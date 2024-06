La mejor manera de perder cualquier tipo de grasa es llevar un estilo de vida saludable

Un vehículo para necesita combustible para funcionar correctamente y tener toda su maquinaria bien engrasada. El cuerpo humano es como un coche, necesita combustible para que el organismo funcione. Este combustible lo toma a través de los alimentos que ingerimos: hidratos de carbono, proteínas y grasa.



Las grasas son “el patito feo” de la cadena alimenticia y sin embargo son fundamentales para la producción de células y hormonas además de ayudar a las vitaminas a moverse por todo el cuerpo. Esta mala fama que tienen las grasas viene porque el organismo convierte el exceso de calorías en grasa que se acumula en diferentes partes del cuerpo.



Hay un tipo de grasa que protege los órganos vitales, cubre y hace de amortiguador de las articulaciones, mantiene y regula la temperatura corporal, puede almacenar vitaminas y otros nutrientes necesarios y, por lo tanto, es la reserva energética del organismo, es la grasa esencial. Hay otro tipo de grasa, la excedente, que es perjudicial para el ser humano.



Cuando comemos, el organismo gasta primero los hidratos de carbono, luego las proteínas y por último las grasas, si comemos más de lo que gastamos, se ingieren demasiadas calorías y aquellas que no necesitamos se acumulan en distintas zonas del cuerpo. Entonces, entramos en pánico y buscamos los remedios para quemar ese exceso de grasa, sin embargo, hay que decir que no existe ningún suplemento milagroso para quemar la grasa por sí solo.



Pautas para perder grasa



“Para quemar grasa y modificar nuestra composición corporal debemos producir un déficit calórico. No hay pastilla que pueda producir un déficit calórico por sí misma, la base para la quema de grasa reside en la alimentación, el entrenamiento y la actividad física y el descanso”, explicó la nutricionista Belén Fontán.

Por eso, la mejor manera de perder cualquier tipo de grasa es llevar un estilo de vida saludable.



Empezando por ingerir menos calorías de las que se queman; hacer ejercicio para eliminar esa energía que el cuerpo almacena en forma de grasa; dormir bien, las horas necesarias, debido a que la falta de sueño aumenta el hambre y anima a consumir alimentos ricos en hidratos de carbono y calorías y reducir el estrés.



Cuando estamos estresados se activa la hormona cortisol y demasiado cortisol puede reducir la facultad de perder peso porque, de alguna manera, pide al cuerpo que retenga el exceso de grasa.



Suplementos



Sin dejar de lado el estilo de vida sano, existen ciertos suplementos que aportan saciedad y reducen el apetito, al mismo tiempo que ayudan a aumentar el consumo de calorías y a disminuir la absorción de grasa de la dieta.



El más utilizado es la cafeína, que estimula el sistema nervioso central y además es un diurético que ayuda a eliminar líquidos. Al actuar a nivel del sistema nervioso central, hace que la tolerancia al dolor sea mayor así como la resistencia o el esfuerzo cuando se realiza ejercicio. También mejora la respuesta muscular mejorando la efectividad de los entrenamientos. “Cuando la cafeína interviene en sistemas energéticos, consigue incrementar el metabolismo basal lo que se traduce en un mayor consumo de kilocalorías diarias, lo que permite más flexibilidad a la hora de perder grasa”, añade la experta. El té verde, también puede ayudar a “quemar grasa” pues, además de contener cafeína, tiene una sustancia llamada catequina que mejora la oxidación de la grasa y aumenta la sensación de saciedad.

Suplementos, ¿qué tan efectivos?

Hay otros suplementos que pueden ayudar a la absorción de los ácidos grasos, pero no existen estudios científicos suficientes que demuestren su efectividad, como la Garcinia Cambogia, un arbusto originario de los bosques del sur de la India donde se utiliza su fruto como condimento alimenticio.



Del extracto de sus frutos secos se obtiene el ácido hidroxicítrico que incrementa el uso de la grasa como fuente de energía y puede ayudar a reducir la formación de tejido graso. También se cree que aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, lo que hace que disminuya la sensación de hambre.

Cadena

