crianza de esos niños?

Al momento de criar niños con padres ausentes, puedo mencionar algunos errores que se comenten con cierta frecuencia y que deben evitarse:



*Ser demasiados autoritarios, sino más bien ser asertivos al corregir o darle pautas a seguir.

*Uso de un lenguaje despectivo hacia la figura paterna, y no permitir que otros lo hagan.

*Hacer esfuerzos por “sustituir” la figura de papá siendo “papá y mamá a la vez” o con una nueva pareja; en este ultimo caso, recuerde que padre es quien educa y se hace presente, de forma que el niño lo integra a su percepción de paternidad, y, por tanto, esa nueva persona no está sustituyendo a nadie.

*Pasar sentimientos de enojo o dolor propio hacia sus hijos; deja que sean ellos quien sientan, y valida sus emociones.

*No poner límites o ser demasiado permisivos.

*Hacerlos parte de los conflictos entre mamá y papá, si los hubiera, es otro error.

